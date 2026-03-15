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19:21 - Villepinte : démographie, élections et perspectives d'avenir A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Villepinte fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 39 647 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 2 230 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 24,65% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 3,80% ont plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 8 163 résidents étrangers, représentant 20,59% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 272 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,55%, révélant une situation économique mitigée. À Villepinte, où la jeunesse équivaut à 45% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.

17:57 - Le vote RN lors des dernières élections à Villepinte Le RN n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Villepinte en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 13,12% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 29,61% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 12,45% au représentant du parti au tour 1. Un score trop décevant, à Villepinte comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 19,17% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 18,03% pour le parti d'extrême droite. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Clémentine Autain.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Villepinte ? Dans le cadre de la municipale 2026 à Villepinte, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats. En 2020, l'abstention avait atteint 68,47 % à la fin du premier tour, un niveau plutôt élevé. C'étaient 6 018 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que le pays était durement frappé par la pandémie du Covid-19. Soulignons que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les électeurs votent le plus. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs arrêté à 32,53 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 69,59 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 43,45 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 63,57 % d'abstention. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville assez abstentionniste par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Villepinte ? Un retour sur les résultats de 2024 révèle que Villepinte restait à l'époque un bastion de la gauche radicale, affermissant son orientation. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Villepinte s'était en effet cristallisé autour de Manon Aubry (49,94%), talonnée par Jordan Bardella (19,17%) et Valérie Hayer (7,37%). Les élections des députés à Villepinte provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Clémentine Autain (Union de la gauche) aux avants-postes avec 61,50% au premier tour, devant Renée Joly (Rassemblement National) avec 18,03%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Les électeurs de Villepinte avaient franchement privilégié la gauche il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villepinte soutenaient en priorité Clémentine Autain (Nupes) avec 48,51% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Villepinte votaient auparavant en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (54,20%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 19,10%. Lors de la finale de l'élection à Villepinte, les électeurs accordaient 70,39% pour Emmanuel Macron, contre 29,61% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Villepinte comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - En amont des municipales 2026, quel bilan fiscal pour la maire de Villepinte ? Si on se penche sur la fiscalité de Villepinte, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 26,07 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville près de 489 600 euros, bien en deçà des 9,25699 millions d'euros perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de recettes pour la commune. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Villepinte est passé à près de 48,84 % en 2024 (contre 31,55 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villepinte a représenté 1 593 euros en 2024 (contre 1 425 € en 2020).

11:59 - La liste étiquetée Les Républicains grande gagnante de la municipale à Villepinte Les résultats des précédentes municipales à Villepinte ont fourni un constat instructif sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, Martine Valleton (Les Républicains) a coiffé ses concurrents au poteau avec 1 604 voix (27,86%). Derrière, Nelly Roland (Divers gauche) a capté 1 434 bulletins valides (24,90%). Le faible gap dans le groupe de tête promettait un 2e tour sans certitude. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Martine Valleton l'a finalement emporté avec 43,34% des bulletins, face à Melissa Youssouf rassemblant 28,93% des électeurs et Nelly Roland obtenant 1 783 votants (27,72%). Malgré un premier tour particulièrement serré, le résultat s’est avéré sans appel lors de la seconde manche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. La candidate étiquetée Les Républicains a probablement tiré parti des voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, sécurisant 1 184 voix supplémentaires entre les deux tours.