Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeparisis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeparisis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villeparisis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villeparisis.
L'actu des élections municipales 2026 à Villeparisis
13:46 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Villeparisis à l'approche des municipales ?
Si l'on regarde de près la fiscalité de Villeparisis, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,00 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 192 880 €, bien en deçà des 5 956 710 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Villeparisis atteint désormais 44,10 % en 2024 (contre 24,12 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villeparisis a représenté environ 930 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 873 € relevés en 2020.
11:59 - La liste "Villeparisis Avec Vous" grande gagnante de la dernière élection municipale à Villeparisis
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Villeparisis est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Frederic Bouche (Union de la gauche) a fait la course en tête en recueillant 1 866 suffrages (41,39%). À ses trousses, Hervé Touguet (Divers droite) a engrangé 35,66% des suffrages. Claude Sicre De Fontbrune (Divers centre) complétait le trio de tête, obtenant 615 bulletins (13,64%). Une large distance. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Frederic Bouche l'a finalement emporté avec 50,25% des suffrages, face à Hervé Touguet rassemblant 42,87% des votants et Claude Sicre De Fontbrune avec 306 voix (6,86%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Union de la gauche a probablement tiré parti du report de voix des électeurs des listes de gauche, récupérant 373 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Villeparisis, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Villeparisis
À l’occasion des municipales de 2026, les citoyens de Villeparisis devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de la ville. Le bilan du dernier mandat favorisera-t-il la continuité politique ou une rupture ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Il convient de souligner que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Villeparisis sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Cette page affichera les résultats à Villeparisis à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villeparisis
|Tête de listeListe
|
Claude Sicre de Fontbrune
Liste du Rassemblement National
Unis pour Villeparisis
|
|
Frederic Bouche
Liste d'union à gauche
VILLEPARISIS AVEC VOUS
|
|
Emma Abreu
Liste divers droite
TOUT DEVIENT POSSIBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frederic Bouche (27 élus) Villeparisis avec vous
|2 239
|50,25%
|
|Hervé Touguet (7 élus) Villeparisis, l'avenir pour ambition
|1 910
|42,87%
|
|Claude Sicre De Fontbrune (1 élu) Vivre notre ville
|306
|6,86%
|
|Participation au scrutin
|Villeparisis
|Taux de participation
|31,39%
|Taux d'abstention
|68,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 549
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frederic Bouche Villeparisis avec vous
|1 866
|41,39%
|Hervé Touguet Villeparisis, l'avenir pour ambition
|1 608
|35,66%
|Claude Sicre De Fontbrune Vivre notre ville
|615
|13,64%
|Sophie Tesa-Tari Villepa citoyens
|419
|9,29%
|Participation au scrutin
|Villeparisis
|Taux de participation
|32,35%
|Taux d'abstention
|67,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 681
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Touguet (27 élus) Pour un nouvel avenir a villeparisis
|3 612
|52,44%
|
|Gilles Loubignac (8 élus) Continuons ensemble pour villeparisis
|3 275
|47,55%
|
|Participation au scrutin
|Villeparisis
|Taux de participation
|49,87%
|Taux d'abstention
|50,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,19%
|Nombre de votants
|7 114
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Loubignac Continuons ensemble pour villeparisis
|2 739
|42,07%
|Hervé Touguet Pour un nouvel avenir a villeparisis
|2 395
|36,78%
|Claude Sicre De Fontbrune Vivre notre ville
|1 376
|21,13%
|Participation au scrutin
|Villeparisis
|Taux de participation
|47,41%
|Taux d'abstention
|52,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,74%
|Nombre de votants
|6 763
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