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19:20 - Villepreux : municipales et dynamiques démographiques En marge des municipales, Villepreux foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 33,53% de cadres supérieurs pour 11 568 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 601 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 192 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,33%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Villepreux incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 032 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,54%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 320 euros par mois. À Villepreux, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Les votants de Villepreux de plus en plus séduits par le RN Le Rassemblement national enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Villepreux il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 15,15% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 30,24% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 13,78% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Villepreux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 24,06% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier round, un résultat de 26,18% pour un bulletin d'union LR-RN (tendance Ciotti). Il clôturera le scrutin avec 32,05% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Villepreux vont-ils se mobiliser aux municipales ? À l'occasion des élections municipales de 2026, la valeur de la participation jouera sur les résultats de Villepreux. Les archives de 2020 indiquent que 3 432 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 45,74 % (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que la pandémie du Covid-19 commençait à se propager dans le pays. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été rapporté à 80,84 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 53,60 % (47,51 % au national), avant de bondir à 73,74 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes avaient fait venir 59,09 % des électeurs. Zoomer sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de ranger Villepreux comme une ville civiquement engagée.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Villepreux a-t-elle voté ? Béatrice Piron (Ensemble !) avait gagné au premier tour des législatives à Villepreux suite à la dissolution en 2024 avec 31,11%. Thomas Ciano (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 28,58%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Béatrice Piron culminant à 67,95% des suffrages exprimés dans la localité. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur Jordan Bardella (24,06%). La préférence des électeurs de Villepreux a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des élections de 2022 à Villepreux ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Villepreux plaçait Emmanuel Macron devant avec 34,98% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 20,57%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 69,76% pour Emmanuel Macron, contre 30,24% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Villepreux accordaient leurs suffrages à Béatrice Piron (Ensemble !) avec 33,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,48% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Villepreux comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La municipalité de Villepreux a plutôt baissé sa fiscalité locale À Villepreux, où les taxes locales ont diminué depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 18,17 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 162 270 € la même année, bien en deçà des 4,09964 millions d'euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Villepreux atteint désormais 29,45 % en 2024 (contre 17,87 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale s'établit à près de 40 %. Une augmentation plutôt mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Villepreux s'est chiffrée à 974 € en 2024 contre 1 242 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Jean-Baptiste Hamonic à Villepreux Les équilibres politiques locaux en 2026 sont encore façonnés par le résultat du dernier scrutin municipal à Villepreux. Au soir du premier tour, Jean-Baptiste Hamonic (Divers centre) a pris les commandes en totalisant 38,98% des suffrages. À sa poursuite, Valérie Bain (Divers centre) a recueilli 19,62% des votes. Stéphane Mirambeau (Divers droite) complétait le trio de tête, rassemblant 18,69% des bulletins. Cet avantage important mettait la première dans un certain confort. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Baptiste Hamonic l'a finalement emporté avec 55,71% des suffrages, face à Valérie Bain rassemblant 25,68% des électeurs inscrits et Stéphane Mirambeau réunissant 18,59% des bulletins. L'avance initiale s'est vérifiée et encore amplifiée, menant à un triomphe total et sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., sécurisant 482 voix supplémentaires entre les deux tours.