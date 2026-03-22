Résultat municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry (36360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villentrois-Faverolles-en-Berry, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clémence DE LA ROCHE
Clémence DE LA ROCHE (15 élus) UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE COMMUNE 		284 55,58%
  • Clémence DE LA ROCHE
  • Olivier BROUARD
  • Florence CHIPAULT
  • Christian PINARD
  • Marie-Claire PY
  • Dominique MANDARD
  • Béatrice WALUSZKA
  • Jean-Marc HUREAU
  • Marion PERIGAUD
  • Luc BOISSINOT
  • Karine GOUNOT
  • Frantz HERSANT
  • Annie PEGUET
  • Guilhem BERNARD
  • Bettina LAMBERT
Jean-Paul BECCAVIN
Jean-Paul BECCAVIN (3 élus) S'unir et rassembler Villentrois-Faverolles-en-Berry 		174 34,05%
  • Jean-Paul BECCAVIN
  • Françoise LEGER
  • Jean-Marc LEVEQUE
Pascale CHASSANY
Pascale CHASSANY (1 élu) HABITANTS, HABITANTES, DÉCIDONS ! 		53 10,37%
  • Pascale CHASSANY
Participation au scrutin Villentrois-Faverolles-en-Berry
Taux de participation 75,07%
Taux d'abstention 24,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 518

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Villentrois-Faverolles-en-Berry - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Clémence DE LA ROCHE
Clémence DE LA ROCHE (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE COMMUNE 		237 49,07%
Jean-Paul BECCAVIN
Jean-Paul BECCAVIN (Ballotage) S'unir et rassembler Villentrois-Faverolles-en-Berry 		174 36,02%
Pascale CHASSANY
Pascale CHASSANY (Ballotage) HABITANTS, HABITANTES, DÉCIDONS ! 		72 14,91%
Participation au scrutin Villentrois-Faverolles-en-Berry
Taux de participation 72,75%
Taux d'abstention 27,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 502

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