En direct

19:19 - Villers-Sire-Nicole aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Villers-Sire-Nicole, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 008 habitants, ce village cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 32 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (19,84%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 26,25% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,23% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 174,93 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Villers-Sire-Nicole incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Villers-Sire-Nicole : des scrutins marqués par le vote RN Le parti d'extrême droite n'était pas formellement représenté pour la dernière municipale à Villers-Sire-Nicole en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 47,23% des bulletins exprimés lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 63,11% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient offert 29,14% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN validait 49,68% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 53,45% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 53,23% pour le RN. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sandra Delannoy.

16:58 - Une abstention de 35,07 % à Villers-Sire-Nicole aux dernières municipales Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Villers-Sire-Nicole, l'abstention frappait 35,07 % du corps électoral (en fort retrait face aux 55,3 % nationaux) alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir beaucoup de votants. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections locales demeurent en effet traditionnellement, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les électeurs se manifestent en nombre. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'établir à 29,87 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait quant à elle 53,34 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 36,68 %, contre 57,18 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres esquissent à l'arrivée une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique au regard des moyennes nationales. Pour cette municipale, cette particularité à Villers-Sire-Nicole sera en définitive déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Villers-Sire-Nicole Les législatives à Villers-Sire-Nicole de juin 2024, plaçaient Sandra Delannoy (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 53,23% au premier tour, devant Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) avec 43,21%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (53,45%). Le paysage politique de Villers-Sire-Nicole a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Villers-Sire-Nicole apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique La synthèse des votes de 2022 dépeint Villers-Sire-Nicole comme une ville à la croisée des chemins politiques. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Villers-Sire-Nicole plaçaient Marine Le Pen en tête avec 47,23% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui recueillait 20,53%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,11% pour Marine Le Pen, contre 36,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Villers-Sire-Nicole accordaient leurs suffrages à Benjamin Saint-Huile (DVG) avec 38,41% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 50,32% des suffrages.

12:58 - Évolution de la fiscalité locale : les chiffres de Villers-Sire-Nicole Si on analyse la fiscalité de Villers-Sire-Nicole, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,57 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 3 610 € la même année, loin des 134 410 € enregistrés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Villers-Sire-Nicole est passé à un peu plus de 32,98 % en 2024 (contre 15,05 % en 2020). Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Villers-Sire-Nicole s'est établi à 460 € en 2024 (contre 476 € en 2020).

11:59 - La dernière élection à Villers-Sire-Nicole marquée par des candidatures individuelles L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Villers-Sire-Nicole est très révélatrice. Précisons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée avec des candidatures individuelles et non de listes, permettant notamment le panachage. 15 candidats ont été élus dès le premier tour. Claudine Dutoïct a récolté le plus de voix avec 59,62% des soutiens, devant Olivier Magnan qui a capté 57,76% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Thierry Jeuniaux, obtenant 57,14% des suffrages. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les municipales 2026 à Villers-Sire-Nicole, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local très spécifique. Il convient néanmoins de préciser que le mode de vote individuel n'a plus cours dans le pays.