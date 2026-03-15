Résultat municipale 2026 à Villers-en-Cauchies (59188) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villers-en-Cauchies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-en-Cauchies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-en-Cauchies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal DUEZ
Pascal DUEZ (12 élus) Agir ensemble pour Villers-en-Cauchies 		392 63,84%
  • Pascal DUEZ
  • Mf DELAVAL
  • Alain FOVEZ
  • Véronique MORELLE
  • Richard BILLOIR
  • Lindsay BRENDLER
  • Michel DENOYELLE
  • Marie-Sylvie LAIGLE
  • Marc NIEUWJAER
  • Richard DECEUNINCK
  • Michele LADRIERE
  • Jean-Jacques GARIPPA
Rejane LEROY
Rejane LEROY (2 élus) TOUS UNIS POUR LA RENAISSANCE DE VILLERS EN CAUCHIES 		222 36,16%
  • Rejane LEROY
  • Jean-Michel RICHEZ
Participation au scrutin Villers-en-Cauchies
Taux de participation 73,38%
Taux d'abstention 26,62%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 634

Source : ministère de l’Intérieur

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