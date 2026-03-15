Résultat municipale 2026 à Villers-Cotterêts (02600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villers-Cotterêts a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-Cotterêts, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Cotterêts [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gaëlle LEFEVRE
Gaëlle LEFEVRE RASSEMBLEMENT COTTEREZIEN 		1 444 40,09%
Jeanne ROUSSEL
Jeanne ROUSSEL Tous Pour Villers-Cotterêts 		1 122 31,15%
Cédric SAINT-SULPICE
Cédric SAINT-SULPICE VILLERS-COTTERETS L'ÉLAN DE DEMAIN 		1 036 28,76%
Participation au scrutin Villers-Cotterêts
Taux de participation 51,84%
Taux d'abstention 48,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 3 710

Source : ministère de l’Intérieur

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