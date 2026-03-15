Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeparisis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeparisis

Tête de listeListe
Claude Sicre de Fontbrune
Claude Sicre de Fontbrune Liste du Rassemblement National
Unis pour Villeparisis
  • Claude Sicre de Fontbrune
  • Pryscillia Brach
  • Pierre Hagot
  • Mylène Lejeune
  • Pascal Brochard
  • Ingrid Noualhaguet
  • Christian Guibert
  • Valérie Guilleminot
  • Guillaume Lambert
  • Odette Bigot
  • Giuseppe Avila
  • Dominique Robin
  • Alexandre Paulin
  • Maria Do Ceu Soares de Araujo
  • Marc Eraville
  • Françoise Verhoestraete
  • Ali Hammane
  • Géraldine Guerin
  • Oleg Barbîneagra
  • Nilma Vera Solorzano
  • Philippe Charton
  • Nathalie Dias
  • Joël Henner
  • Ornella Piemontesi
  • Piery Cuirassier
  • Carole Dos Santos
  • Francis Geoffroy
  • Maria Pinto
  • Romain Joseph
  • Elisabeth Marques-Tadeu
  • François Sauliere
  • Béatrice Legoff
  • Marc Communier
  • Ida Bauduin
  • Augusto Gomes
  • Thérèse Gibbosi
  • Jimmy Rasteau
Frederic Bouche
Frederic Bouche Liste d'union à gauche
VILLEPARISIS AVEC VOUS
  • Frederic Bouche
  • Caroline Digard
  • Stephane Pavillon
  • Stephanie Russo
  • Alain Gorez
  • Stéphanie Devaux
  • Cyrille Guilbert
  • Nassera Zoubir
  • Michel Coulanges
  • Laura Strulovici
  • Rachid Benyahia
  • Sandrine Chambaretaud
  • Gabriel Greze
  • Aïcha Martinez de Murguia
  • Pascal Giacomel
  • Anne-Marie Petitpez
  • Serge Domingues
  • Maria Alves
  • Dominique Di Ponio
  • Nathalie Bonnaffé
  • Amïn Bouhalloufa
  • Nathalie Dachicourt
  • Gerard Chollet
  • Patricia Dhotel
  • Marc Granet
  • Anissa Triki
  • Daniel Arnoud
  • Achata Traoré
  • Vincent Camus
  • Nadia Gironella
  • Franck Heras-Gomez
  • Rose-Annie Fleureau
  • Alain Laithier
  • Nolwenn Lourdez
  • Karim Boukerrou
  • Angélique Campoy
  • Miguel Pereira
Emma Abreu
Emma Abreu Liste divers droite
TOUT DEVIENT POSSIBLE
  • Emma Abreu
  • Hassan Fere
  • Clémence Chamousset
  • Stéphane Journot
  • Hélène Le Sabazec
  • Stéphane Bouyge
  • Nancy Tavernier
  • Alexis Gensous
  • Annabelle Begin
  • Rachid Dib
  • Bénédicte Da Costa Dattin
  • Cyril Tranchart
  • Corinne Pecchini
  • Ahmad Maarouf
  • Asha Gaju
  • Jorge Pereira Gomes
  • Sylvie Caradonna
  • Jérémy Jaouen
  • Sandra Ribeiro
  • Frédéric Sotin
  • Maria Ferreira
  • Max Le Blond
  • Risha Meetun
  • Amir Zaidi
  • Virginia Dias
  • Alexandre Basquin
  • Jenissa Meetun
  • Michel Bortoluzzi
  • Manuela Rocha de Carvalho
  • Bruno Mellia
  • Dalia Pedrosa
  • Hervé Touguet
  • Laurane Cherlias
  • David Martins Pereira
  • Coralie Auger
  • Gérard Juillard
  • Laura Fauconnier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic Bouche
Frederic Bouche (27 élus) Villeparisis avec vous 		2 239 50,25%
  • Frederic Bouche
  • Michèle Pelabere
  • Cyrille Guilbert
  • Caroline Digard
  • Philippe Le Clerre
  • Christine Ginguene
  • Stephane Pavillon
  • Laurence Grossi
  • Alain Gorez
  • Stéphanie Devaux
  • Michel Coulanges
  • Stephanie Curcio
  • Gabriel Greze
  • Magalie Francois
  • Pascal Giacomel
  • Stephanie Russo
  • Adaa Tekouk
  • Maria Alves
  • Domique Di Ponio
  • Nadia Doublemart
  • Odin Lemaitre
  • Fatima Menzel
  • Serge Domingues
  • Nassera Zoubir
  • William Musumeci
  • Laura Strulovici
  • Rachid Benyahia
Hervé Touguet
Hervé Touguet (7 élus) Villeparisis, l'avenir pour ambition 		1 910 42,87%
  • Hervé Touguet
  • Emma Abreu
  • Hassan Fere
  • Sylvie Mundviller
  • David Barquero
  • Aurélie Tastayre
  • Samir Metidji
Claude Sicre De Fontbrune
Claude Sicre De Fontbrune (1 élu) Vivre notre ville 		306 6,86%
  • Claude Sicre De Fontbrune
Participation au scrutin Villeparisis
Taux de participation 31,39%
Taux d'abstention 68,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 549

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic Bouche
Frederic Bouche Villeparisis avec vous 		1 866 41,39%
Hervé Touguet
Hervé Touguet Villeparisis, l'avenir pour ambition 		1 608 35,66%
Claude Sicre De Fontbrune
Claude Sicre De Fontbrune Vivre notre ville 		615 13,64%
Sophie Tesa-Tari
Sophie Tesa-Tari Villepa citoyens 		419 9,29%
Participation au scrutin Villeparisis
Taux de participation 32,35%
Taux d'abstention 67,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 681

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Touguet
Hervé Touguet (27 élus) Pour un nouvel avenir a villeparisis 		3 612 52,44%
  • Hervé Touguet
  • Marie-Claude Obelerio
  • Claude Sicre De Fontbrune
  • Axelle Bridoux
  • Jean-Claude Gout
  • Michèle Bernier
  • Patrick Maury
  • Dominique Fages
  • David Barquero
  • Sylvie Mundviller
  • Jean-Pierre Bibal
  • Sylvie Caradonna
  • Hassan Fere
  • Aurélie Tastayre
  • Guy De Miras
  • Sabrina Gardette
  • Pascal Brochard
  • Maria Malagon Ruyz
  • Mehmet Hezer
  • Danièle Pruvost
  • Philippe Devove
  • Sylvie Hardy
  • Steve Potier
  • Yolande Cavallazzi
  • Jean-Marc Bailly
  • Karine Lassiette
  • Olivier Ferro
Gilles Loubignac
Gilles Loubignac (8 élus) Continuons ensemble pour villeparisis 		3 275 47,55%
  • Gilles Loubignac
  • Michèle Pelabere
  • Gérard Lacan
  • Claudine Breteau
  • Franck Rolland
  • Christine Ginguene
  • Gérard Michaux
  • Maria Alves
Participation au scrutin Villeparisis
Taux de participation 49,87%
Taux d'abstention 50,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,19%
Nombre de votants 7 114

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Loubignac
Gilles Loubignac Continuons ensemble pour villeparisis 		2 739 42,07%
Hervé Touguet
Hervé Touguet Pour un nouvel avenir a villeparisis 		2 395 36,78%
Claude Sicre De Fontbrune
Claude Sicre De Fontbrune Vivre notre ville 		1 376 21,13%
Participation au scrutin Villeparisis
Taux de participation 47,41%
Taux d'abstention 52,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,74%
Nombre de votants 6 763

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