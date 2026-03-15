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19:19 - Élections municipales à Villers-Outréaux : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la commune de Villers-Outréaux, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 18,29% et une densité de population de 301 hab/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (79,70%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 930 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,44%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Villers-Outréaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,47% des résidents titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quels résultats du RN à Villers-Outréaux avant les élections de 2026 ? Le RN était absent pour la dernière municipale à Villers-Outréaux en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la localité. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 41,52% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,72% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 30,94% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le mouvement lepéniste obtenait 46,55% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 51,80% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 56,26% pour le mouvement lepéniste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Alexandre Dufosset.

16:58 - À Villers-Outréaux, 60,09 % de participation aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe des élections municipales à Villers-Outréaux avait été marqué par une abstention de 39,91 %, un score très inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 60,09 %) alors que le pays était bousculé par le Covid-19. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une abstention très différente, s'élevant à 25,73 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 49,15 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 40,27 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,64 % des inscrits. Cette photographie des urnes depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée globalement épargnée par l'abstention en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour d'élection municipale à Villers-Outréaux, cette donnée sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Quel bilan pour l'année de la dissolution à Villers-Outréaux ? Au printemps 2024, les élections législatives à Villers-Outréaux avaient placé en tête Alexandre Dufosset (Rassemblement National) avec 56,26% au premier tour, devant Nicolas Siegler (Divers droite) avec 33,96%. La conclusion était d'ailleurs acquise sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Le scrutin des Européennes une vingtaine de jours plus tôt à Villers-Outréaux avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,80%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 13,58% des voix. Le paysage politique de Villers-Outréaux a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement positionnée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Dernière présidentielle à Villers-Outréaux : les résultats à analyser Lors des législatives de 2022, les votants de Villers-Outréaux soutenaient en priorité Guy Bricout (UDI) avec 30,94% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Guy Bricout virant de nouveau en tête avec 53,45% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villers-Outréaux qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen finir en tête localement avec 41,52% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 24,00%. Le second tour validait ensuite cette introduction en livrant 62,72% pour Marine Le Pen, contre 37,28% pour d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Villers-Outréaux comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Villers-Outréaux Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Villers-Outréaux, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 9,38 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville près de 5 100 euros environ. Une recette bien loin des quelque 152 300 euros perçus en 2020. Précisons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son rendement et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Villers-Outréaux a évolué pour se fixer à 27,39 % en 2024 (contre 8,10 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villers-Outréaux a représenté environ 452 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 268 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une victoire écrasante aux dernières municipales à Villers-Outréaux Il peut se révéler intéressant d'examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Villers-Outréaux. Dès le dimanche du premier tour, Patrice Quevreux a décroché la tête du classement en récoltant 58,86% des voix. Derrière, Thierry Fournier a recueilli 41,13% des bulletins valides. Cette victoire écrasante a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Villers-Outréaux, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Les forces d'opposition devront améliorer grandement le résultat obtenu ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.