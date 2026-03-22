Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Saint-Paul : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villers-Saint-Paul [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villers-Saint-Paul sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villers-Saint-Paul.
L'actu des élections municipales 2026 à Villers-Saint-Paul
11:44 - Qui a fini en tête au 1er tour des élections à Villers-Saint-Paul la semaine dernière ?
Les élections municipales 2026 à Villers-Saint-Paul ont vu Gérard Weyn (Union de la gauche) s'imposer il y a une semaine avec 43,44 % des suffrages exprimés. Ensuite, Isabelle Rose Massein (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 41,40 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Comme il y a six ans, Gérard Weyn est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 37 points comparé à 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Céline Adjoudj, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Villers-Saint-Paul, l'élection a enregistré une participation de 54,05 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villers-Saint-Paul
Le deuxième tour des élections municipales à Villers-Saint-Paul a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Isabelle Rose Massein
Liste divers gauche
Le renouveau Villersois
|
|
Gérard Weyn
Liste d'union à gauche
Villers!
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villers-Saint-Paul
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard WEYN (Ballotage) Villers!
|894
|43,44%
|Isabelle ROSE MASSEIN (Ballotage) Le renouveau Villersois
|852
|41,40%
|Céline ADJOUDJ (Ballotage) Une nouvelle Ere pour Villers
|312
|15,16%
|Participation au scrutin
|Villers-Saint-Paul
|Taux de participation
|54,05%
|Taux d'abstention
|45,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,27%
|Nombre de votants
|2 134
Source : ministère de l’Intérieur
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