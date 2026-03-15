Résultat municipale 2026 à Villerest (42300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villerest a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villerest, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villerest [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe PERRON
Philippe PERRON (22 élus) L'avenir ensemble Villerest 2026 		1 218 51,70%
  • Sabrina RUHAUT
  • Jean-Pierre PALLOT
  • Farida AYADENE
  • Aldo MARCUCCILLI
  • Christelle LATTAT
  • Gérard TRAMBOUZE
  • Laure LENFANT
  • Bruno Marie-Pierre PAINVIN
  • Nelly NOISETTE
  • Jean-Luc ALEX
  • Michèle LABOUYRIE
  • Alexandre CUSANNO-MICHALON
  • Marthe HUGUET
  • Philippe COUTURIER
  • Agathe MARCUCCILLI
  • Alain PERE
  • Audrey SCARSO
  • Antony PESENTI
  • Christiane DUBUIS
  • Damien PETIT
  • Anne-Marie CARLINI
  • Michel COLLETTA
Jacques BOISSET
Jacques BOISSET (7 élus) VILLEREST UN NOUVEL ELAN 		1 138 48,30%
  • Jacques BOISSET
  • Catherine TOURNAFOL
  • Bernard FERRIER
  • Nathalie CORRE
  • Patrick LECOANET
  • Sandy DALLIERE
  • Philippe JOLY
Participation au scrutin Villerest
Taux de participation 61,25%
Taux d'abstention 38,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Nombre de votants 2 445

Source : ministère de l’Intérieur

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