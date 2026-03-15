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19:17 - Élections à Villers-sur-le-Roule : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence la population de Villers-sur-le-Roule exerce-t-elle sur les résultats des élections municipales ? Dans le bourg, 34% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 31,18% de 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (11,26%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 446 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,67%) met en évidence des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Villers-sur-le-Roule mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 22,46% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Vote RN à Villers-sur-le-Roule : les derniers résultats Le parti nationaliste n'avait pas concouru à la dernière municipale à Villers-sur-le-Roule il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 40,04% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron localement avec 55,42% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 36,39% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN arrachait 57,53% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 53,92% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 50,34% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,40% le dimanche suivant, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Philippe Brun.

16:58 - À Villers-sur-le-Roule, 56,41 % de participation aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Villers-sur-le-Roule, le premier round de l'élection municipale avait vu 56,41 % des électeurs se déplacer aux isoloirs dans la commune, au-dessus de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 43,59 %) alors que le pays était impacté par l'épidémie de coronavirus. On observe en effet traditionnellement que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les citoyens se rendent le plus aux urnes. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 75,34 %. Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et 2024 offrent une base de comparaison tout à fait pertinente. Le nombre de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 48,76 % au premier tour en 2022 à 70,35 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 55,57 % (51,49 % en France). Si on suit la trajectoire globale, le territoire se positionne donc résolument comme une zone civiquement engagée. En ce jour de municipale à Villers-sur-le-Roule, cette contingence sera en définitive observée de près.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Villers-sur-le-Roule Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Villers-sur-le-Roule. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Villers-sur-le-Roule avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (53,92%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 11,14% des suffrages. Patrice Pauper (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Villers-sur-le-Roule après la dissolution de l'Assemblée avec 50,34%. Philippe Brun (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 33,56%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Patrice Pauper culminant à 51,40% des votes sur place.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les électeurs de Villers-sur-le-Roule ? La physionomie politique de Villers-sur-le-Roule dessine un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Villers-sur-le-Roule plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 40,04% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 23,03%. Lors de la finale de l'élection à Villers-sur-le-Roule, les électeurs accordaient 55,42% pour Marine Le Pen, contre 44,58% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Villers-sur-le-Roule portaient leur choix sur Chrystelle Saulière (RN) avec 36,39% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,53%.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Villers-sur-le-Roule Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Villers-sur-le-Roule, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 11,08 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 8 500 euros. Un produit qui est loin des 83 710 € récoltés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux constaté à Villers-sur-le-Roule s'est établi à 51,52 % en 2024 (contre 31,28 % en 2020). La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point en quatre ans, offre un point de comparaison utile. Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Villers-sur-le-Roule s'est établi à 1 357 € en 2024 (contre 1 251 € en 2020).

11:59 - Le bilan de la dernière élection à Villers-sur-le-Roule Les résultats des dernières élections municipales à Villers-sur-le-Roule ont fourni un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non des listes, donnant aux votants l'opportunité de retenir de multiples candidats. 11 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier tour, Franck Baumann a remporté la manche avec 189 voix (55,91%). Ensuite, Sandrine Billaut a recueilli 186 votes (55,02%). Claude Rondel suivait, rassemblant 182 électeurs (53,84%). Un second tour a ensuite été organisé avec 19 candidats en lice. A ce deuxième tour, Lauriane Bataille a terminé en tête avec 54,83% des votes, devant Ronald Harel avec 54,43% des électeurs inscrits et Joseph Zaccaria avec 131 électeurs (52,82%). Les résultats finaux sont restés très proches. Lors des municipales 2026 à Villers-sur-le-Roule, les électeurs doivent à nouveau se prononcer dans ce cadre local très singulier. En France, le système électoral spécifique permettant les candidatures individuelles n'est cependant plus en vigueur.