Résultat de l'élection municipale 2026 à Villepinte : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villepinte

Le deuxième tour des élections municipales à Villepinte a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Farida Adlani
Farida Adlani Liste divers droite
La force d'agir
  • Farida Adlani
  • Daniel Laurent
  • Sonia Kahouadji
  • Youssef Jiar
  • Cécile Albina
  • David Girard
  • Esther Anretar
  • Fabien Tran
  • Aude Longavesne
  • Max Maran
  • Jamela Dris
  • René Chrétien
  • Laëtitia Stommel
  • Gérard Le Moil
  • Carla Mirandela Pacheco
  • Lucas Tallon
  • Diatou Sankharé
  • Didier Vasseur
  • Devy Thiounn
  • Jacques Pourpoint
  • Annie Rizzuto
  • Jean-Pierre Fromont
  • Renatha Ancharuz Mokhram
  • Patrick Lequeux
  • Adriana Pajkic
  • Guy Charles Djeutsap Nomeny
  • Arlette Watrin
  • Hatem Zaag
  • Chloé Grand
  • Jean-Claude Gianonatti
  • Coralie Madranges
  • Ashraf Arif
  • Agnès Beraudias
  • Patrick Savonnet
  • Ebticeim Ben Ataallah
  • Jose Rodriguez Cerqueira
  • Pascale Sarrazin
  • Hamza Chikhi
  • Jaspreet Kaur
  • Eldine Safaoui
  • Monique Lamier
  • Eric Garcia
  • Martine Valleton
Mélissa Youssouf
Mélissa Youssouf Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR VILLEPINTE
  • Mélissa Youssouf
  • Lahcen Essaïd
  • Nelly Roland
  • Philippe Le Vaillant
  • Shéhérazade Kasmi
  • Meril Decimus-Novar
  • Nadia Haouach
  • Abdelkader Arrahmane
  • Sylvie Riol
  • Ali Toure
  • Koudeydiatou Garry
  • Nessime Arifa
  • Hanaine Ben Hadj Khalifa
  • Tarik Messaoudi
  • Valérie Philippon-Vermond
  • Demba Gaye
  • Idandine Wanzekela
  • Mohamed Zenasni
  • Fatiha Azzaoui
  • Julien Goldberg
  • Evelise Crevel
  • Arnaud Keraudren
  • Nassera Boukhriss
  • Abdel Merah
  • Ramata Sow
  • Fabrice Scagni
  • Mélisa Mimouni
  • Erol Bicici
  • Anaïs Rodrigues-Concalves
  • Nicolas Dereau
  • Sonia Belkessam
  • Adrien Leclercq
  • Lydia Cyprien Silo Suzan
  • Jacques Yang
  • Sophie Delbart
  • Ali Beqqal
  • Ouazzanya Malki
  • Ibrahima Yatté
  • Marie Cadaré
  • Peter Gerard
  • Nassera Kohili
  • Samy Rihane
  • Zohra Rassâa
  • Karim Aït Eldjoudi
  • Laëla Joanny

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villepinte

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélissa YOUSSOUF
Mélissa YOUSSOUF (Ballotage) CONSTRUIRE VILLEPINTE ENSEMBLE 		3 406 38,17%
Farida ADLANI
Farida ADLANI (Ballotage) La force d'agir 		2 768 31,02%
Nelly ROLAND
Nelly ROLAND (Ballotage) ré agir ensemble pour Villepinte 		1 403 15,72%
Philippe LE VAILLANT
Philippe LE VAILLANT (Ballotage) Avenir Citoyen 		1 153 12,92%
Germano ESTEVES
Germano ESTEVES LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		194 2,17%
Participation au scrutin Villepinte
Taux de participation 45,05%
Taux d'abstention 54,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 9 220

Source : ministère de l’Intérieur

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