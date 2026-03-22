Résultat municipale 2026 à Villers-sur-Mer (14640) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villers-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villers-sur-Mer, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villers-sur-Mer [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roméo FROT (16 élus) Ensemble, engagés pour Villers !
|1 039
|57,66%
|
|Stéphane PERRAULT (2 élus) VILLERS AVEC VOUS
|514
|28,52%
|
|Jérémie GOSSELIN (1 élu) UNE VISION POUR VILLERS ENSEMBLE
|249
|13,82%
|
|Participation au scrutin
|Villers-sur-Mer
|Taux de participation
|67,39%
|Taux d'abstention
|32,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|1 833
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villers-sur-Mer - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Roméo FROT (Ballotage) Ensemble, engagés pour Villers !
|874
|47,07%
|Stéphane PERRAULT (Ballotage) VILLERS AVEC VOUS
|520
|28,00%
|Jérémie GOSSELIN (Ballotage) UNE VISION POUR VILLERS ENSEMBLE
|289
|15,56%
|Louis RONSSIN Notre Famille, c'est Villers, prenons-en soin
|174
|9,37%
|Participation au scrutin
|Villers-sur-Mer
|Taux de participation
|70,04%
|Taux d'abstention
|29,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|1 905
Election municipale 2026 à Villers-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villers-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villers-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Villers-sur-Mer
18:36 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats à Villers-sur-Mer ?
Le choc des Européennes du printemps 2024 à Villers-sur-Mer avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (36,43%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 20,72% des voix. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Chantal Henry (Rassemblement National) en tête avec 36,23% au premier tour, devant Christophe Blanchet (Ensemble !) avec 35,70%. C'est pourtant Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 55,94% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Villers-sur-Mer a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune donnait à voir un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.
15:57 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Villers-sur-Mer
À Villers-sur-Mer, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés très éclairants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin à l'époque, Thierry Granturco a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 48,23% des suffrages. En deuxième position, Catherine Vincent a engrangé 35,61% des bulletins valides. Enfin, on retrouvait Jérémie Gosselin, réunissant 16,14% des suffrages. Un différentiel notable. A défaut de majorité absolue, un second tour s'est donc déroulé la semaine suivante. Thierry Granturco l'a finalement emporté avec 949 bulletins (55,72%), face à Catherine Vincent avec 44,27% des votants. La mainmise de la liste 'J'aime villers' s'est amplifiée pour se transformer en une victoire retentissante et sans appel., gagnant 223 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection municipale à Villers-sur-Mer
Comme l'indique la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la liste "Une Vision Pour Villers Ensemble" emmenée par Jérémie Gosselin (DIV), Roméo Frot avec la liste "Ensemble, Engagés Pour Villers !" (DIV) et la liste "Villers Avec Vous" emmenée par Stéphane Perrault (DIV) se retrouvent donc ce dimanche à ce deuxième passage dans les bureaux de vote. L'heure de fermeture des 3 bureaux de vote de Villers-sur-Mer a été fixée à 18 heures.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de la municipale 2026 à Villers-sur-Mer ?
Dimanche dernier, c'est Roméo Frot qui a pris la tête en rassemblant 47,07 % des voix. Dans son sillage, Stéphane Perrault s'est classé deuxième avec 28,00 %. L'avance du gagnant provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Du côté des autres candidats, avec 15,56 %, Jérémie Gosselin pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Louis Ronssin a obtenu 9,37 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. À noter que pour ce premier tour à Villers-sur-Mer, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 70,04 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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