Résultat municipale 2026 à Villepreux (78450) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villepreux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villepreux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villepreux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Baptiste HAMONIC
Jean-Baptiste HAMONIC (30 élus) Le meilleur est avenir 		3 727 81,73%
  • Jean-Baptiste HAMONIC
  • Elisabeth MARTIN-CHÂTENET
  • Jean-Philippe BLIVET
  • Valérie FERNANDEZ
  • Amaury DE JORNA
  • Laurence MORELLE-LOSSON
  • Laurent BLANCQUART
  • Lorraine DE PINSUN
  • Alexandre GUESNON
  • Chloé BOITIER
  • Maxime DUCHÊNE
  • Sandra SIGAULT
  • Christophe VINOT
  • Carine CHOSSON
  • Yves PITETTE
  • Muriel HÉRAUD
  • Gergely JAVOR
  • Olivia OLLIEROU
  • Bernard TROUPIN
  • Corinne DRUESNE
  • Charbel HANNA
  • Madeleine POINT
  • Yakhouba DRAMÉ
  • Catherine CISZEWSKI
  • Olivier CAUCHY
  • Maud TILLIER
  • Brice PASEK
  • Julie BERNARD
  • Laurent SAADA
  • Jade SENECHAL
Kourosh GOLGOLAB
Kourosh GOLGOLAB (3 élus) REV - Reconstruire Ensemble Villepreux 		833 18,27%
  • Kourosh GOLGOLAB
  • Josette Emilia LE BLEVEC
  • Philippe GOISLARD
Participation au scrutin Villepreux
Taux de participation 59,00%
Taux d'abstention 41,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Nombre de votants 4 740

Source : ministère de l’Intérieur

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