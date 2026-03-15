Résultat municipale 2026 à Villetaneuse (93430) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villetaneuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villetaneuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villetaneuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dieunor EXCELLENT
Dieunor EXCELLENT AGIR POUR VILLETANEUSE 		1 191 35,84%
Slimane BENHAMMOU
Slimane BENHAMMOU villetaneuse avant tout 		825 24,83%
Carinne JUSTE
Carinne JUSTE Notre Villetaneuse 		631 18,99%
Fayçal BOUGRIA
Fayçal BOUGRIA Ensemble Villetaneuse 		530 15,95%
Malek AIT-ARKOUB
Malek AIT-ARKOUB Authentique inclusive 		146 4,39%
Participation au scrutin Villetaneuse
Taux de participation 51,88%
Taux d'abstention 48,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 3 428

Source : ministère de l’Intérieur

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