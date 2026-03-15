Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-lès-Nancy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-lès-Nancy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villers-lès-Nancy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villers-lès-Nancy.
L'actu des élections municipales 2026 à Villers-lès-Nancy
13:46 - Fiscalité en hausse à Villers-lès-Nancy : un effet sur les élections municipales
À Villers-lès-Nancy, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 9,19 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 178 440 €. Une somme bien en-dessous des 2 640 860 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son produit et forçant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Villers-lès-Nancy atteint désormais 26,32 % en 2024 (contre 9,08 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation finalement automatique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Villers-lès-Nancy s'est chiffrée à environ 836 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 574 € quatre ans auparavant.
11:59 - Élections de 2020 : la victoire de François Werner à Villers-lès-Nancy
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à ce jour influencés par le résultat du dernier scrutin communal à Villers-lès-Nancy. Dès le premier tour, François Werner (Divers centre) a terminé en tête en obtenant 2 412 suffrages (57,03%). Deuxième, Cyrille Perrot (Parti socialiste) a capté 42,96% des suffrages. Cette victoire sans appel a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Villers-lès-Nancy, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains voudront sans doute dépasser. Pour renverser cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Villers-lès-Nancy
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, indispensables pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. Les précédentes élections municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste des candidats en 2026 est disponible ci-dessous. N'oubliez pas que les 12 bureaux de vote de la ville de Villers-lès-Nancy fermeront leurs portes à 18 heures. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villers-lès-Nancy
|Tête de listeListe
|
François Werner
Liste divers centre
VILLERS RASSEMBLEE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Werner (26 élus) Villers engagée
|2 412
|57,03%
|
|Cyrille Perrot (7 élus) Villers verte et solidaire
|1 817
|42,96%
|
|Participation au scrutin
|Villers-lès-Nancy
|Taux de participation
|41,95%
|Taux d'abstention
|58,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 350
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Werner (25 élus) Priorite villers
|3 316
|50,44%
|
|Pascal Jacquemin (8 élus) Villers d'aujourd'hui à demain
|3 258
|49,55%
|
|Participation au scrutin
|Villers-lès-Nancy
|Taux de participation
|60,95%
|Taux d'abstention
|39,05%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,34%
|Nombre de votants
|6 872
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