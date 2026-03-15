Résultat municipale 2026 à Villers-sur-Coudun (60150) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villers-sur-Coudun a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-sur-Coudun, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-sur-Coudun [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe VERVAET
Philippe VERVAET (12 élus) Villers-sur-Coudun, l'expérience du collectif 		360 51,58%
  • Philippe VERVAET
  • Pascale CASABIANCA
  • Pierre RIVOALEN
  • Anne-Marie DESIRA
  • Julien CREPIN
  • Ingrid Marie Julie MAÎTREHENRY
  • Stéphane CHARLES
  • Bernadette VERVAET
  • Jean Luc DESIRA
  • Corinne LECUL
  • Joseph NUNES
  • Sylvie CHARLES
Antoine BARBET
Antoine BARBET (3 élus) Le bonheur d'être villersois 		344 49,28%
  • Antoine BARBET
  • Véronique VAN POUCKE
  • Eric SIMLER
Participation au scrutin Villers-sur-Coudun
Taux de participation 62,92%
Taux d'abstention 37,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Nombre de votants 728

Source : ministère de l’Intérieur

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