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19:18 - Villerbon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Villerbon, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,16%. De plus, le taux de ménages propriétaires (88,83%) souligne l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (88,13%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 473 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (3,80%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,23%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Villerbon mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,63% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Ce que révèlent les chiffres sur le vote RN à Villerbon Le parti d'extrême droite n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Villerbon il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 25,59% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,34% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 21,90% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Villerbon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 38,94% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 41,13% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,19% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Villerbon ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 383 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Villerbon, correspondant à un taux de participation de 58,38 % (un niveau plutôt élevé) alors que le Covid avait dissuadé bon nombre d'inscrits. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 522 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 79,09 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 57,54 % des électeurs (soit environ 366 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 73,56 %, bien au-delà des 53,33 % enregistrés en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une localité relativement attachée au vote par rapport au reste de la France. Pour ces municipales, cette réalité à Villerbon sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'issue du scrutin.

15:59 - Villerbon : retour sur les résultats électoraux d'il y a deux ans Marine Bardet (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des élections des députés à Villerbon en juin 2024 avec 41,13%. Marc Fesneau (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 33,55%. Mais c'est finalement Marc Fesneau (Ensemble !) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 53,81% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,94%). Le contexte politique de Villerbon a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Villerbon s'était résolument ancrée à le centre Lors des législatives de 2022, les votants de Villerbon soutenaient en priorité Marc Fesneau (Ensemble !) avec 34,58% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,38%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Villerbon plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 29,13% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 25,59%. Lors de la finale de l'élection à Villerbon, les électeurs accordaient 54,66% pour Emmanuel Macron, contre 45,34% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Villerbon dessine donc une municipalité de tradition centriste.

12:58 - À Villerbon, une fiscalité en hausse qui pèsera sur l'issue du scrutin À Villerbon, en termes de fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à environ 665 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 555 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 42,30 % en 2024 (contre environ 17,90 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne nationale, avoisinant les 40 %, en hausse de 1,2 point depuis 2020. Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 2 700 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 99 580 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 13,43 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Villerbon Que peut-on retenir des résultats des précédentes élections municipales à Villerbon ? Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus au premier tour. Laurent Chandivert a pris la première place avec 274 bulletins (75,06%). En deuxième position, Charlène Didé a capté 270 suffrages en sa faveur (73,97%). Parmi les électeurs, ces scores extrêmement serrés traduisaient un vote consensuel. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. En ce dimanche de municipales 2026 à Villerbon, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très singulier. Dans le pays, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles appartient cependant au passé.