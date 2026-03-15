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19:18 - Élections municipales à Villerest : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Villerest comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 5 175 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 299 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la ville, 29% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 31,15% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Villerest abrite une communauté diversifiée, avec ses 150 résidents étrangers, soit 2,90% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 7,28%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 38 007 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 15 mars 2026 à Villerest contribue à préparer l'avenir de l'Hexagone.

17:57 - Ce que montrent les résultats sur le vote RN à Villerest Le Rassemblement national n'avait pas vraiment pesé lors des élections locales à Villerest en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 25,10% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 41,78% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 15,34% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villerest comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,60% lors du choc des européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 34,95% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 36,25% lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Villerest Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Villerest, l'affluence dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats. La participation atteignait 43,75 % pour le premier tour des municipales de 2020, dans la moyenne nationale alors que le coronavirus avait découragé de nombreux électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 3 178 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 80,66 % de participation. La mobilisation atteignait de son côté 57,05 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,94 %, contre seulement 50,75 % en 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une ville soucieuse de voter par rapport au reste de la France.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Villerest a-t-elle voté ? À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs de Villerest avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 39,60% des bulletins. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Villerest avaient ensuite propulsé aux avants-postes Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avec 43,86% au premier tour, devant Sandrine Granger (Rassemblement National) avec 34,95%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Antoine Vermorel-Marques culminant à 52,51% des votes localement. Cette exploration des résultats de 2024 révèle ainsi que Villerest restait à l'époque une zone sans vote prédéterminé, affermissant son positionnement historique.

14:57 - À Villerest, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans La physionomie politique de Villerest dessine une ville politiquement partagée. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villerest plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 31,92% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 25,10%. Lors de la finale de l'élection à Villerest, les électeurs accordaient 58,22% pour Emmanuel Macron, contre 41,78% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villerest portaient leur choix sur Antoine Vermorel-Marques (LR) avec 28,69% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,63% des suffrages.

12:58 - À Villerest, le montant de la pression fiscale est en hausse À Villerest, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,69 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 38 060 € la même année, marquant une forte baisse face aux 1 026 660 € enregistrés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Villerest est passé à 37,65 % en 2024 (contre 21,26 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Villerest s'est chiffrée à environ 1 022 euros en 2024 contre 876 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière élection à Villerest Examiner les résultats de la dernière élection municipale à Villerest peut être éclairant. Au soir du premier tour à l'époque, Philippe Perron (Divers droite) a pris les commandes en totalisant 1 337 bulletins (83,45%). Derrière, Alain Péré (Divers droite) a rassemblé 16,54% des votes. Cette victoire écrasante dès le premier tour du candidat Divers droite a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Villerest, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.