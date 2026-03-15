Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts

Tête de listeListe
Gaëlle Lefevre
Gaëlle Lefevre Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT COTTEREZIEN
  • Gaëlle Lefevre
  • Jocelyn Dessigny
  • Jade Gilquin
  • Marcel Lesueur
  • Evelyne Althoffer
  • Gérhard Jahrling
  • Carole Goffart
  • Jacques Didier
  • Jennifer Langlet
  • Erick Gossent
  • Christelle Miquel
  • Jérôme Grumelart
  • Laurence Haution
  • Fethi Dindane
  • Cassandra Goudal Monteiro
  • Stéphane Catrou
  • Sonia Demaret
  • Romain Billard
  • Christelle Rodrigues Dos Santos
  • Frédéric Deschamps
  • Christine Heneuche
  • Stéphane Lebail
  • Aline Trouillot
  • Didier Obert
  • Muriel Moreau
  • Loïc Bean
  • Michelle Touchard
  • Jessy Gaillard
  • Maélie Piard
  • Jean-Luc Leboeuf
  • Dolorès Salvatore
  • Francesco Pischedda
  • Gwendoline Torquet
  • Franck Briffaut
  • Soraya Mecheri
Jeanne Roussel
Jeanne Roussel Liste divers centre
Tous Pour Villers-Cotterêts
  • Jeanne Roussel
  • Fabrice Dufour
  • Christine Stourbe
  • Jean-Francois Collet
  • Josiane Belliere
  • Xavier Brigot
  • Moon Pichaureaux
  • Fabien Kervazo
  • Rachida Bouhraoua
  • Gérard Mathieu
  • Véronique Sebille
  • Samer Aissaoui
  • Aurélie Desportes
  • Olivier Leblanc
  • Julie Grimonpont
  • Bruno Arlé Fervel
  • Virginie Laniba
  • Didier Dordolo
  • Johanna Da Silva Magalhaes
  • Alexandre Vidal
  • Florence Collet
  • Philippe Gallochat
  • Maÿlis Taroux
  • Bernard Montagud
  • Andrea Carjan
  • Thomas Venet
  • Nathalie Tordeux
  • Anthony Errichiello
  • Florence Richard
  • Jean-Luc Gac
  • Sylvie Manez
  • Denis Maurice
  • Josiane Gaulon
Cédric Saint-Sulpice
Cédric Saint-Sulpice Liste divers centre
VILLERS-COTTERETS L'ÉLAN DE DEMAIN
  • Cédric Saint-Sulpice
  • Lucie Moutonnet
  • Grégory Rodrigues
  • Morgane Wanecq
  • Mounir Chbiki
  • Marie-Catherine Stochmial
  • Hakim Bouilfane
  • Jessica Vala
  • Emmanuel Darmouni
  • Julie Meunier
  • Johan Huard
  • Samia Ghezali
  • David Golunski
  • Sophie Humblet
  • Julien Fontaine
  • Natacha Cauyette
  • Mickael Rodrigues
  • Séverine Jeannot
  • Hassen Bouaziz
  • Leïla Dey
  • Guillaume Huge
  • Zahide Celik
  • Jacques Mintrot
  • Laure Diximus
  • Gérald Herdhuin
  • Katy Rangon
  • Tugay Camdeviren
  • Sadan Kone
  • Hugo Cosset
  • Françoise Blandin
  • Julien Dubois
  • Gihovana Ordonez
  • Olivier Castagna

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Briffaut
Franck Briffaut (26 élus) Rassemblement cotterezien 		1 441 53,46%
  • Franck Briffaut
  • Gaëlle Lefevre
  • Jacques Didier
  • Evelyne Althoffer
  • Jocelyn Dessigny
  • Éveline Blangeot
  • Gérhard Jahrling
  • Brigitte Pauly
  • Dominique Cantot
  • Christelle Jarek
  • Gilles Uzzan
  • Jennifer Langlet
  • André Branquart
  • Valérie Thiefine
  • Grégory Courtois
  • Sylvie Delpierre
  • Christian Denis
  • Alice Seguin
  • Laurent Mouget
  • Christine Ménard
  • Johnny Gaillard
  • Soraya Mecheri
  • Jérôme Grumelart
  • Michelle Touchard
  • Marcel Lesueur
  • Paulette Raguet
Jeanne Doyez Roussel
Jeanne Doyez Roussel (4 élus) Les citoyen(ne)s cotterezien(ne)s 		769 28,53%
  • Jeanne Doyez Roussel
  • Denis Maurice
  • Myriam Bourhail
  • Anthony Errichiello
Fabrice Dufour
Fabrice Dufour (3 élus) Ensemble pour villers cotterets 		485 17,99%
  • Fabrice Dufour
  • Jade Gilquin
  • Jean-Francois Collet
Participation au scrutin Villers-Cotterêts
Taux de participation 39,63%
Taux d'abstention 60,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 790

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Briffaut
Franck Briffaut (24 élus) Villers-cotterêts fait front 		1 862 41,53%
  • Franck Briffaut
  • Evelyne Althoffer
  • Gérhard Jahrling
  • Caroline Castagnier
  • Robert Hiraux
  • Gaëlle Lefevre
  • Jacques Didier
  • Carole Goffart
  • Jocelyn Dessigny
  • Maria Teresa Dos Santos Ferreira
  • Damien Jaureguy
  • Annie Pirckher
  • Claude Allart
  • Marie-Claude Dumoulin
  • Dominique Cantot
  • Aurélie Rouville
  • Jean-Jacques Clin
  • Laurence Haution
  • Pascal Clement
  • Valérie Pietre
  • Johnny Gaillard
  • Cindy Jesson
  • Michel Pestel
  • Michelle Touchard
Jean-Claude Pruski
Jean-Claude Pruski (5 élus) Tous ensemble, continuons 		1 554 34,66%
  • Jean-Claude Pruski
  • Patricia Caron
  • Norbert Poirier
  • Valérie Breton
  • Jean-Claude Pierre
Jean-Claude Gervais
Jean-Claude Gervais (4 élus) Villers c'est vous 		1 067 23,80%
  • Jean-Claude Gervais
  • Josiane Gaulon
  • Michel Laviolette
  • Danièle Fontaine
Participation au scrutin Villers-Cotterêts
Taux de participation 68,00%
Taux d'abstention 32,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 4 648

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Briffaut
Franck Briffaut Villers-cotterêts fait front 		1 316 32,04%
Jean-Claude Pruski
Jean-Claude Pruski Tous ensemble, continuons 		910 22,15%
Jean-Claude Gervais
Jean-Claude Gervais Villers c'est vous 		559 13,61%
Yves Richard
Yves Richard Notre engagement votre avenir 		551 13,41%
Fabrice Dufour
Fabrice Dufour Villers-cotterêts, j'aime ! 		519 12,63%
Jean-Claude Monnier
Jean-Claude Monnier Pour la ville que nous voulons 		252 6,13%
Participation au scrutin Villers-Cotterêts
Taux de participation 61,95%
Taux d'abstention 38,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 4 234

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