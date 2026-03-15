Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villers-Cotterêts sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villers-Cotterêts.
L'actu des élections municipales 2026 à Villers-Cotterêts
13:46 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Villers-Cotterêts
À Villers-Cotterêts, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne payée par ménage imposable a atteint environ 1 230 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 877 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 53,42 % en 2024 (contre environ 21,70 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 232 550 € de recettes en 2024. Un montant loin des 2 443 230 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 18,90 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Villers-Cotterêts
Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Villers-Cotterêts ? Au soir du premier scrutin, Franck Briffaut (Rassemblement National) a imposé son rythme en recueillant 53,46% des soutiens. À ses trousses, Jeanne Doyez Roussel (Divers centre) a capté 769 voix (28,53%). Cette victoire écrasante de Franck Briffaut a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Villers-Cotterêts, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le camp minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche afin d'ébranler cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Bureaux de vote à Villers-Cotterêts : les horaires d'ouverture
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour connaître qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. À titre de rappel, le premier tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise du coronavirus, suscitant de nombreuses controverses. Plus bas dans la page vous pourrez voir la liste des candidats aux municipales à Villers-Cotterêts. N'oubliez pas que les 8 bureaux de vote de l'agglomération de Villers-Cotterêts ferment leurs portes à 18 h. En cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page, recevez gratuitement les résultats des élections à Villers-Cotterêts dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts
|Tête de listeListe
|
Gaëlle Lefevre
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT COTTEREZIEN
|
|
Jeanne Roussel
Liste divers centre
Tous Pour Villers-Cotterêts
|
|
Cédric Saint-Sulpice
Liste divers centre
VILLERS-COTTERETS L'ÉLAN DE DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Briffaut (26 élus) Rassemblement cotterezien
|1 441
|53,46%
|
|Jeanne Doyez Roussel (4 élus) Les citoyen(ne)s cotterezien(ne)s
|769
|28,53%
|
|Fabrice Dufour (3 élus) Ensemble pour villers cotterets
|485
|17,99%
|
|Participation au scrutin
|Villers-Cotterêts
|Taux de participation
|39,63%
|Taux d'abstention
|60,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 790
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Briffaut (24 élus) Villers-cotterêts fait front
|1 862
|41,53%
|
|Jean-Claude Pruski (5 élus) Tous ensemble, continuons
|1 554
|34,66%
|
|Jean-Claude Gervais (4 élus) Villers c'est vous
|1 067
|23,80%
|
|Participation au scrutin
|Villers-Cotterêts
|Taux de participation
|68,00%
|Taux d'abstention
|32,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|4 648
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Briffaut Villers-cotterêts fait front
|1 316
|32,04%
|Jean-Claude Pruski Tous ensemble, continuons
|910
|22,15%
|Jean-Claude Gervais Villers c'est vous
|559
|13,61%
|Yves Richard Notre engagement votre avenir
|551
|13,41%
|Fabrice Dufour Villers-cotterêts, j'aime !
|519
|12,63%
|Jean-Claude Monnier Pour la ville que nous voulons
|252
|6,13%
|Participation au scrutin
|Villers-Cotterêts
|Taux de participation
|61,95%
|Taux d'abstention
|38,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|4 234
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