Résultat de l'élection municipale 2026 à Villié-Morgon : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villié-Morgon

Le deuxième tour des élections municipales à Villié-Morgon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Laplace
Nicolas Laplace Divers
Villié-Morgon Passionnément
  • Nicolas Laplace
  • Evelyne Girardon
  • Matthieu Bouillot
  • Patricia Grolet
  • Joël Lacoque
  • Martine Bouland
  • David Falcon
  • Mathilde Donzel
  • Phillippe Saillard
  • Florence Rey
  • Jean-Louis Marcel
  • Françoise Gay
  • Thierry Chabrier
  • Estelle Remuet
  • Thomas Gilbert
  • Karine Courtois
  • Pierre-Yves Cohen
  • Anais Morel
  • David Odin
Thierry Lamure
Thierry Lamure Divers
Continuons d'agir pour Villié-Morgon
  • Thierry Lamure
  • Josiane Rollet
  • Pierre-Jérôme Beretti
  • Marie-Hélène Pascal
  • Olivier Pascal
  • Florence Delorme
  • Jacques Garavel
  • Nathalie Niel-Brun
  • Cédric Lucas
  • Marie-Louise Gonzalez
  • Brice Cothenet
  • Louanne Gravallon
  • Frédérick Broussin
  • Florence Lebrument
  • Jean-Michel Pochi
  • Adeline Gutty
  • Christian Martin
  • Sandy Condemine
  • Philippe Viet
  • Mee Godard
  • Marc Wautier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villié-Morgon

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas LAPLACE
Nicolas LAPLACE (Ballotage) Villié-Morgon Passionnément 		538 46,06%
Thierry LAMURE
Thierry LAMURE (Ballotage) Continuons d'agir pour Villié-Morgon 		414 35,45%
Thierry TOURNIER
Thierry TOURNIER (Ballotage) ENSEMBLE, CULTIVONS L'AVENIR 		216 18,49%
Participation au scrutin Villié-Morgon
Taux de participation 65,93%
Taux d'abstention 34,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 194

Source : ministère de l’Intérieur

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