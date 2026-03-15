Résultat de l'élection municipale 2026 à Villepinte : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villepinte

Tête de listeListe
Nelly Roland
Nelly Roland Liste divers gauche
ré agir ensemble pour Villepinte
  • Nelly Roland
  • Mohamed Zenasni
  • Marie Cadaré
  • Quentin Carrarini
  • Sonia Belkessam
  • Erol Bicici
  • Koudeydiatou Garry
  • Samy Rihane
  • Nassera Boukhriss
  • Alexandre Zanier
  • Noura Drouet
  • Meril Decimus-Novar
  • Marie Kamtcheu
  • Bakary Sylla
  • Agnès Montaufier
  • Pierre Jean-Baptiste
  • Valérie Besnard
  • Amine Hamdane
  • Sylvie Jacops
  • Gérald Géniaut
  • Sylvie Sittler
  • Sofiane Haddouche
  • Laetitia Nonone
  • Emeric Nam Hee
  • Marie-Nella Marthely
  • Daniel Junker
  • Maud Cotrel
  • Jacques Philemon-Montout
  • Micheline Deronne
  • Philippe Hallay
  • Dorine Azière
  • Alain Chuffart
  • Clémence Roland
  • Brahim Chafai
  • Sabrina Amari
  • Fabrice Chazel
  • Marie-Thérèse Hubert
  • Albert Guelblum
  • Aîcha Bettahar
  • Tarik Mezhoud
  • Martine Tina
  • Michel Drouet
  • Jannick Magne
  • Mohand Sahli
  • Jacqueline Kertis
Farida Adlani
Farida Adlani Liste divers droite
La force d'agir
  • Farida Adlani
  • Daniel Laurent
  • Sonia Kahouadji
  • Youssef Jiar
  • Cécile Albina
  • David Girard
  • Esther Anretar
  • Fabien Tran
  • Aude Longavesne
  • Max Maran
  • Jamela Dris
  • René Chrétien
  • Laëtitia Stommel
  • Gérard Le Moil
  • Carla Mirandela Pacheco
  • Lucas Tallon
  • Diatou Sankharé
  • Didier Vasseur
  • Devy Thiounn
  • Jacques Pourpoint
  • Annie Rizzuto
  • Jean-Pierre Fromont
  • Renatha Ancharuz Mokhram
  • Patrick Lequeux
  • Adriana Pajkic
  • Guy Charles Djeutsap Nomeny
  • Arlette Watrin
  • Hatem Zaag
  • Chloé Grand
  • Jean-Claude Gianonatti
  • Coralie Madranges
  • Ashraf Arif
  • Agnès Beraudias
  • Patrick Savonnet
  • Ebticeim Ben Ataallah
  • Jose Rodriguez Cerqueira
  • Pascale Sarrazin
  • Hamza Chikhi
  • Jaspreet Kaur
  • Eldine Safaoui
  • Monique Lamier
  • Eric Garcia
  • Martine Valleton
Germano Esteves
Germano Esteves Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Germano Esteves
  • Valérie Kittirath
  • Paulo Mirandela Dias
  • Aminata Gary
  • Eric Vidal
  • Isabelle Fernandes
  • Nadeem Tahir
  • Joara Bouhararoui--Rother
  • Bruce Kittirath
  • Cindy de Brito
  • Badr-Eddine Bahlali
  • Patricia Mirandela
  • Lionel Sablon
  • Morgane Sananikone
  • Henrique Esteves
  • Alicia Esteves
  • Franck Creuzet
  • Sanâa Akram
  • Youcef Cherifi
  • Melanie Papaya
  • Kamel Mimoun
  • Aïssata Coulibaly
  • Arlindo Dias
  • Christiane Viéville
  • Maurice Bonnivard
  • Carla Dias
  • Noah Mbongo
  • Iléna Mirandela
  • Ayad Moutaouakil
  • Alya Kittirath
  • Assane Kamara
  • Bambi Sacko
  • Djemel Djedid
  • Luisa Barreira Da Cruz
  • Kamel Ghedir
  • Oriane Le Gouez
  • Steevenson Pierre-Louis
  • Ana-Luisa Encarnaçao
  • Joël Abelli
  • Affiba Naffri
  • Luis Filipe Encarnaçao
  • Priscillia Remondes
  • Miguel Dias
Philippe Le Vaillant
Philippe Le Vaillant Liste Divers
Avenir Citoyen
  • Philippe Le Vaillant
  • Claire Tinnes
  • Farid Berri
  • Silvie Abdulahu
  • Salim Hamadi
  • Jacqueline Valade
  • Nessime Arifa
  • Nassera Kohili
  • Nabil Zidoune
  • Alexandra Antonio
  • Abdel Merah
  • Nadia Haouach
  • Ayoub Mohamed
  • Fatiha Azzaoui
  • Soubickchane Ramatchandirin
  • Touria Younsi
  • Yassine Chahbani
  • Laetitia Phoumpakka
  • Karim Mezni
  • Nadia Difallah
  • Sergio Rigoberto
  • Jacqueline Harpon
  • Mody Traoré
  • Saraa Echhaibi
  • Mohamed Kohili
  • Noria Menif
  • Raphael Lledo
  • Ryma Berri
  • Alexandre Temelin
  • Lou Jalzecic
  • François Esperance
  • Sabrina Cherifi
  • Nitish-Shriam Ramatchandirin
  • Monica Tavares
  • Patrick Clin
  • Kenza Ahnin
  • Mustapha Zebbak
  • Hélène Arcanger
  • Mehdi Qorar
  • Julia Lartigue
  • Gilles Lorpin
  • Naïma Bousselit
  • Coumanan Peroumal
  • Farida Kerbous
  • Ferhat Bourkaib
Mélissa Youssouf
Mélissa Youssouf Liste d'union à gauche
CONSTRUIRE VILLEPINTE ENSEMBLE
  • Mélissa Youssouf
  • Arnaud Keraudren
  • Shéhérazade Kasmi
  • Lahcen Essaïd
  • Evelise Crevel
  • Fabrice Scagni
  • Sylvie Riol
  • Abdelkader Arrahmane
  • Hanaine Ben Hadj Khalifa
  • Ali Toure
  • Idandine Wanzekela
  • Julien Goldberg
  • Mélisa Mimouni
  • Tarik Messaoudi
  • Lydia Cyprien Silo Suzan
  • Demba Gaye
  • Valérie Philippon-Vermond
  • Christian Bierre
  • Soumicha Benghomari Augustin
  • Nicolas Dereau
  • Ramata Sow
  • Adrien Leclercq
  • Yolande Gaye
  • Ali Beqqal
  • Anaïs Rodrigues-Concalves
  • Jacques Yang
  • Nana Bamba
  • Johnny Seng
  • Sophie Delbart
  • Ibrahima Yatté
  • Ouazzanya Malki
  • Idriss Atoui
  • Zohra Rassâa
  • Bruno Moncourier
  • Céline Ek
  • Laurent Carpentier
  • Laëla Joanny
  • Clément Kawal
  • Sabine Boury
  • Peter Gerard
  • Salima Huyghues-Beaufond
  • Edwyne Angelique
  • Marion Quiercelin
  • Karim Aït Eldjoudi
  • Caroline Ali

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Valleton
Martine Valleton (28 élus) Villepinte avenir 		2 788 43,34%
  • Martine Valleton
  • Robert Beaudeau
  • Farida Adlani
  • Max Hipolyte Maran
  • Monique Verté
  • Ton-Tona Khul
  • Maryline Vauban
  • Keodara Xosanavongsa
  • Christine Perron
  • Youssef Jiar
  • Corinne Le Moil
  • Didier Delamade
  • Nadette Troudart
  • Jean Paul Valleton
  • Shéhérazade Kasmi
  • Philippe Jean Lledo
  • Caroline Teixeira
  • Jacques Pourpoint
  • Graciela Vacher
  • Laurent Fernandez
  • Marlène Germaine Soleil
  • Gérard Le Moil
  • Joanna Soryana Khul
  • Zhiqiao, Jacques Yang
  • Hakima Ouaret
  • Daniel Robert Le Neindre
  • Renatha Ancharuz
  • Arnaud Theodore Ali Galin
Melissa Youssouf
Melissa Youssouf (6 élus) Unis pour villepinte 		1 861 28,93%
  • Melissa Youssouf
  • Daniel Laurent
  • Fabienne Rigal
  • Arnaud Keraudren
  • Hanaine Ben Hadj Khalifa
  • Fabrice Scagni
Nelly Roland
Nelly Roland (5 élus) La volonte d'agir 		1 783 27,72%
  • Nelly Roland
  • Pierre Faguier
  • Lamyae Benhsaine
  • Claude Chirouse
  • Valerie Philippon-Vermond
Participation au scrutin Villepinte
Taux de participation 34,63%
Taux d'abstention 65,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 636

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Valleton
Martine Valleton Villepinte avenir 		1 604 27,86%
Nelly Roland
Nelly Roland La volonte d'agir 		1 434 24,90%
Melissa Youssouf
Melissa Youssouf Du dynamisme et du renouveau pour villepinte 		955 16,58%
Gérard Kouassi
Gérard Kouassi Villepinte ecologique et citoyenne avec gerard kouassi 		654 11,36%
Daniel Laurent
Daniel Laurent Agir dans le bon sens 		495 8,59%
Fabrice Scagni
Fabrice Scagni Envie de villepinte 		324 5,62%
Alain Mondino
Alain Mondino Villepinte ville francaise 		124 2,15%
Brahim Kechkeche
Brahim Kechkeche Le réveil de villepinte 		99 1,71%
Germano Esteves
Germano Esteves Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		68 1,18%
Participation au scrutin Villepinte
Taux de participation 31,53%
Taux d'abstention 68,47%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 018

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Valleton
Martine Valleton (32 élus) Villepinte passion 		5 918 62,79%
  • Martine Valleton
  • Daniel Laurent
  • Farida Adlani
  • Didier Delamade
  • Maryline Vauban
  • Stéphane Baron
  • Monique Verte
  • Max Maran
  • Dominique Ferrer
  • Youssef Jiar
  • Nadette Troudart
  • André Mariage
  • Corinne Le Moil
  • Ton-Tona Khul
  • Devy Thiounn
  • Claude Mariot
  • Christine Perron
  • Daniel Renault
  • Caroline Teixeira
  • Keodara Xosanavongsa
  • Renatha Ancharuz
  • Jacques Pourpoint
  • Shéhérazade Attigui
  • Philippe Lledo
  • Wafae Hamouti
  • Jean-Paul Valleton
  • Graciela Vacher
  • Ayoub Mohamed
  • Virginie Savonnet
  • Laurent Hilaire
  • Hayet Ounnar
  • Arnaud Galin
Nelly Roland
Nelly Roland (7 élus) Allons de l'avant 		3 507 37,20%
  • Nelly Roland
  • Jean-Marc Naumovic
  • Melissa Youssouf
  • Pierre Faguier
  • Dominique Robert
  • Rachid Benrezzag
  • Hélène Ladisa
Participation au scrutin Villepinte
Taux de participation 49,34%
Taux d'abstention 50,66%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,94%
Nombre de votants 9 812

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Martine Valleton
Martine Valleton Villepinte passion 		4 394 48,31%
Nelly Roland
Nelly Roland Allons de l avant 		1 729 19,01%
Arnaud Keraudren
Arnaud Keraudren Liste de rassemblement des forces de gauche et de l'écologie 		1 290 14,18%
Melissa Youssouf
Melissa Youssouf Une ambition commune pour villepinte 		973 10,69%
Fabrice Scagni
Fabrice Scagni Un nouveau cap pour villepinte 		390 4,28%
Rachid Ould-Kaci
Rachid Ould-Kaci L'avenir entre nos mains 		201 2,21%
Germano Esteves
Germano Esteves Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		118 1,29%
Participation au scrutin Villepinte
Taux de participation 47,39%
Taux d'abstention 52,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,48%
Nombre de votants 9 423

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