Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-lès-Nancy : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villers-lès-Nancy

Tête de listeListe
François Werner
François Werner Liste divers centre
VILLERS RASSEMBLEE
  • François Werner
  • Valérie Rampont
  • Jean-Paul Moulin
  • Nathalie Engel
  • Bertrand Foltz
  • Sandrine Escure
  • Philippe Claudel
  • Aurélie Morin Riviere
  • Gérard Paltz
  • Marie-Claude Deluce
  • Didier Begouin
  • Anne Stemmelen Touvenot
  • Eric Keiflin
  • Anicia Premjee Zampieri
  • Romuald Cornevin
  • Anne Arnold
  • Serge Morin
  • Dominique Pareja
  • Jean-François Trassart
  • Marie Parache
  • Philippe Frossini
  • Charlène Togni
  • Sahbi Sidhom
  • Anne Airaud
  • Mahmoud Sodki
  • Stéphanie Da Fonte Mangel
  • Julien Parmantier
  • Sabrina Gillet
  • Antoine Peigne
  • Rachel Ruhland
  • Vincent Vivion
  • Aurélie Calgaro
  • Christophe Bailly
  • Stéphanie Saintot
  • Guillaume Herbain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Werner
François Werner (26 élus) Villers engagée 		2 412 57,03%
  • François Werner
  • Valérie Rampont
  • Olivier Airaud
  • Nathalie Engel
  • Pascal Jacquemin
  • Blandine Souvay
  • Stéphane Klopp
  • Marie-Claude Deluce
  • Gerard Paltz
  • Anne Thouvenot Stemmelen
  • Patrick Faivre
  • Christine Flechon Paglia
  • Didier Begouin
  • Pascale Tilly
  • Jean-François Trassart
  • Annie Lorrain
  • Eric Ancel
  • Stephanie Teixera
  • Bertrand Foltz
  • Maryse Guery
  • Bernard Mangeol
  • Véronique Pierron
  • Francis Sigrist
  • Marie-Helene Chipot
  • Laurent Mathieu
  • Beatrice Bchini
Cyrille Perrot
Cyrille Perrot (7 élus) Villers verte et solidaire 		1 817 42,96%
  • Cyrille Perrot
  • Valérie Beausert-Leick
  • Charles-Antoine Boivin
  • Gilliane Simonin
  • Vincent Bertrand
  • Anne-Marie Vergnat
  • Smaïl Ait-Meziane
Participation au scrutin Villers-lès-Nancy
Taux de participation 41,95%
Taux d'abstention 58,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 350

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Werner
François Werner (25 élus) Priorite villers 		3 316 50,44%
  • François Werner
  • Marie-Claude Deluce
  • Olivier Airaud
  • Nathalie Engel
  • Alain Chardon
  • Annie Lorrain
  • Didier Begouin
  • Sandrine Choné
  • Michel Schweitzer
  • Christine Flechon Paglia
  • Laki Sola
  • Gisèle Idoux
  • Gérard Paltz
  • Véronique Pierron
  • Stéphane Klopp
  • Valérie Rampont
  • Daniel Lombard
  • Virginie Charbonnet
  • Jean-Marc Misert
  • Annie Michenon
  • Jean-François Trassart
  • Sonia Mebarki
  • Laurent Mathieu
  • Marie Hélène Chipot
  • Bertrand Foltz
Pascal Jacquemin
Pascal Jacquemin (8 élus) Villers d'aujourd'hui à demain 		3 258 49,55%
  • Pascal Jacquemin
  • Jacqueline Hermouet-Pajot
  • Michel Card
  • Marie-Christine Marnier
  • Jean-Michel Kobuta
  • Sylvie Mangeon
  • Cyrille Perrot
  • Maryse Guery
Participation au scrutin Villers-lès-Nancy
Taux de participation 60,95%
Taux d'abstention 39,05%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,34%
Nombre de votants 6 872

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