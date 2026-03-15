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19:17 - Villetelle : municipales et dynamiques démographiques Dans les rues de Villetelle, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 698 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 151 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (89,62%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,33% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 39,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 913,10 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour conclure, à Villetelle, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Le Rassemblement national lors des derniers scrutins à Villetelle Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Villetelle en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 30,49% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 54,82% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 31,60% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Villetelle comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 47,53% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 54,80% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 66,63% lors du vote définitif, synonyme d'élection de Fanny Dombre-Coste.

16:58 - Les électeurs de Villetelle vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 67,77 % à Villetelle lors des municipales de 2020, une mobilisation très élevée alors que l'épidémie de Covid-19 avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Les municipales demeurent en effet, avec la présidentielle, un moment où les électeurs se mobilisent le plus souvent. L'élection suprême en 2022 avait à ce titre fortement mobilisé, avec 84,13 % de participation dans la ville (contre une abstention à 15,87 %). Certes, ces scrutins relèvent d'une logique différente, mais les deux derniers scrutins législatifs demeurent directement comparables entre eux. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 51,86 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation se réhausser très nettement à 76,26 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 61,42 % des électeurs locaux. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une zone soucieuse de voter par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Villetelle, ce paramètre jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Villetelle a-t-elle voté ? Les élections européennes 2024 à Villetelle avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,53%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 9,53% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Villetelle avaient ensuite propulsé aux avants-postes Lauriane Troise (Rassemblement National) avec 54,80% au premier tour, devant Laurence Cristol (Majorité présidentielle) avec 25,82%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lauriane Troise culminant à 66,63% des votes sur place.

14:57 - Villetelle : regard sur les résultats marquants de la dernière présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Villetelle comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Villetelle choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 30,49% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 23,78%. Le duel final se soldait finalement par un score de 54,82% pour Marine Le Pen, contre 45,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Villetelle soutenaient en priorité Johana Maurel (RN) avec 31,60% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Laurence Cristol (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 60,07% des voix.

12:58 - Quel bilan en matière de fiscalité pour le maire de Villetelle avant ces municipales 2026 ? Témoignage d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Villetelle, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 19,00 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 28 000 euros la même année. Un montant loin des quelque 347 300 euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Villetelle atteint désormais 48,83 % en 2024 (contre 27,38 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villetelle a atteint environ 1 030 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 881 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières municipales à Villetelle Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales il y a 6 ans à Villetelle ? À l'issue du premier passage aux urnes, Jean-Pierre Navas a raflé la première place en rassemblant 654 voix (81,54%). En deuxième position, Vincent Tribillac a recueilli 148 suffrages en sa faveur (18,45%). Ce succès d'emblée de Jean-Pierre Navas a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Villetelle, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante place l'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.