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19:21 - Les données démographiques de Villeparisis révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Villeparisis sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 3232 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,16%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 887 euros/an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 8658 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 16,03% et d'une population immigrée de 20,37% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Villeparisis mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 22,00% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Villeparisis Le Rassemblement national restait loin du podium lors des municipales à Villeparisis il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen engrangeait 21,05% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,21% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 22,73% au candidat RN lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 39,86% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 30,80% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 29,87% pour le Rassemblement national. Il clôturera le scrutin avec 37,28% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Villeparisis aux dernières élections ? L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Villeparisis sera l'un des tournants de cette élection municipale 2026. La fuite des électeurs se montait à 67,65 % pour le premier tour des élections de 2020, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux alors que le Covid-19 commençait à toucher le pays. Les municipales demeurent pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les Français votent le plus souvent. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 28,15 % des inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 57,93 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 40,11 % au premier tour, contre 62,98 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données esquissent in fine une localité frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Il y a deux ans, Villeparisis a choisi la majorité Les élections européennes du printemps 2024 à Villeparisis avaient vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (30,80%), avec en deuxième position Manon Aubry qui avait récolté 30,60% des votes. Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Ersilia Soudais (Union de la gauche) en tête du peloton avec 45,07% au premier tour, devant Agnès Laffite (Rassemblement National) avec 29,87%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Ersilia Soudais culminant à 62,72% des voix localement. La situation politique de Villeparisis a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une zone penchant fortement à gauche, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Dernière présidentielle à Villeparisis : les résultats à retenir En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Villeparisis voyait Jean-Luc Mélenchon s'imposer localement avec 37,91% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 21,05%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,79% pour Emmanuel Macron, contre 39,21% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Villeparisis soutenaient en priorité Ersilia Soudais (Nupes) avec 38,74% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,14% des suffrages. Cette physionomie politique de Villeparisis laisse apparaître un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Villeparisis à l'approche des municipales ? Si l'on regarde de près la fiscalité de Villeparisis, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,00 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 192 880 €, bien en deçà des 5 956 710 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Villeparisis atteint désormais 44,10 % en 2024 (contre 24,12 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Au bout du compte, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villeparisis a représenté environ 930 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 873 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Villeparisis Avec Vous" grande gagnante de la dernière élection municipale à Villeparisis La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Villeparisis est particulièrement éclairante. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Frederic Bouche (Union de la gauche) a fait la course en tête en recueillant 1 866 suffrages (41,39%). À ses trousses, Hervé Touguet (Divers droite) a engrangé 35,66% des suffrages. Claude Sicre De Fontbrune (Divers centre) complétait le trio de tête, obtenant 615 bulletins (13,64%). Une large distance. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Frederic Bouche l'a finalement emporté avec 50,25% des suffrages, face à Hervé Touguet rassemblant 42,87% des votants et Claude Sicre De Fontbrune avec 306 voix (6,86%). Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Union de la gauche a probablement tiré parti du report de voix des électeurs des listes de gauche, récupérant 373 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ce scrutin de 2026 à Villeparisis, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat.