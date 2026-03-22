Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villers-Cotterêts sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villers-Cotterêts.
L'actu des élections municipales 2026 à Villers-Cotterêts
11:48 - Gaëlle Lefevre, Jeanne Roussel et Cédric Saint-Sulpice forment le trio de tête à Villers-Cotterêts
Pour le premier tour des élections municipales à Villers-Cotterêts, c'est Gaëlle Lefevre (Rassemblement National) qui s'est arrogée la première place en s'adjugeant 40,09 % des voix. Dans son sillage, Jeanne Roussel (Divers centre) est arrivée en deuxième position avec 31,15 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, avec 28,76 %, Cédric Saint-Sulpice, étiqueté Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Villers-Cotterêts, l'élection a vu 51,84 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villers-Cotterêts
Le deuxième tour des élections municipales à Villers-Cotterêts a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gaëlle Lefevre
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT COTTEREZIEN
|
|
Jeanne Roussel
Liste divers centre
Tous Pour Villers-Cotterêts
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gaëlle LEFEVRE (Ballotage) RASSEMBLEMENT COTTEREZIEN
|1 444
|40,09%
|Jeanne ROUSSEL (Ballotage) Tous Pour Villers-Cotterêts
|1 122
|31,15%
|Cédric SAINT-SULPICE (Ballotage) VILLERS-COTTERETS L'ÉLAN DE DEMAIN
|1 036
|28,76%
|Participation au scrutin
|Villers-Cotterêts
|Taux de participation
|51,84%
|Taux d'abstention
|48,16%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Nombre de votants
|3 710
Source : ministère de l’Intérieur
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