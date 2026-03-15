Résultat municipale 2026 à Villeparisis (77270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeparisis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeparisis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeparisis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frederic BOUCHE
Frederic BOUCHE (29 élus) VILLEPARISIS AVEC VOUS 		3 912 61,18%
  • Frederic BOUCHE
  • Caroline DIGARD
  • Stephane PAVILLON
  • Stephanie RUSSO
  • Alain GOREZ
  • Stéphanie DEVAUX
  • Cyrille GUILBERT
  • Nassera ZOUBIR
  • Michel COULANGES
  • Laura STRULOVICI
  • Rachid BENYAHIA
  • Sandrine CHAMBARETAUD
  • Gabriel GREZE
  • Aïcha MARTINEZ DE MURGUIA
  • Pascal GIACOMEL
  • Anne-Marie PETITPEZ
  • Serge DOMINGUES
  • Maria ALVES
  • Dominique DI PONIO
  • Nathalie BONNAFFÉ
  • Amïn BOUHALLOUFA
  • Nathalie DACHICOURT
  • Gerard CHOLLET
  • Patricia DHOTEL
  • Marc GRANET
  • Anissa TRIKI
  • Daniel ARNOUD
  • Achata TRAORÉ
  • Vincent CAMUS
Claude SICRE DE FONTBRUNE
Claude SICRE DE FONTBRUNE (3 élus) Unis pour Villeparisis 		1 410 22,05%
  • Claude SICRE DE FONTBRUNE
  • Pryscillia BRACH
  • Pierre HAGOT
Emma ABREU
Emma ABREU (3 élus) TOUT DEVIENT POSSIBLE 		1 072 16,77%
  • Emma ABREU
  • Hassan FERE
  • Clémence CHAMOUSSET
Participation au scrutin Villeparisis
Taux de participation 43,92%
Taux d'abstention 56,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 6 512

Source : ministère de l’Intérieur

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