Résultat municipale 2026 à Villersexel (70110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villersexel a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villersexel, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villersexel [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle GEHIN
Isabelle GEHIN (13 élus) VILLERSEXEL : POUR VOUS, AVEC NOUS 		379 65,23%
  • Isabelle GEHIN
  • Laurent MURET
  • Marion CAVIALE-DELZESCAUX
  • Benoît MARCO
  • Emma DEMURGER
  • Carlos DE CARVALHO FERREIRA ANTUNES
  • Reine MONTERRAT
  • Pierre BOILEAU
  • Myriam PARINEY
  • Carlos TEXEIRA
  • Amandine THULIEZ
  • Franck PARINEY
  • Corinne SIMON
Maurice BELPERIN
Maurice BELPERIN (2 élus) Villersexellois rassemblés 		202 34,77%
  • Maurice BELPERIN
  • Martine RUFFIER
Participation au scrutin Villersexel
Taux de participation 72,01%
Taux d'abstention 27,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Nombre de votants 620

Source : ministère de l’Intérieur

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