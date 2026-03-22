Résultat municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry (36360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry - Tour 2
- Election municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry - Tour 1
- Bureaux de vote Villentrois-Faverolles-en-Berry
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villentrois-Faverolles-en-Berry, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clémence DE LA ROCHE (15 élus) UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE COMMUNE
|284
|55,58%
|
|Jean-Paul BECCAVIN (3 élus) S'unir et rassembler Villentrois-Faverolles-en-Berry
|174
|34,05%
|
|Pascale CHASSANY (1 élu) HABITANTS, HABITANTES, DÉCIDONS !
|53
|10,37%
|
|Participation au scrutin
|Villentrois-Faverolles-en-Berry
|Taux de participation
|75,07%
|Taux d'abstention
|24,93%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,39%
|Nombre de votants
|518
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villentrois-Faverolles-en-Berry - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clémence DE LA ROCHE (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE COMMUNE
|237
|49,07%
|Jean-Paul BECCAVIN (Ballotage) S'unir et rassembler Villentrois-Faverolles-en-Berry
|174
|36,02%
|Pascale CHASSANY (Ballotage) HABITANTS, HABITANTES, DÉCIDONS !
|72
|14,91%
|Participation au scrutin
|Villentrois-Faverolles-en-Berry
|Taux de participation
|72,75%
|Taux d'abstention
|27,25%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Nombre de votants
|502
Election municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villentrois-Faverolles-en-Berry sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villentrois-Faverolles-en-Berry.
L'actu des élections municipales 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry
18:38 - Quels enseignements pour 2024 à Villentrois-Faverolles-en-Berry ?
Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Villentrois-Faverolles-en-Berry accordaient leurs suffrages à Marc Siffert (Union de l'extrême droite) avec 49,57% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marc Siffert culminant à 51,84% des votes dans la commune. Le scrutin des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Villentrois-Faverolles-en-Berry avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,07%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 11,58% des votes. Une confirmation très claire des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Villentrois-Faverolles-en-Berry
Les résultats des précédentes municipales à Villentrois-Faverolles-en-Berry ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Précisons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la liberté pour les votants de choisir plusieurs noms. Dès le premier tour, 19 conseillers ont par ailleurs été élus. Lionel Trousselet a recueilli le plus grand nombre de voix avec 85,27% des soutiens. Ensuite, Florence Chipault a rassemblé 84,49% des suffrages. Jean-Marc Leveque était troisième, rassemblant 326 voix (84,23%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. À l'occasion des élections municipales 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si singulière. Le mode de scrutin spécifique sans liste appartient cependant au passé.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection de Villentrois-Faverolles-en-Berry
Le scrutin a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Pascale Chassany (DIV), la liste de Clémence De La Roche (DIV) et Jean-Paul Beccavin sous l'étiquette DIV, selon les candidatures au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 2 bureaux de vote de la ville de Villentrois-Faverolles-en-Berry fermeront leurs portes à 18 heures en prévision du dépouillement.
11:59 - Clémence De La Roche largement en tête de l'élection dimanche dernier
Dimanche dernier à Villentrois-Faverolles-en-Berry, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a mobilisé 72,75 % des électeurs dans la ville. À l'issue du dépouillement, c'est Clémence De La Roche qui s'est placée en première position en rassemblant 49,07 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Jean-Paul Beccavin est arrivé en deuxième position avec 36,02 %. La confrontation a abouti à une domination très nette de la leader. Par ailleurs, avec 14,91 %, Pascale Chassany pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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