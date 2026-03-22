Résultat de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villetaneuse sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villetaneuse.
L'actu des élections municipales 2026 à Villetaneuse
11:52 - Les municipales ont déjà livré un résultat instructif
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Villetaneuse dimanche dernier, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a vu 51,88 % des inscrits se déplacer sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Dieunor Excellent (Divers gauche) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 35,84 % des votes. À sa suite, Slimane Benhammou (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 24,83 %. La différence, de plus de 10 points, a illustré une domination claire. Dieunor Excellent a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a chuté lourdement, abandonnant 14 points depuis 2020. Par ailleurs, avec 18,99 %, Carinne Juste, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Fayçal Bougria, portant la nuance La France insoumise, a terminé avec 15,95 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villetaneuse
Le deuxième tour des élections municipales à Villetaneuse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Dieunor Excellent
Liste divers gauche
AGIR POUR VILLETANEUSE
|
|
Slimane Benhammou
Liste divers gauche
villetaneuse avant tout
|
|
Carinne Juste
Liste divers gauche
UNIS, POUR GAGNER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dieunor EXCELLENT (Ballotage) AGIR POUR VILLETANEUSE
|1 191
|35,84%
|Slimane BENHAMMOU (Ballotage) villetaneuse avant tout
|825
|24,83%
|Carinne JUSTE (Ballotage) Notre Villetaneuse
|631
|18,99%
|Fayçal BOUGRIA (Ballotage) Ensemble Villetaneuse
|530
|15,95%
|Malek AIT-ARKOUB Authentique inclusive
|146
|4,39%
|Participation au scrutin
|Villetaneuse
|Taux de participation
|51,88%
|Taux d'abstention
|48,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,60%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Nombre de votants
|3 428
Source : ministère de l’Intérieur
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