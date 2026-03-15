Résultat municipale 2026 à Villeron (95380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villeron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villeron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villeron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique KUDLA
Dominique KUDLA (16 élus) UNIS ET ENGAGES POUR VILLERON 		428 67,83%
  • Dominique KUDLA
  • Cathy CAUCHIE
  • Lionel PLASMANS
  • Valérie TRETARRE
  • Christophe DUPUIS
  • Sylvie TERRIOT
  • Thomas TORDJMANN
  • Samia BENATMANE
  • Alexandre VANSON
  • Jennifer PIAULET
  • Emmanuel SILVA
  • Estelle SUIGNARD
  • Gilles GRARE
  • Sandra VERGER
  • Anil BALABAN
  • Anaïs BELLAYER
Mohamed NAJIB
Mohamed NAJIB (3 élus) VILLERON : AGIR ENSEMBLE 		203 32,17%
  • Mohamed NAJIB
  • Samira TAGUIA
  • Alain COMTE
Participation au scrutin Villeron
Taux de participation 64,44%
Taux d'abstention 35,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 638

Source : ministère de l’Intérieur

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