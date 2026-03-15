Résultat municipale 2026 à Villennes-sur-Seine (78670) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villennes-sur-Seine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villennes-sur-Seine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villennes-sur-Seine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Agnès BOUYSSOU
Marie-Agnès BOUYSSOU UN REGARD NEUF POUR VILLENNES 		1 053 36,82%
Pierre-François DEGAND
Pierre-François DEGAND VILLENNES MON VILLAGE 		934 32,66%
Ludovic FORT
Ludovic FORT Villennes c'est Fort ! 		513 17,94%
Jean-Pierre LAIGNEAU
Jean-Pierre LAIGNEAU Bien vivre à Villennes 		360 12,59%
Participation au scrutin Villennes-sur-Seine
Taux de participation 63,28%
Taux d'abstention 36,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Nombre de votants 2 900

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Villennes-sur-Seine

En savoir plus sur Villennes-sur-Seine