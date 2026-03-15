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19:19 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villersexel Dans la ville de Villersexel, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des municipales. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans le village, 12,77% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 15,72% ont plus de 75 ans. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (72,96%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 633 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (17,20%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,79%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Villersexel mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 24,58% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Villersexel Le RN n'avait pas concouru lors de la dernière élection municipale à Villersexel en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 33,44% des bulletins exprimés lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 54,19% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 31,29% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le parti à la flamme validait 45,88% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,66% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 50,98% pour le parti à la flamme. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emeric Salmon.

16:58 - Villersexel : 58,58 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre des municipales 2026 à Villersexel, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs jouera un rôle clé sur les résultats. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 58,58 % lors de la dernière élection municipale, un score dans la norme alors que le coronavirus se propageait dans le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 24,32 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 47,05 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 25,96 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 30,47 %. Si on tente de dégager une tendance, la ville se révèle donc plutôt comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - Des résultats tranchés à l'extrême droite pour Villersexel en 2024 Lors des dernières élections européennes, le podium à Villersexel s'était forgé autour de Jordan Bardella (42,66%), devant Valérie Hayer (15,03%) et François-Xavier Bellamy (10,14%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Villersexel avaient ensuite favorisé Emeric Salmon (Rassemblement National) avec 50,98% au premier tour, devant Fabrice Barassi-Zamochnikoff (Majorité présidentielle) avec 17,81%. Les habitants expédiaient d'ailleurs le sujet d'emblée dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire La situation politique de Villersexel a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À Villersexel, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villersexel soutenaient en priorité Christophe Lejeune (Ensemble !) avec 31,95% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Christophe Lejeune virant de nouveau en tête avec 54,12% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Villersexel était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 33,44% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,58%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 54,19% pour Marine Le Pen, contre 45,81% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une ville politiquement partagée.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Villersexel Si on se penche sur la fiscalité de Villersexel, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 7,91 % en 2024 (derniers chiffres en date), ce qui représente un montant de 21 500 euros la même année. Un apport qui est loin des 118 040 € engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Villersexel a évolué pour se fixer à environ 37,07 % en 2024 (contre 12,22 % en 2020). Pour mémoire, la moyenne nationale avoisine les 40 %. Cette augmentation est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villersexel a atteint 768 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 362 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Villersexel Les résultats du scrutin municipal précédent à Villersexel se sont avérés très éclairants sur le paysage politique local. Seule en lice, 'Villersexel, un nouvel élan' menée par Barbara Bockstall a logiquement engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Villersexel, cet équilibre pose les bases. Six années après ce scrutin sans réelle confrontation, l'apparition ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs. Un indice est vraisemblablement fourni dans la liste officielle des candidats (voir ci-dessous).