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19:21 - Villetaneuse : démographie et socio-économie impactent les municipales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Villetaneuse foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 12 432 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 554 entreprises attestent une économie favorable. Dans la commune, 24,22% des résidents sont des enfants, et 21,54% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. La population étrangère de 3 496 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 511 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 19,52%, annonçant une situation économique mitigée. À Villetaneuse, où les moins de 30 ans correspondent à 46% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Aux dernières élections, quel a été le poids du RN à Villetaneuse ? Le mouvement lepéniste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des municipales à Villetaneuse en 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 8,68% des votes lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 22,53% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient réservé 8,39% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villetaneuse comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 10,69% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 10,58% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Stéphane Peu.

16:58 - Les électeurs de Villetaneuse vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 41,92 % à Villetaneuse lors des municipales de 2020, un score collant aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que progressait le coronavirus. L'élection suprême en 2022 avait ainsi attiré les électeurs, avec 66,77 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 33,23 %). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 35,10 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 54,29 % au premier tour, contre 28,53 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. Pour cette élection municipale, cette particularité à Villetaneuse sera quoi qu'il en soit fondamentale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Les votes de 2024 : quel verdict à Villetaneuse ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Lors des européennes, le résultat à Villetaneuse s'était en effet cristallisé autour de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (57,95%), devant Jordan Bardella (10,69%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (9,53%). Les élections législatives à Villetaneuse près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Stéphane Peu (Union de la gauche) en tête avec 73,78% au premier tour, devant Luc Colomas (Rassemblement National) avec 10,58%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription.

14:57 - Villetaneuse : retour sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villetaneuse accordaient leurs suffrages à Stéphane Peu (Nupes) avec 63,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 81,28%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Villetaneuse votaient par ailleurs en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (65,39%), surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 15,98%. Lors de la finale de l'élection à Villetaneuse, les électeurs accordaient 77,47% pour Emmanuel Macron, contre 22,53% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Villetaneuse une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Fiscalité à Villetaneuse : un sujet sensible en vue des municipales 2026 ? Du côté de la fiscalité de Villetaneuse, la facture moyenne acquittée par foyer fiscal a atteint environ 1 116 euros en 2024 (année du dernier relevé), un chiffre à comparer avec les 1 079 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 42,73 % en 2024 (contre environ 26,44 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 257 310 € de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des 2,70625 millions d'euros perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 22,90 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Villetaneuse Les résultats des précédentes élections municipales à Villetaneuse ont livré un constat instructif sur la configuration politique locale. Au soir du premier scrutin, Dieunor Excellent (Divers gauche) a pris la première place en recueillant 1 214 suffrages (50,33%). Dans la position de la principale opposante, Carinne Juste (Parti communiste français) a rassemblé 946 suffrages en sa faveur (39,22%). Linda Sayah (Divers droite) complétait le trio de tête, obtenant 10,44% des voix. Cette victoire au premier tour du candidat Divers gauche a anéanti tout espoir de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Villetaneuse, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Ce triomphe écrasant place les forces d'opposition face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.