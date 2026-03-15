Résultat de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villetaneuse

Tête de listeListe
Dieunor Excellent
Dieunor Excellent Liste divers gauche
AGIR POUR VILLETANEUSE
  • Dieunor Excellent
  • Florence Laroche
  • Tarik Zahidi
  • Natacha Martinis
  • Salif Sidibe
  • Fatiha Belguesmia
  • Majide Ammad
  • Assa Kaba
  • Abel Mortada
  • Ingrid Da Silva
  • Abdenour Ouidir
  • Nadia Dubuc
  • Khaled Khaldi
  • Noëllise Gibon
  • Majid Mesnaoui
  • Brigitte Poiret
  • Ilias Kroussa
  • Bérénice Nkiambi
  • Brahim Eddezz
  • Patricia de Araujo Fernandes
  • Thierno Diallo
  • Chaïma Lagha
  • Farid Sadou
  • Marie-Hélène Ndour
  • Farid Bellali
  • Seidy Camara
  • Hugo Radas
  • Ibtissem Erraï
  • Mohamed El Monhim
  • Madeleine Simakala
  • Mickaël Goubin
  • Nacira Betouche
  • Ahmed Abou Saleh
  • Madja Djoudi
  • Vincent Montrougier
Slimane Benhammou
Slimane Benhammou Liste divers gauche
villetaneuse avant tout
  • Slimane Benhammou
  • Khadija Azzedine
  • Thierry Duvernay
  • Lindsay Ilahiri Besse Paul
  • Kevin Koulekpato
  • Djamila Bassi
  • James Robert
  • Nacima Berrandou
  • Mourad El Khaloui
  • Marie Togba
  • Radouane Sehlaoui
  • Faïza Maatoug
  • Mackael Mendes
  • Sabine Verger
  • Demba Samoussa
  • Aurélie Baleur
  • Aquim Georges
  • Muriel Vansteenbrugghe
  • Hudayfa Bouafi
  • Farah Demna
  • Mustapha Messaoudi
  • Ilea Mollard--Amiel
  • Karim Nabti
  • Nahide Taoufiq
  • Guy Delbe
  • Maeva Caron
  • Albino Da Costa
  • Fatoumata Camara
  • Fodil Aït Malek
  • Coralie Fresquet
  • Karim Allouache
  • Zeineb Noueïli
  • Sofiane Mayouf
  • Asma Hamdoun
  • Haitem Briki
Fayçal Bougria
Fayçal Bougria Liste de La France insoumise
Ensemble Villetaneuse
  • Fayçal Bougria
  • Hassanatou Bah
  • Camel Essom
  • Dominique Obabaka
  • Dieydi Wagué
  • Yasmina Essom
  • Yanis Arouf
  • Farida Belaid
  • Maraoan Abdel Meneaam
  • Btissam Lamrani
  • Edson Ketchemen Kuete
  • Dounia Hessane
  • Fael Gueddou
  • Yasmina Ihadjaren
  • Ayoub Mokhtari
  • Raky Basse
  • Vladimir Milosavljevic
  • Nassima Zelbouni
  • Eren Arslan
  • Hanane Mejoun
  • Ibrahim Rakib
  • Alexandra Gazon
  • Alessandro Ingrez
  • Sabah Daïf
  • Grégory Lemaire
  • Louise Hattab
  • Marwing Oucèni
  • Gözde Güngor
  • Yannis Moussaoui
  • Gihane Taoufiq
  • Steven Mu
  • Yousra Chakouk
  • Philippe Ramette
  • Cira Samoussa
  • Abderrahmane Bouznada
Malek Ait-Arkoub
Malek Ait-Arkoub Liste divers gauche
Authentique inclusive
  • Malek Ait-Arkoub
  • Maimouna Dabo
  • Frederic Malonga
  • Penda Gaye
  • Nabil Taoufiq
  • Selda Dilek Sefil
  • Lahcen Firaoui
  • Amina Abdelmoumene
  • Michaël Jean Barreau
  • Rachida Bennour
  • Ali Ghanai
  • Flore Minhibo
  • Brahim Benni
  • Sema Dilek
  • Samy Amrouche
  • Sakina Benni
  • Ibrahim Derdechi
  • Fanta Kouyaté
  • Jean-Claude Durao
  • Ndeye Tuty Hydara
  • Nasrallah Hamdoun
  • Marie Aissatou Henaine
  • Hicham Taoufiq
  • Stemie Momene
  • Emre Akova
  • Majida Ettahiri
  • Çetin Bozkurt
  • Fatma Ghouar
  • Achour Ait-Arkoub
  • Zeynep Dilek
  • Majid Ait-Arkoub
  • Fiona Ghassab
  • Akif Dilek
Carinne Juste
Carinne Juste Liste divers gauche
Notre Villetaneuse
  • Carinne Juste
  • Ludovic Bar
  • Nadjat Benamar
  • Sina Bathily
  • Heidi Mezar
  • Mustapha Benrahmoune
  • Isatu Bah
  • Ali Habchi
  • Mathilde Leroux
  • Emmanuel Leal
  • Fatima-Zahra Naqrouz
  • Éric Auvray
  • Suzy Mambole
  • Souleymane Coulibaly
  • Marwa Abo Saleh
  • Eugène Sourdier
  • Leila Abdiche
  • André Bongengwa-Bosengi
  • Marie Anna Bellance
  • Vincent Leroux
  • Konstantina Berkoud
  • Abisson Pandupy
  • Rebecca Bohui
  • Latif Oubella
  • Cécilia Maupas
  • Rachid Senouci
  • Louna Fenelon
  • Kader Es-Saâd
  • Rachida Boukerma
  • Richard Mu
  • Fatoumata Sakho
  • David Kouassi
  • Yasmina Bekli
  • Tahar Nait Seghir
  • Corinne Melisse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dieunor Excellent
Dieunor Excellent (25 élus) Villetaneuse autrement 		1 214 50,33%
  • Dieunor Excellent
  • Danielle Marmignon
  • Malek Aït Arkoub
  • Natacha Martinis
  • Tarik Zahidi
  • Hassanatou Bah
  • Majide Ammad
  • Rachida Boughazi
  • Dian Diakite
  • Florence Laroche
  • Mourad Elkhaloui
  • Nidal Akiyaw
  • Ernst Coulanges
  • Fatiha Belguesmia
  • Fayçal Bougria
  • Noëllise Gibon
  • Abderrahmane Bouznada
  • Yasmina Essom
  • Saül Charles
  • Gihane Taoufiq
  • Abel Mortada
  • Milica Veselinovic
  • Salif Sidibe
  • Fatima Hammoudou
  • Alexandre Da Silva
Carinne Juste
Carinne Juste (7 élus) Villetaneuse en commun, pour une ville solidaire, humaine et écologique 		946 39,22%
  • Carinne Juste
  • Eugène Sourdier
  • Fatoumata Sakho
  • Khaled Khaldi
  • Rachida Boukerma
  • Thierry Duvernay
  • Konstantina Berkoud
Linda Sayah
Linda Sayah (1 élu) Ensemble, faisons villetaneuse! 		252 10,44%
  • Linda Sayah
Participation au scrutin Villetaneuse
Taux de participation 41,92%
Taux d'abstention 58,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 512

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Carinne Juste
Carinne Juste (24 élus) Unie humaine et solidaire, villetaneuse en mouvement 		1 298 43,30%
  • Carinne Juste
  • Khaled Khaldi
  • Hamida Valour
  • Eugène Sourdier
  • Marion Guenot
  • Thierry Duvernay
  • Fatimata Wague
  • Dominique Sauvage
  • Rachida Boukerma
  • Frédéric Malonga
  • Fatoumata Sakho
  • Eric Auvray
  • Marie-Antoinette Edoh
  • Mickaël Goubin
  • Marie-Anna Bellance
  • Julien Markovic
  • Isabelle Le Bihan
  • Richard Berrada
  • Dominique Vespuce
  • Yassine Riffi
  • Hatty Muholee
  • Eric Mambole
  • Nacima Berrandou
  • Medhi Bensaber
Dieunor Excellent
Dieunor Excellent (4 élus) Changeons villetaneuse 		781 26,05%
  • Dieunor Excellent
  • Danielle Marmignon
  • Amin Bouhassoune
  • Florence Laroche
Slimane Benhammou
Slimane Benhammou (4 élus) Rendons le pouvoir aux citoyens 		693 23,12%
  • Slimane Benhammou
  • Linda Sayah
  • Alfousseynou Sylla
  • Déborah Chevalier
Karim Bouamar
Karim Bouamar (1 élu) Un avenir à gauche pour villetaneuse karim bouamar 		225 7,50%
  • Karim Bouamar
Participation au scrutin Villetaneuse
Taux de participation 52,03%
Taux d'abstention 47,97%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,35%
Nombre de votants 3 101

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Carinne Juste
Carinne Juste Unie humaine et solidaire, villetaneuse en mouvement 		1 045 34,77%
Dieunor Excellent
Dieunor Excellent Changeons villetaneuse 		587 19,53%
Slimane Benhammou
Slimane Benhammou Rendons le pouvoir aux citoyens 		537 17,87%
Karim Bouamar
Karim Bouamar Un avenir à gauche pour villetaneuse karim bouamar 		363 12,07%
Eric Darru
Eric Darru Villetaneuse notre ville 		291 9,68%
Emmanuel Dubuc
Emmanuel Dubuc Vous êtes villetaneuse 		182 6,05%
Participation au scrutin Villetaneuse
Taux de participation 51,96%
Taux d'abstention 48,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,97%
Nombre de votants 3 097

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