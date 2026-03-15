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19:21 - Tendances démographiques et électorales à Villeron : ce qu'il faut retenir Comment la population de Villeron peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 7,26% et une densité de population de 298 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,35%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 616 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,67% et d'une population immigrée de 12,20% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (37,94%), témoignent d'une population instruite à Villeron, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le Rassemblement national bien ancré à Villeron Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière bataille municipale à Villeron en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 30,85% des voix lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 53,85% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 34,42% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement lepéniste arrachait 57,27% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 43,25% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 42,62% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 56,30% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Arnaud Le Gall.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 38,21 % de participation En ce jour d'élections municipales 2026 à Villeron, la participation sera particulièrement scrutée. En 2020, la participation avait grimpé à 38,21 % à la fin du premier tour, en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux. 269 votants s'étaient alors déplacés alors que la pandémie du Covid perturbait l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part fédéré 83,17 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 s'avère riche en enseignements. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 47,40 % au premier tour en 2022 à 69,60 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 53,84 % (51,49 % dans le pays). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville civiquement engagée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Villeron a-t-elle voté ? Lors du scrutin législatif provoqué par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants de Villeron soutenaient en priorité Agnès Marion (Rassemblement National) avec 42,62% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Agnès Marion culminant à 56,30% des votes dans la localité. Les élections européennes précédemment à Villeron avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (43,25%), suivie par la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 17,77% des voix. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Villeron s'affirmait alors toujours comme un secteur marqué par l'extrême droite, dans la logique de 2022.

14:57 - Villeron : des résultats très tranchés lors des élections en 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villeron plébiscitaient Jean-Baptiste Marly (RN) avec 34,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Baptiste Marly virant de nouveau en tête avec 57,27% des voix. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques jours plus tôt, les citoyens de Villeron privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (30,85%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon avec 29,77%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en livrant 53,85% pour Marine Le Pen, contre 46,15% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Villeron s'affirme comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Villeron Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Villeron, le produit fiscal par foyer s'est établi à 1 032 € en 2024 (relevé le plus récent) contre 578 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais environ 36,26 % en 2024 (contre près de 11,46 % en 2020). En comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint près de 40 %. Cette hausse est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 10 600 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux 201 900 euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 11,31 %. Cette imposition est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections municipales à Villeron ? Les résultats des municipales il y a 6 ans à Villeron ont fourni un état des lieux précis des équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'Unis et engagés pour villeron' menée par Dominique Kudla a naturellement obtenu 216 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villeron, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité. Un indice est probablement donné dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).