Résultat municipale 2026 à Villers-Outréaux (59142) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villers-Outréaux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-Outréaux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Outréaux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice QUÉVREUX
Patrice QUÉVREUX (16 élus) UNION POUR LA GESTION COMMUNALE 		623 66,99%
  • Patrice QUÉVREUX
  • Axelle DOERLER
  • Laurent GOSCIASZEK
  • Sylvie RICHET
  • Didier COQUELLE
  • Fabienne MASSE
  • Gérald MONCLERCQ
  • Elisabeth MOTTIN
  • Jean-Yves FALEMPIN
  • Stéphanie FRANQUEVILLE
  • Romain ROCHES
  • Julie MEURA
  • Etienne CAILLIEZ
  • Juliette POSTEL
  • Jean-Marc NORROY
  • Stéphanie DESSENNE
Daniel CARPENTIER
Daniel CARPENTIER (3 élus) VIVRE ENSEMBLE 		307 33,01%
  • Daniel CARPENTIER
  • Martine MILHEM LERCHE
  • José GUTIERREZ CABEZA
Participation au scrutin Villers-Outréaux
Taux de participation 61,93%
Taux d'abstention 38,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,77%
Nombre de votants 963

Source : ministère de l’Intérieur

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