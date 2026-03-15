Résultat de l'élection municipale 2026 à Villepinte : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villepinte [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villepinte sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villepinte.
L'actu des élections municipales 2026 à Villepinte
13:46 - En amont des municipales 2026, quel bilan fiscal pour la maire de Villepinte ?
Si on se penche sur la fiscalité de Villepinte, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 26,07 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 489 600 euros, bien en deçà des 9,25699 millions d'euros perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Villepinte est passé à près de 48,84 % en 2024 (contre 31,55 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villepinte a représenté 1 593 euros en 2024 (contre 1 425 € en 2020).
11:59 - La liste étiquetée Les Républicains grande gagnante de la municipale à Villepinte
Les résultats des précédentes municipales à Villepinte ont fourni un constat instructif sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, Martine Valleton (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau avec 1 604 voix (27,86%). Derrière, Nelly Roland (Divers gauche) a capté 1 434 bulletins valides (24,90%). Le faible gap dans le groupe de tête promettait un 2e tour sans certitude. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Martine Valleton l'a finalement emporté avec 43,34% des bulletins, face à Melissa Youssouf rassemblant 28,93% des électeurs et Nelly Roland obtenant 1 783 votants (27,72%). Malgré un premier tour particulièrement serré, le résultat s’est avéré sans appel lors de la seconde manche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Les Républicains a probablement tiré parti des voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, sécurisant 1 184 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Villepinte
Les 25 bureaux de vote de la commune de Villepinte sont ouverts de 8 h à 20 h pour permettre aux votants de s'exprimer. Ce dimanche 15 mars, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour connaître la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Villepinte. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villepinte
|Tête de listeListe
|
Nelly Roland
Liste divers gauche
ré agir ensemble pour Villepinte
|
|
Farida Adlani
Liste divers droite
La force d'agir
|
|
Germano Esteves
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Philippe Le Vaillant
Liste Divers
Avenir Citoyen
|
|
Mélissa Youssouf
Liste d'union à gauche
CONSTRUIRE VILLEPINTE ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Valleton (28 élus) Villepinte avenir
|2 788
|43,34%
|
|Melissa Youssouf (6 élus) Unis pour villepinte
|1 861
|28,93%
|
|Nelly Roland (5 élus) La volonte d'agir
|1 783
|27,72%
|
|Participation au scrutin
|Villepinte
|Taux de participation
|34,63%
|Taux d'abstention
|65,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 636
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Valleton Villepinte avenir
|1 604
|27,86%
|Nelly Roland La volonte d'agir
|1 434
|24,90%
|Melissa Youssouf Du dynamisme et du renouveau pour villepinte
|955
|16,58%
|Gérard Kouassi Villepinte ecologique et citoyenne avec gerard kouassi
|654
|11,36%
|Daniel Laurent Agir dans le bon sens
|495
|8,59%
|Fabrice Scagni Envie de villepinte
|324
|5,62%
|Alain Mondino Villepinte ville francaise
|124
|2,15%
|Brahim Kechkeche Le réveil de villepinte
|99
|1,71%
|Germano Esteves Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|68
|1,18%
|Participation au scrutin
|Villepinte
|Taux de participation
|31,53%
|Taux d'abstention
|68,47%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 018
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Valleton (32 élus) Villepinte passion
|5 918
|62,79%
|
|Nelly Roland (7 élus) Allons de l'avant
|3 507
|37,20%
|
|Participation au scrutin
|Villepinte
|Taux de participation
|49,34%
|Taux d'abstention
|50,66%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,94%
|Nombre de votants
|9 812
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Martine Valleton Villepinte passion
|4 394
|48,31%
|Nelly Roland Allons de l avant
|1 729
|19,01%
|Arnaud Keraudren Liste de rassemblement des forces de gauche et de l'écologie
|1 290
|14,18%
|Melissa Youssouf Une ambition commune pour villepinte
|973
|10,69%
|Fabrice Scagni Un nouveau cap pour villepinte
|390
|4,28%
|Rachid Ould-Kaci L'avenir entre nos mains
|201
|2,21%
|Germano Esteves Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|118
|1,29%
|Participation au scrutin
|Villepinte
|Taux de participation
|47,39%
|Taux d'abstention
|52,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,48%
|Nombre de votants
|9 423
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