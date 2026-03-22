Résultat de l'élection municipale 2026 à Villié-Morgon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villié-Morgon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villié-Morgon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villié-Morgon.
L'actu des élections municipales 2026 à Villié-Morgon
11:45 - Quels étaient les résultats des élections à Villié-Morgon dimanche dernier ?
Lors du premier volet des municipales à Villié-Morgon, le vote a mobilisé 65,93 % des électeurs sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. À l'issue du dépouillement, c'est Nicolas Laplace qui s'est placé en première position en s'adjugeant 46,06 % des voix. À sa suite, Thierry Lamure est arrivé en deuxième position avec 35,45 %. Un écart très large s'est installé entre les deux candidats. Pour compléter ce tableau, avec 18,49 %, Thierry Tournier a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villié-Morgon
Le deuxième tour des élections municipales à Villié-Morgon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Laplace
Divers
Villié-Morgon Passionnément
|
|
Thierry Lamure
Divers
Continuons d'agir pour Villié-Morgon
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villié-Morgon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Nicolas LAPLACE (Ballotage) Villié-Morgon Passionnément
|538
|46,06%
|Thierry LAMURE (Ballotage) Continuons d'agir pour Villié-Morgon
|414
|35,45%
|Thierry TOURNIER (Ballotage) ENSEMBLE, CULTIVONS L'AVENIR
|216
|18,49%
|Participation au scrutin
|Villié-Morgon
|Taux de participation
|65,93%
|Taux d'abstention
|34,07%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|1 194
Source : ministère de l’Intérieur
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