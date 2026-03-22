Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villers-Cotterêts

Le deuxième tour des élections municipales à Villers-Cotterêts a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gaëlle Lefevre
Gaëlle Lefevre Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT COTTEREZIEN
  • Gaëlle Lefevre
  • Jocelyn Dessigny
  • Jade Gilquin
  • Marcel Lesueur
  • Evelyne Althoffer
  • Gérhard Jahrling
  • Carole Goffart
  • Jacques Didier
  • Jennifer Langlet
  • Erick Gossent
  • Christelle Miquel
  • Jérôme Grumelart
  • Laurence Haution
  • Fethi Dindane
  • Cassandra Goudal Monteiro
  • Stéphane Catrou
  • Sonia Demaret
  • Romain Billard
  • Christelle Rodrigues Dos Santos
  • Frédéric Deschamps
  • Christine Heneuche
  • Stéphane Lebail
  • Aline Trouillot
  • Didier Obert
  • Muriel Moreau
  • Loïc Bean
  • Michelle Touchard
  • Jessy Gaillard
  • Maélie Piard
  • Jean-Luc Leboeuf
  • Dolorès Salvatore
  • Francesco Pischedda
  • Gwendoline Torquet
  • Franck Briffaut
  • Soraya Mecheri
Jeanne Roussel
Jeanne Roussel Liste divers centre
Tous Pour Villers-Cotterêts
  • Jeanne Roussel
  • Cédric Saint-Sulpice
  • Christine Stourbe
  • Grégory Rodrigues
  • Josiane Belliere
  • Xavier Brigot
  • Moon Pichaureaux
  • Fabien Kervazo
  • Lucie Moutonnet
  • Gérard Mathieu
  • Rachida Bouhraoua
  • Mounir Chbiki
  • Aurélie Desportes
  • Hakim Bouilfane
  • Virginie Laniba
  • Samer Aissaoui
  • Jessica Vala
  • Olivier Leblanc
  • Johanna Da Silva Magalhaes
  • Bruno Arlé Fervel
  • Marie-Catherine Stochmial
  • Didier Dordolo
  • Zahide Celik
  • Philippe Gallochat
  • Florence Collet
  • Thomas Venet
  • Nathalie Tordeux
  • Hassen Bouaziz
  • Leïla Dey
  • Jean-Luc Gac
  • Florence Richard
  • Denis Maurice
  • Josiane Gaulon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëlle LEFEVRE
Gaëlle LEFEVRE (Ballotage) RASSEMBLEMENT COTTEREZIEN 		1 444 40,09%
Jeanne ROUSSEL
Jeanne ROUSSEL (Ballotage) Tous Pour Villers-Cotterêts 		1 122 31,15%
Cédric SAINT-SULPICE
Cédric SAINT-SULPICE (Ballotage) VILLERS-COTTERETS L'ÉLAN DE DEMAIN 		1 036 28,76%
Participation au scrutin Villers-Cotterêts
Taux de participation 51,84%
Taux d'abstention 48,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 3 710

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aisne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Aisne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Villers-Cotterêts

En savoir plus sur Villers-Cotterêts