Résultat municipale 2026 à Villers-sur-le-Roule (27940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villers-sur-le-Roule a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-sur-le-Roule, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villers-sur-le-Roule [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès LABIGNE
Agnès LABIGNE (12 élus) VILLERS COEUR D'AVENIR 		244 60,70%
  • Agnès LABIGNE
  • Giuseppe ZACCARIA
  • Sandrine BILLAUT
  • Aldric CHERFILS
  • Sandrine MALYSZKO
  • Pierrick LE ROY
  • Justine LEDUC
  • Joêl HEMMEN
  • Elodie GAILLARD
  • Cyril QUEYRAUD
  • Eve DE ABREU
  • Christophe LESEUL
Mathieu AUBERTINAZ
Mathieu AUBERTINAZ (3 élus) VILLERS ENSEMBLE ! 		158 39,30%
  • Mathieu AUBERTINAZ
  • Aurore MIDAVEN
  • Arnaud LECONTE
Participation au scrutin Villers-sur-le-Roule
Taux de participation 64,21%
Taux d'abstention 35,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Nombre de votants 418

Source : ministère de l’Intérieur

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