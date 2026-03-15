Résultat municipale 2026 à Villetelle (34400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villetelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villetelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villetelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme BOISSON
Jérôme BOISSON (15 élus) Continuité et Avenir 		575 55,56%
  • Jérôme BOISSON
  • Cécile VASSE
  • Thierry DHAINAUT
  • Hassina SOUQUET
  • André LAURENT
  • Magali PUCHOL
  • Olivier ROUCHON
  • Adeline MARTINEZ
  • Jérémy BRESSON
  • Sophie MASSOUTIER
  • Vincent TRIBILLAC
  • Hélène PONTILLO
  • Olivier MALACHANE
  • Jessica RAYNAUD
  • Gérard RODA
Bruno ROSSIGNOL
Bruno ROSSIGNOL (4 élus) VILLETELLE ET VOUS 		460 44,44%
  • Bruno ROSSIGNOL
  • Maryse MANSE
  • Frédéric FONTON
  • Delphine MARIN
Participation au scrutin Villetelle
Taux de participation 72,84%
Taux d'abstention 27,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 1 062

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Hérault ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Villetelle