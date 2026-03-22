Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Saint-Paul : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villers-Saint-Paul

Le deuxième tour des élections municipales à Villers-Saint-Paul a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Isabelle Rose Massein
Isabelle Rose Massein Liste divers gauche
Le renouveau Villersois
  • Isabelle Rose Massein
  • Bruno Cyganik
  • Valérie Calais
  • Kamel Louail
  • Florence Boquet
  • Fabrice Fontaine
  • Géraldine Cottereau
  • Mehmet Genç
  • Malaurie Hodin
  • Flavien Dubos
  • Mireille Caron
  • Francisco Correas
  • Aurély Deniau
  • Sébastien Delalleau
  • Sophie Lobgeois
  • Kévin Renaux
  • Sophie Arricastres
  • Jayson Gomes
  • Anne Paigneau
  • Philippe Massein
  • Stella Richard
  • Karim Bellounes
  • Alexandra Gregoire
  • Méta Nkemi
  • Sandrine Modica
  • Alain Orriere
  • Christine Lequeux
  • Axel Pagnier
  • Elisabeth Dheilly
  • Gérard Wisniewski
  • Marie-Hélène Grignard
Gérard Weyn
Gérard Weyn Liste d'union à gauche
Villers!
  • Gérard Weyn
  • Selymata Sissoko
  • Alexandre Ouizille
  • Marie-France Boutroue
  • Khalid Charki
  • Claudine Van Lierde
  • Jean-Pierre Descauchereux
  • Samira Bouti
  • Erick Pitkevicht
  • Fadila Ben Hamou
  • Djamel Zemrak
  • Peggy Ruhaut
  • Christian Cosme
  • Farida Dris
  • Amar Lounis
  • Florence Gervais
  • Sébastien Blancaneaux
  • Lisa Zourdani
  • Tayeb Herizi
  • Randa Faid
  • Philippe Nationalité Portugaise Faria
  • Marie Lachérade
  • Manuel Pereira Peixoto
  • Angélique Tanghe
  • Philippe L'Hôtellier
  • Véronique Noël
  • Taoufik Jamal
  • Nabila Dembélé
  • Éric Mroczek
  • Dounia Seddouki
  • Denis Mpongo

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villers-Saint-Paul

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard WEYN
Gérard WEYN (Ballotage) Villers! 		894 43,44%
Isabelle ROSE MASSEIN
Isabelle ROSE MASSEIN (Ballotage) Le renouveau Villersois 		852 41,40%
Céline ADJOUDJ
Céline ADJOUDJ (Ballotage) Une nouvelle Ere pour Villers 		312 15,16%
Participation au scrutin Villers-Saint-Paul
Taux de participation 54,05%
Taux d'abstention 45,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 2 134

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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