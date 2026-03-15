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19:20 - Villennes-sur-Seine et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Villennes-sur-Seine, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec une densité de population de 1140 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 8,44%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 54,98%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 13,28% et d'une population étrangère de 8,86% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, de 7,08% à Villennes-sur-Seine, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de favoriser un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

17:57 - Vote RN à Villennes-sur-Seine : ce que disent les chiffres Le parti nationaliste était exclu du groupe de tête lors des municipales à Villennes-sur-Seine en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 10,32% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron localement avec 21,78% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 6,53% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villennes-sur-Seine comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 16,51% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 20,65% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 23,37% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Villennes-sur-Seine au crible Pour cette élection municipale, la désertion des urnes à Villennes-sur-Seine sera fondamentale dans l'issue du scrutin. En 2020, l'abstention s'était fixée à 51,05 % lors du premier tour (une proportion assez classique). 2 169 votants s'étaient à l'inverse déplacés, beaucoup d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de l'épidémie de Covid-19. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 19,43 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 40,78 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 24,62 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 44,04 % des inscrits. Cette photographie de la participation depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une commune globalement épargnée par l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Comment a voté Villennes-sur-Seine lors des dernières élections ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Villennes-sur-Seine avaient en effet poussé en tête l'équipe menée par Valérie Hayer avec 25,90% des inscrits. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Natalia Pouzyreff (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 48,14% au premier tour, devant Sophie Lelandais (Rassemblement National) avec 20,65%. Le second round n'a pas changé grand chose, Natalia Pouzyreff culminant à 60,53% des votes dans la localité.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Villennes-sur-Seine ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villennes-sur-Seine accordaient leurs suffrages à Natalia Pouzyreff (Ensemble !) avec 41,14% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 75,88%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Villennes-sur-Seine plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 45,11% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 12,71%. Le duel final se soldait finalement par un score de 78,22% pour Emmanuel Macron, contre 21,78% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Villennes-sur-Seine dessine donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Municipales à Villennes-sur-Seine : des impôts en hausse au cœur de la campagne Du côté de la fiscalité locale de Villennes-sur-Seine, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 341 € en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 1 187 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 28,25 % en 2024 (contre près de 12,37 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 130 410 € de recettes en 2024, bien en deçà des 1 883 130 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 10,87 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Villennes-sur-Seine La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Villennes-sur-Seine s'avère très révélatrice. Au soir du premier passage aux urnes, Pierre-François Degand (Divers centre) a distancé ses adversaires en récoltant 698 voix (32,73%). En deuxième position, Jean-Pierre Laigneau (Divers droite) a engrangé 26,73% des suffrages. Cet écart notable ouvrait la porte à un avantage manifeste au terme du 1er round. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Pierre Laigneau l'a finalement emporté avec 40,00% des suffrages, face à Pierre-François Degand s'adjugeant 39,91% des électeurs inscrits et Olivier Hardouin avec 20,08% des voix. On a assisté à une surprise totale : les réserves de voix se sont avérées pleinement déterminantes. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Pierre-François Degand a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 354 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Divers droite a sans doute bénéficié des votes des listes éliminées. Pour ces municipales 2026 à Villennes-sur-Seine, cette dynamique pose les bases.