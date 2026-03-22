Résultat de l'élection municipale 2026 à Villepinte : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villepinte [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villepinte sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villepinte.
L'actu des élections municipales 2026 à Villepinte
11:52 - Quels sont les rapports de force à Villepinte pour ce 2e tour de l'élection ?
Les élections municipales 2026 à Villepinte ont vu Mélissa Youssouf (Union de la gauche) prendre la première place il y a une semaine avec 38,17 % des votes. Dans son sillage, Farida Adlani (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 31,02 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 15,72 %, Nelly Roland (Divers gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Philippe Le Vaillant a terminé avec 12,92 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. Du côté de la mobilisation à Villepinte, l'élection a vu 45,05 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villepinte
Le deuxième tour des élections municipales à Villepinte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Farida Adlani
Liste divers droite
La force d'agir
|
|
Mélissa Youssouf
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR VILLEPINTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villepinte
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mélissa YOUSSOUF (Ballotage) CONSTRUIRE VILLEPINTE ENSEMBLE
|3 406
|38,17%
|Farida ADLANI (Ballotage) La force d'agir
|2 768
|31,02%
|Nelly ROLAND (Ballotage) ré agir ensemble pour Villepinte
|1 403
|15,72%
|Philippe LE VAILLANT (Ballotage) Avenir Citoyen
|1 153
|12,92%
|Germano ESTEVES LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|194
|2,17%
|Participation au scrutin
|Villepinte
|Taux de participation
|45,05%
|Taux d'abstention
|54,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,37%
|Nombre de votants
|9 220
Source : ministère de l’Intérieur
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