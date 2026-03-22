Résultat municipale 2026 à Villers-sur-Mer (14640) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villers-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-sur-Mer, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villers-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Roméo FROT
Roméo FROT (16 élus) Ensemble, engagés pour Villers ! 		1 039 57,66%
  • Roméo FROT
  • Brigitte LEPELTIER
  • Jean-Christophe COLLIGNON
  • Christine BONNIEUX
  • Etienne MAHEUT
  • Noëlle LARTIGUE
  • Philippe JUBERT
  • Nathalie DALLONGEVILLE
  • Jean-Michel BROGNIEZ
  • Delphine GRANGIER
  • Bruno GUISTI
  • Céline BEQUET
  • Pascal DUVAL
  • Marie-Claude LETOREL
  • Laurent REYMOND
  • Aude PLOUVIEZ
Stéphane PERRAULT
Stéphane PERRAULT (2 élus) VILLERS AVEC VOUS 		514 28,52%
  • Stéphane PERRAULT
  • Brigitte SUDRE
Jérémie GOSSELIN
Jérémie GOSSELIN (1 élu) UNE VISION POUR VILLERS ENSEMBLE 		249 13,82%
  • Jérémie GOSSELIN
Participation au scrutin Villers-sur-Mer
Taux de participation 67,39%
Taux d'abstention 32,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76%
Nombre de votants 1 833

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Calvados ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Calvados. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Villers-sur-Mer - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Roméo FROT
Roméo FROT (Ballotage) Ensemble, engagés pour Villers ! 		874 47,07%
Stéphane PERRAULT
Stéphane PERRAULT (Ballotage) VILLERS AVEC VOUS 		520 28,00%
Jérémie GOSSELIN
Jérémie GOSSELIN (Ballotage) UNE VISION POUR VILLERS ENSEMBLE 		289 15,56%
Louis RONSSIN
Louis RONSSIN Notre Famille, c'est Villers, prenons-en soin 		174 9,37%
Participation au scrutin Villers-sur-Mer
Taux de participation 70,04%
Taux d'abstention 29,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 1 905

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