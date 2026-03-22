Résultat de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villetaneuse

Le deuxième tour des élections municipales à Villetaneuse a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Dieunor Excellent
Dieunor Excellent Liste divers gauche
AGIR POUR VILLETANEUSE
  • Dieunor Excellent
  • Florence Laroche
  • Tarik Zahidi
  • Natacha Martinis
  • Salif Sidibe
  • Fatiha Belguesmia
  • Majide Ammad
  • Assa Kaba
  • Abel Mortada
  • Ingrid Da Silva
  • Abdenour Ouidir
  • Nadia Dubuc
  • Khaled Khaldi
  • Noëllise Gibon
  • Majid Mesnaoui
  • Brigitte Poiret
  • Ilias Kroussa
  • Bérénice Nkiambi
  • Brahim Eddezz
  • Patricia de Araujo Fernandes
  • Thierno Diallo
  • Chaïma Lagha
  • Farid Sadou
  • Marie-Hélène Ndour
  • Farid Bellali
  • Seidy Camara
  • Hugo Radas
  • Ibtissem Erraï
  • Mohamed El Monhim
  • Madeleine Simakala
  • Mickaël Goubin
  • Nacira Betouche
  • Ahmed Abou Saleh
  • Madja Djoudi
  • Vincent Montrougier
Slimane Benhammou
Slimane Benhammou Liste divers gauche
villetaneuse avant tout
  • Slimane Benhammou
  • Khadija Azzedine
  • Thierry Duvernay
  • Lindsay Ilahiri Besse Paul
  • Kevin Koulekpato
  • Djamila Bassi
  • James Robert
  • Nacima Berrandou
  • Mourad El Khaloui
  • Marie Togba
  • Radouane Sehlaoui
  • Faïza Maatoug
  • Mackael Mendes
  • Sabine Verger
  • Demba Samoussa
  • Aurélie Baleur
  • Aquim Georges
  • Muriel Vansteenbrugghe
  • Hudayfa Bouafi
  • Farah Demna
  • Mustapha Messaoudi
  • Ilea Mollard--Amiel
  • Karim Nabti
  • Nahide Taoufiq
  • Guy Delbe
  • Maeva Caron
  • Albino Da Costa
  • Fatoumata Camara
  • Fodil Aït Malek
  • Coralie Fresquet
  • Karim Allouache
  • Zeineb Noueïli
  • Sofiane Mayouf
  • Asma Hamdoun
  • Haitem Briki
Carinne Juste
Carinne Juste Liste divers gauche
UNIS, POUR GAGNER
  • Carinne Juste
  • Fayçal Bougria
  • Nadjat Benamar
  • Ludovic Bar
  • Hassanatou Bah
  • Camel Essom
  • Heidi Mezar
  • Eugène Sourdier
  • Btissam Lamrani
  • Dieydi Wagué
  • Isatu Bah
  • Sina Bathily
  • Yasmina Essom
  • Yanis Arouf
  • Marwa Abo Saleh
  • Mustapha Benrahmoune
  • Farida Belaid
  • Maraoan Abdel Meneaam
  • Fatima-Zahra Naqrouz
  • Emmanuel Leal
  • Louise Hattab
  • Vincent Leroux
  • Edson Ketchemen Kuete
  • Ali Habchi
  • Dounia Hessane
  • Fael Gueddou
  • Mathilde Leroux
  • Éric Auvray
  • Yasmina Ihadjaren
  • Eren Arslan
  • Suzy Mambole
  • Souleymane Coulibaly
  • Raky Basse
  • Ibrahim Rakib
  • Leila Abdiche

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse

Tête de listeListe Voix % des voix
Dieunor EXCELLENT
Dieunor EXCELLENT (Ballotage) AGIR POUR VILLETANEUSE 		1 191 35,84%
Slimane BENHAMMOU
Slimane BENHAMMOU (Ballotage) villetaneuse avant tout 		825 24,83%
Carinne JUSTE
Carinne JUSTE (Ballotage) Notre Villetaneuse 		631 18,99%
Fayçal BOUGRIA
Fayçal BOUGRIA (Ballotage) Ensemble Villetaneuse 		530 15,95%
Malek AIT-ARKOUB
Malek AIT-ARKOUB Authentique inclusive 		146 4,39%
Participation au scrutin Villetaneuse
Taux de participation 51,88%
Taux d'abstention 48,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 3 428

Source : ministère de l’Intérieur

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