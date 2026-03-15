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19:21 - Analyse démographique et économique des municipales à Villers-Cotterêts En pleine campagne électorale municipale, Villers-Cotterêts se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 10 376 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 500 entreprises attestent une économie favorable. Dans la ville, 17,96% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,24% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 854 personnes apporte une ouverture culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 308 €/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,68%, révélant une situation économique instable. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Villers-Cotterêts affirme l'attachement des habitants aux idées de la France.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Villers-Cotterêts ? Le mouvement nationaliste avait recueilli 53,46% des votes lors des municipales à Villers-Cotterêts en mars 2020. Il n'y a pas eu de second tour, Franck Briffaut étant reconduit dès le premier. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 37,22% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 56,23% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 38,07% au représentant du parti au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste réunissait 60,04% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 46,86% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 48,91% pour le mouvement lepéniste. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jocelyn Dessigny.

16:58 - Dernières municipales : 60,37 % d'abstention à Villers-Cotterêts L'abstention atteignait 60,37 % à Villers-Cotterêts pour le premier tour des municipales de 2020, un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention se fixer à 32,43 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 57,19 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 42,34 %, loin des 59,26 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez abstentionniste. En marge de la municipale 2026, cette réalité pèsera en définitive irrémédiablement sur les résultats de Villers-Cotterêts.

15:59 - Comment a voté Villers-Cotterêts il y a deux ans ? L'exploration des résultats de 2024 révèle que Villers-Cotterêts demeurait à l'époque une terre de droite mariniste. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (46,86%). Les élections des députés à Villers-Cotterêts quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 48,91% au premier tour, devant Karim Belaïd (Union de la gauche) avec 24,72%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Les électeurs de Villers-Cotterêts avaient franchement privilégié le RN il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villers-Cotterêts plaçait Marine Le Pen en tête avec 37,22% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 21,88%. Lors de la finale de l'élection à Villers-Cotterêts, les électeurs accordaient 56,23% pour Marine Le Pen, contre 43,77% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Villers-Cotterêts portaient leur choix sur Jocelyn Dessigny (RN) avec 38,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 60,04% des suffrages. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Villers-Cotterêts s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Villers-Cotterêts À Villers-Cotterêts, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne payée par ménage imposable a atteint environ 1 230 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 877 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à un peu plus de 53,42 % en 2024 (contre environ 21,70 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 232 550 € de recettes en 2024. Un montant loin des 2 443 230 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 18,90 %. Cette taxe ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié la répartition des recettes.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Villers-Cotterêts Quelle avait été l'issue du dernier scrutin municipal à Villers-Cotterêts ? Au soir du premier scrutin, Franck Briffaut (Rassemblement National) a imposé son rythme en recueillant 53,46% des soutiens. À ses trousses, Jeanne Doyez Roussel (Divers centre) a capté 769 voix (28,53%). Cette victoire écrasante de Franck Briffaut a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Villers-Cotterêts, cette répartition historique des voix offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le camp minoritaire devra déplacer des montagnes ce dimanche afin d'ébranler cette suprématie, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.