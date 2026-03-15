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19:19 - Analyse démographique et économique des élections municipales à Villers-en-Cauchies Quel portrait faire de Villers-en-Cauchies, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 541 logements pour 1 148 habitants, la densité de la commune est de 128 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 42 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 681 foyers fiscaux. Dans le bourg, 18,12% des résidents sont des enfants, et 30,40% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 32,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 43,85% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 362,78 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Villers-en-Cauchies incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Vote RN à Villers-en-Cauchies : les derniers résultats Le parti nationaliste n'était pas représenté à la dernière bataille municipale à Villers-en-Cauchies en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 44,89% des voix lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 67,90% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 44,03% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le RN validait 63,04% des voix locales. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 58,65% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 65,49% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Dernières municipales : 32,69 % d'abstention à Villers-en-Cauchies Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales à Villers-en-Cauchies, l'abstention concernait 32,69 % des électeurs (une abstention exceptionnellement basse) alors qu'à cause de la pandémie du Covid, de nombreux électeurs avaient renoncé à se déplacer. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été bornée par une abstention à 22,25 % dans la ville (contre 77,75 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 47,94 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,64 %, loin des 54,92 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les données esquissent à l'arrivée une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique face aux moyennes nationales. Cette réalité à Villers-en-Cauchies constituera quoi qu'il en soit une variable majeure pour ces municipales 2026.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Villers-en-Cauchies a-t-elle voté ? Au printemps 2024, les élections législatives à Villers-en-Cauchies avaient propulsé aux avants-postes Michael Taverne (Rassemblement National) avec 65,49% au premier tour, devant Sébastien Seguin (Divers droite) avec 18,41%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. Les élections européennes près d'un mois plus tôt à Villers-en-Cauchies avaient cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (58,65%), suivie par la liste 'La France fière' de Marion Maréchal qui avait recueilli 6,52% des votes.

14:57 - Pour les élections 2026, Villers-en-Cauchies reste un territoire orienté vers la droite radicale Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villers-en-Cauchies soutenaient en priorité Michaël Taverne (RN) avec 44,03% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michaël Taverne virant de nouveau en tête avec 63,04% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Villers-en-Cauchies choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 44,89% des voix, devant Emmanuel Macron qui récoltait 18,73%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 67,90% pour Marine Le Pen, contre 32,10% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Villers-en-Cauchies laisse apparaître une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Avant ces municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Villers-en-Cauchies ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Villers-en-Cauchies, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 13,50 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 2 270 €, marquant une forte baisse face aux 107 400 euros perçus en 2020. Précisons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement sa portée et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Villers-en-Cauchies atteint désormais près de 42,55 % en 2024 (contre 18,53 % en 2020). Un pourcentage à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, qui avoisine les 40 %. Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villers-en-Cauchies a représenté 524 € en 2024 contre 399 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Villers-en-Cauchies ? Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Villers-en-Cauchies ? Dès le premier tour de scrutin, Pascal Duez a fait la course en tête en récoltant 55,70% des voix. En deuxième position, Réjane Leroy a recueilli 158 voix (26,91%). Ce triomphe au premier tour de Pascal Duez a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Villers-en-Cauchies, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire sans appel, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.