Résultat de l'élection municipale 2026 à Villennes-sur-Seine : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villennes-sur-Seine

Le deuxième tour des élections municipales à Villennes-sur-Seine a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Ludovic Fort
Ludovic Fort Liste divers droite
Villennes c'est Fort !
  • Ludovic Fort
  • Virginie Lasne
  • Philippe Seneque
  • Sophie Fort
  • Edward Grunwald
  • Chrystelle Bizot
  • Nicolas Sebille
  • Eva Seguy
  • Alain Adicéom
  • Fabienne Harrois
  • Benoit Dalbin
  • Christine Hanon-Batiot
  • Guilhem Donnarieix
  • Helline Abadie
  • Jose Malheiro
  • Melanie Jourdain
  • Jean-Yves Morin
  • Christine Ashworth
  • Dominique Jourdan
  • Virginie Leonardi
  • Henri Prud'Homme
  • Nadège Zoldan
  • Bruno Impinna
  • Karine Dumarche
  • Joel Mainguene
  • Léonie Cagnet
  • Pierre-Yves de Brito
  • Christelle Godon
  • Nicolas Boland--Mausset
  • Benedicte Lemiere
Pierre-François Degand
Pierre-François Degand Liste divers centre
VILLENNES MON VILLAGE
  • Pierre-François Degand
  • Françoise Barbier
  • Pascal Petel
  • Katia Lefeuvre
  • Jean-Luc Bianchi
  • Julie Laporte
  • Pierre Matuchet
  • Sylvie Evra
  • Karim El Himar
  • Soizic Faride
  • Christophe Mathiot
  • Laurence Occhipinti
  • Olivier Crue
  • Isabelle Colot
  • Roland Hurel
  • Karine Charlanes
  • Denis Gosselin
  • Patricia Lecoutre
  • Jean-Claude Guimiot
  • Ghislaine Grandchamp
  • Olivier Heudebourg
  • Lilia Evrard
  • Mourad Benaldjia
  • Lydie Borges
  • Jean-Jacques Aloisi
  • Véronique Cottat
  • Michel Basseviez
  • Danielle Choquet
  • Olivier Subrini
  • Anne-Sophie Galliez
  • Naoufel Ahmadi
Marie-Agnès Bouyssou
Marie-Agnès Bouyssou Liste divers centre
UN REGARD NEUF POUR VILLENNES
  • Marie-Agnès Bouyssou
  • Fabien Vial
  • Virginie Oks
  • Philippe Mangematin
  • Anne Pulvéric
  • Pascal Giliberti
  • Elodie Ichou
  • Jean-Michel Charles
  • Claire Dumas
  • Xavier Oliel
  • Corinne Houziaux
  • Olivier Allehaut
  • Sophie Bastide-Le Du
  • Arthur Rouyer
  • Bianca Brienza-Hannoyer
  • Yannick Chaussivert
  • Sophie Sabot
  • Mamadou Diabira
  • Anne-Marie Francois
  • Pierre Camou
  • Sandra Imberti
  • Loïc Javoise
  • Fabienne Sacchet
  • Eric Nasse Dupraz
  • Charifa Rahmani
  • Benjamin Legrain
  • Amanda Huret
  • Valentin Bertholomey
  • Marie-Noëlle Barbotin
  • Anatole Roux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villennes-sur-Seine

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Agnès BOUYSSOU
Marie-Agnès BOUYSSOU (Ballotage) UN REGARD NEUF POUR VILLENNES 		1 053 36,82%
Pierre-François DEGAND
Pierre-François DEGAND (Ballotage) VILLENNES MON VILLAGE 		934 32,66%
Ludovic FORT
Ludovic FORT (Ballotage) Villennes c'est Fort ! 		513 17,94%
Jean-Pierre LAIGNEAU
Jean-Pierre LAIGNEAU (Ballotage) Bien vivre à Villennes 		360 12,59%
Participation au scrutin Villennes-sur-Seine
Taux de participation 63,28%
Taux d'abstention 36,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Nombre de votants 2 900

Source : ministère de l’Intérieur

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