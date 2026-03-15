Résultat municipale 2026 à Villepinte (93420) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villepinte a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villepinte, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villepinte [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mélissa YOUSSOUF
Mélissa YOUSSOUF CONSTRUIRE VILLEPINTE ENSEMBLE 		3 406 38,17%
Farida ADLANI
Farida ADLANI La force d'agir 		2 768 31,02%
Nelly ROLAND
Nelly ROLAND ré agir ensemble pour Villepinte 		1 403 15,72%
Philippe LE VAILLANT
Philippe LE VAILLANT Avenir Citoyen 		1 153 12,92%
Germano ESTEVES
Germano ESTEVES LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		194 2,17%
Participation au scrutin Villepinte
Taux de participation 45,05%
Taux d'abstention 54,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Nombre de votants 9 220

Source : ministère de l’Intérieur

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