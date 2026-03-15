Résultat municipale 2026 à Villers-Sire-Nicole (59600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villers-Sire-Nicole a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-Sire-Nicole, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-Sire-Nicole [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé POURBAIX
Hervé POURBAIX (12 élus) Esemble pour l'avenir 		314 55,87%
  • Hervé POURBAIX
  • Claudine DUTOICT
  • Alexandre DEWITTE
  • Sylviane APLINCOURT
  • Olivier MAGNAN
  • Christelle BAKALARZ
  • Dominique BERTIN
  • Emilie BURRINK
  • Thierry JEUNIAUX
  • Laurence PHILIPPE
  • Francis DELAUX
  • Sandrine BOLLUYT
Brigitte DUBRAY
Brigitte DUBRAY (2 élus) "Osez la 3ème voie" 		144 25,62%
  • Brigitte DUBRAY
  • Philippe FAUCONNIER
James BEAUVOIS
James BEAUVOIS (1 élu) Villers un village qui nous rassemble 		104 18,51%
  • James BEAUVOIS
Participation au scrutin Villers-Sire-Nicole
Taux de participation 78,13%
Taux d'abstention 21,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 568

Source : ministère de l’Intérieur

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