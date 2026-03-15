Résultat de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villetaneuse sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villetaneuse.
L'actu des élections municipales 2026 à Villetaneuse
13:46 - Fiscalité à Villetaneuse : un sujet sensible en vue des municipales 2026 ?
Du côté de la fiscalité de Villetaneuse, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint environ 1 116 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 1 079 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 42,73 % en 2024 (contre environ 26,44 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 257 310 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 2,70625 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 22,90 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune.
11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Villetaneuse
Les résultats des précédentes élections municipales à Villetaneuse ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Dieunor Excellent (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 1 214 suffrages (50,33%). Dans la position de la principale opposante, Carinne Juste (Parti communiste français) a rassemblé 946 suffrages en sa faveur (39,22%). Linda Sayah (Divers droite) complétait le trio de tête, obtenant 10,44% des voix. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Villetaneuse, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.
09:57 - Bureaux de vote à Villetaneuse : les horaires d'ouverture
Les 6 bureaux de vote de l'agglomération de Villetaneuse ferment à 20 heures. Les municipales se déroulent ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. La liste de ceux qui aimeraient diriger la commune après les municipales 2026 à Villetaneuse est consultable ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villetaneuse
|Tête de listeListe
|
Dieunor Excellent
Liste divers gauche
AGIR POUR VILLETANEUSE
|
|
Slimane Benhammou
Liste divers gauche
villetaneuse avant tout
|
|
Fayçal Bougria
Liste de La France insoumise
Ensemble Villetaneuse
|
|
Malek Ait-Arkoub
Liste divers gauche
Authentique inclusive
|
|
Carinne Juste
Liste divers gauche
Notre Villetaneuse
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dieunor Excellent (25 élus) Villetaneuse autrement
|1 214
|50,33%
|
|Carinne Juste (7 élus) Villetaneuse en commun, pour une ville solidaire, humaine et écologique
|946
|39,22%
|
|Linda Sayah (1 élu) Ensemble, faisons villetaneuse!
|252
|10,44%
|
|Participation au scrutin
|Villetaneuse
|Taux de participation
|41,92%
|Taux d'abstention
|58,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 512
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carinne Juste (24 élus) Unie humaine et solidaire, villetaneuse en mouvement
|1 298
|43,30%
|
|Dieunor Excellent (4 élus) Changeons villetaneuse
|781
|26,05%
|
|Slimane Benhammou (4 élus) Rendons le pouvoir aux citoyens
|693
|23,12%
|
|Karim Bouamar (1 élu) Un avenir à gauche pour villetaneuse karim bouamar
|225
|7,50%
|
|Participation au scrutin
|Villetaneuse
|Taux de participation
|52,03%
|Taux d'abstention
|47,97%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,35%
|Nombre de votants
|3 101
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carinne Juste Unie humaine et solidaire, villetaneuse en mouvement
|1 045
|34,77%
|Dieunor Excellent Changeons villetaneuse
|587
|19,53%
|Slimane Benhammou Rendons le pouvoir aux citoyens
|537
|17,87%
|Karim Bouamar Un avenir à gauche pour villetaneuse karim bouamar
|363
|12,07%
|Eric Darru Villetaneuse notre ville
|291
|9,68%
|Emmanuel Dubuc Vous êtes villetaneuse
|182
|6,05%
|Participation au scrutin
|Villetaneuse
|Taux de participation
|51,96%
|Taux d'abstention
|48,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,97%
|Nombre de votants
|3 097
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