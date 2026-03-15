Résultat municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry (36360) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villentrois-Faverolles-en-Berry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villentrois-Faverolles-en-Berry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clémence DE LA ROCHE
Clémence DE LA ROCHE UN NOUVEL ELAN POUR NOTRE COMMUNE 		237 49,07%
Jean-Paul BECCAVIN
Jean-Paul BECCAVIN S'unir et rassembler Villentrois-Faverolles-en-Berry 		174 36,02%
Pascale CHASSANY
Pascale CHASSANY HABITANTS, HABITANTES, DÉCIDONS ! 		72 14,91%
Participation au scrutin Villentrois-Faverolles-en-Berry
Taux de participation 72,75%
Taux d'abstention 27,25%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Nombre de votants 502

Source : ministère de l’Intérieur

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