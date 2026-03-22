Résultat de l'élection municipale 2026 à Villennes-sur-Seine : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villennes-sur-Seine [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villennes-sur-Seine sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villennes-sur-Seine.
L'actu des élections municipales 2026 à Villennes-sur-Seine
11:46 - Les premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Villennes-sur-Seine
Il y a une semaine à Villennes-sur-Seine, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous a mobilisé 63,28 % des électeurs sur place. C'est Marie-Agnès Bouyssou (Divers centre) qui a pris la tête en s'adjugeant 36,82 % des voix. À sa suite, Pierre-François Degand (Divers centre) est arrivé en deuxième position avec 32,66 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 17,94 %, Ludovic Fort pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Jean-Pierre Laigneau, portant la nuance Divers droite, a rassemblé 12,59 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villennes-sur-Seine
Le deuxième tour des élections municipales à Villennes-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Ludovic Fort
Liste divers droite
Villennes c'est Fort !
|
|
Pierre-François Degand
Liste divers centre
VILLENNES MON VILLAGE
|
|
Marie-Agnès Bouyssou
Liste divers centre
UN REGARD NEUF POUR VILLENNES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villennes-sur-Seine
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Agnès BOUYSSOU (Ballotage) UN REGARD NEUF POUR VILLENNES
|1 053
|36,82%
|Pierre-François DEGAND (Ballotage) VILLENNES MON VILLAGE
|934
|32,66%
|Ludovic FORT (Ballotage) Villennes c'est Fort !
|513
|17,94%
|Jean-Pierre LAIGNEAU (Ballotage) Bien vivre à Villennes
|360
|12,59%
|Participation au scrutin
|Villennes-sur-Seine
|Taux de participation
|63,28%
|Taux d'abstention
|36,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,24%
|Nombre de votants
|2 900
Source : ministère de l’Intérieur
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