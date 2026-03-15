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19:19 - Élections municipales à Villers-sur-Coudun : un éclairage démographique Quel portrait faire de Villers-sur-Coudun, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 35,56% de cadres pour 1 419 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 87 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 464 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (89,12%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,72% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 52,80% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 153,64 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Villers-sur-Coudun incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en constante évolution.

17:57 - Le RN séduit toujours plus les votants de Villers-sur-Coudun Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière élection municipale à Villers-sur-Coudun il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 29,45% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 48,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 26,12% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national obtenait 48,70% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 40,84% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 47,49% pour le Rassemblement national. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 53,82% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Michel Guiniot.

16:58 - À Villers-sur-Coudun, la participation s'annonce forte aux municipales L'abstention s'élevait à 68,42 % à Villers-sur-Coudun pour le premier tour des municipales de 2020, un score notable alors que nombre d'électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de l'épidémie de Covid. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 21,31 % localement. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, la progression entre les élections législatives de 2022 et le scrutin de 2024 demeure instructive. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 47,32 % en 2022 à seulement 28,32 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 42,09 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville moins abstentionniste que la moyenne. En parallèle de cette élection municipale 2026, cet élément pèsera en tout cas irrémédiablement sur les résultats de Villers-sur-Coudun.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Villers-sur-Coudun ? Lors des européennes, le résultat à Villers-sur-Coudun s'était cristallisé autour de la liste menée par Jordan Bardella (40,84%), en tête de peloton devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (15,47%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,71%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Michel Guiniot (Rassemblement National) en tête du peloton avec 47,49% au premier tour, devant Daniel Leca (Union des Démocrates et Indépendants) avec 26,44%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Michel Guiniot culminant à 53,82% des votes localement. Un bis repetita des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Villers-sur-Coudun s'était résolument ancrée à le Rassemblement national Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villers-sur-Coudun tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 29,45% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 29,34%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,76% pour Emmanuel Macron, contre 48,24% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Villers-sur-Coudun plébiscitaient Michel Guiniot (RN) avec 26,12% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Carole Bureau-Bonnard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 51,30% des voix. Cette physionomie politique de Villers-sur-Coudun laisse donc apparaître un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Villers-sur-Coudun ces dernières années ? Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Villers-sur-Coudun, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 956 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 921 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 43,86 % en 2024 (contre près de 22,32 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %, constitue un repère intéressant. Attention toutefois : cette augmentation est le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 30 200 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 363 100 euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 17,28 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Villers-sur-Coudun Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Villers-sur-Coudun ont été particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Construire ensemble pour villers-sur-coudun' a sans surprise rassemblé 282 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Villers-sur-Coudun, cet équilibre sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. Au moment des résultats des municipales à Villers-sur-Coudun, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. La liste des candidats apporte certainement déjà une première réponse.