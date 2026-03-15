Résultat municipale 2026 à Villerbon (41000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villerbon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villerbon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villerbon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc MORETTI
Jean-Marc MORETTI (14 élus) VILLERBON ensemble 		307 76,94%
  • Jean-Marc MORETTI
  • Cécile MEUBLAT-GIRARDIN
  • François-Michel GEST
  • France BEAUPRÉ
  • Yoann MAUPETIT
  • Peggy DAUBIGNARD
  • Loïc HERVÉ
  • Laëtitia THIBAULT
  • Bastien DESCLOUX
  • Camille BAILLOU
  • Cyril GÉNOT
  • Martine TOURNOIS
  • Hugo-Alexandre DA CRUZ
  • Julie MAGOT
Annick VERZELLESI
Annick VERZELLESI (1 élu) CAP A VILLERBON 		92 23,06%
  • Annick VERZELLESI
Participation au scrutin Villerbon
Taux de participation 63,28%
Taux d'abstention 36,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,83%
Nombre de votants 424

Source : ministère de l’Intérieur

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