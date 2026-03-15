Résultat municipale 2026 à Villers-en-Cauchies (59188) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villers-en-Cauchies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-en-Cauchies, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-en-Cauchies [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal DUEZ (12 élus) Agir ensemble pour Villers-en-Cauchies
|392
|63,84%
|
|Rejane LEROY (2 élus) TOUS UNIS POUR LA RENAISSANCE DE VILLERS EN CAUCHIES
|222
|36,16%
|
|Participation au scrutin
|Villers-en-Cauchies
|Taux de participation
|73,38%
|Taux d'abstention
|26,62%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,05%
|Nombre de votants
|634
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Villers-en-Cauchies [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Villers-en-Cauchies en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Villers-en-Cauchies
19:19 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Villers-en-Cauchies
Quel portrait faire de Villers-en-Cauchies, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 541 logements pour 1 148 habitants, la densité de la commune est de 128 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 42 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 681 foyers fiscaux. Dans le bourg, 18,12% des résidents sont des enfants, et 30,40% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 32,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 43,85% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 362,78 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Villers-en-Cauchies incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.
17:57 - Vote RN à Villers-en-Cauchies : les derniers résultats
Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Villers-en-Cauchies en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 44,89% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 67,90% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 44,03% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 63,04% des voix locales. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 58,65% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 65,49% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.
16:58 - Dernières municipales : 32,69 % d'abstention à Villers-en-Cauchies
Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales à Villers-en-Cauchies, l'abstention concernait 32,69 % des électeurs (une abstention exceptionnellement basse) alors qu'à cause de la pandémie du Covid, de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 22,25 % dans la ville (contre 77,75 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,94 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,64 %, loin des 54,92 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales. Cette réalité à Villers-en-Cauchies constituera quoi qu'il en soit une variable majeure pour ces municipales 2026.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Villers-en-Cauchies a-t-elle voté ?
Au printemps 2024, les élections législatives à Villers-en-Cauchies avaient propulsé aux avants-postes Michael Taverne (Rassemblement National) avec 65,49% au premier tour, devant Sébastien Seguin (Divers droite) avec 18,41%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Villers-en-Cauchies avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (58,65%), suivie par la liste 'La France fière' de Marion Maréchal qui avait recueilli 6,52% des votes.
14:57 - Pour les élections 2026, Villers-en-Cauchies reste un territoire orienté vers la droite radicale
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villers-en-Cauchies soutenaient en priorité Michaël Taverne (RN) avec 44,03% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michaël Taverne virant de nouveau en tête avec 63,04% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Villers-en-Cauchies choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 44,89% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 18,73%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,90% pour Marine Le Pen, contre 32,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Villers-en-Cauchies laisse apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.
12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Villers-en-Cauchies ?
Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Villers-en-Cauchies, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,50 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 2 270 €, marquant une forte baisse face aux 107 400 euros perçus en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Villers-en-Cauchies atteint désormais près de 42,55 % en 2024 (contre 18,53 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villers-en-Cauchies a représenté 524 € en 2024 contre 399 euros en début de mandat.
11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Villers-en-Cauchies ?
Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Villers-en-Cauchies ? Dès le premier tour de scrutin, Pascal Duez a fait la course en tête en récoltant 55,70% des voix. En deuxième position, Réjane Leroy a recueilli 158 voix (26,91%). Ce triomphe au premier tour de Pascal Duez a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Villers-en-Cauchies, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Premier tour des municipales à Villers-en-Cauchies : horaires du bureau de vote
Tout d'abord, les horaires d’ouverture du bureau de vote de Villers-en-Cauchies sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Dans le cadre des municipales 2026, les citoyens de Villers-en-Cauchies sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Retrouvez ci-dessous la liste des prétendants aux municipales à Villers-en-Cauchies. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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