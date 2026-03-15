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19:18 - Analyse socio-économique de Villentrois-Faverolles-en-Berry : perspectives électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Villentrois-Faverolles-en-Berry déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la localité, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,77%. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (41,52%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 486 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,36%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,84%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 21,20%, comme à Villentrois-Faverolles-en-Berry, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Quel score pour le RN à Villentrois-Faverolles-en-Berry lors des dernières élections ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru à la dernière campagne municipale à Villentrois-Faverolles-en-Berry il y a six ans, l'élection s'étant déroulée en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 37,74% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 54,02% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 31,72% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 49,10% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,07% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 49,57% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,84% lors du vote final, synonyme de victoire pour Nicolas Forissier.

16:58 - Villentrois-Faverolles-en-Berry : 43,44 % d'abstention à la dernière élection municipale L'absence ou non d'électeurs à Villentrois-Faverolles-en-Berry sera un 'game changer' pour ces élections municipales 2026. L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 43,44 % pour le premier tour des élections il y a six ans (un score en demi-teinte), le Covid-19 ayant frappé de plein fouet le vote. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est toutefois élevé à 23,25 %. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 46,23 % en 2022 à seulement 30,77 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 40,34 % (contre 48,51 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France.

15:59 - En 2024, Villentrois-Faverolles-en-Berry avait opté pour la droite Pour le tour unique des européennes 2024 à Villentrois-Faverolles-en-Berry, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,07%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Marc Siffert (Union de l'extrême droite) en tête du peloton avec 49,57% au premier tour, devant Nicolas Forissier (Les Républicains) avec 29,15%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marc Siffert culminant à 51,84% des votes dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.

14:57 - Villentrois-Faverolles-en-Berry : des résultats très parlants dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Villentrois-Faverolles-en-Berry choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,74% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,61%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en donnant 54,02% pour Marine Le Pen, contre 45,98% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Villentrois-Faverolles-en-Berry portaient leur choix sur Fabien Thirion (RN) avec 31,72% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Nicolas Forissier (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,90% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire dominé par l'extrême droite.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Villentrois-Faverolles-en-Berry Reflet d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Villentrois-Faverolles-en-Berry, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 19,97 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 54 500 euros la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 149 800 euros engrangés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Villentrois-Faverolles-en-Berry atteint désormais 36,50 % en 2024 (contre 20,44 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villentrois-Faverolles-en-Berry a représenté 708 euros en 2024 contre 651 euros en début de mandat.

11:59 - Résultat des municipales 2020 à Villentrois-Faverolles-en-Berry : un scrutin sans liste particulier Il peut s'avérer éclairant de s'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Villentrois-Faverolles-en-Berry. Rappelons que les électeurs avaient la liberté de barrer ou ajouter des noms au bulletin de vote à l'époque, cette élection s'étant tenue en l'absence de liste. Dès le premier tour, 19 candidats ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Lionel Trousselet a récolté le plus de voix avec 330 voix (85,27%), devançant Florence Chipault qui a rassemblé 327 suffrages en sa faveur (84,49%). Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce jour de municipales 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration très particulière. Le dispositif électoral particulier sans liste n'est toutefois plus d'actualité.