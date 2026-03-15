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19:19 - Villié-Morgon : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Villié-Morgon, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 8,08% d'agriculteurs pour 2 132 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 217 entreprises, Villié-Morgon permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 19,09% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 8,49% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,56% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 38 351 € par an, la ville défend une économie stable malgré les défis. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Villié-Morgon montre l'attachement des habitants aux ambitions françaises.

17:57 - Les électeurs de Villié-Morgon conquis par le RN ? Le parti nationaliste était absent pour la dernière bataille municipale à Villié-Morgon il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 27,94% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 48,69% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 20,77% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Villié-Morgon comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 38,28% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier round, un résultat de 40,28% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il finira avec 45,07% le dimanche suivant.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 66,41 % d'abstention Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Villié-Morgon sera déterminante dans le dénouement du scrutin. En 2020, la participation avait grimpé à 33,59 % au premier round (en deçà de la moyenne nationale), représentant 576 votants, nombre d'électeurs ayant préféré ne pas se déplacer à cause de la pandémie du Covid. Notons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 1 390 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 80,35 % de participation. Même si les logiques changent en fonction du type de scrutin, les deux derniers scrutins législatifs restent parfaitement comparables entre eux. Le taux de votants aux élections législatives est passé quant à lui de 51,96 % au premier tour en 2022 à 74,96 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 58,37 % (51,49 % en France). En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent à l'arrivée une localité soucieuse de voter face aux moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Villié-Morgon La physionomie politique de Villié-Morgon a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une ville politiquement partagée, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un secteur marqué par l'extrême droite. Les élections européennes de 2024 à Villié-Morgon avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (38,28%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 14,34% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Villié-Morgon avaient ensuite favorisé Patrick Louis (Union de l'extrême droite) avec 40,28% au premier tour, devant Alexandre Portier (Les Républicains) avec 28,13%. Au second tour, c'est en revanche Alexandre Portier (Les Républicains) qui a doublé son adversaire avec 54,93% des suffrages exprimés.

14:57 - Villié-Morgon, une ville difficile à photographier au regard des résultats d'élections passées Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villié-Morgon soutenaient en priorité Alexandre Portier (LR) avec 28,78% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,91% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villié-Morgon qui s'était déroulée en amont plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 29,19% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 27,94%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,31% pour Emmanuel Macron, contre 48,69% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Villié-Morgon se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur les impôts locaux à Villié-Morgon Alors que les impôts locaux ont été globalement maintenus à Villié-Morgon entre 2020 et 2024 le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 14,25 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 41 350 €, contre 359 630 € perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Villié-Morgon atteint désormais 29,62 % en 2024 (contre 18,59 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villié-Morgon a atteint 814 € en 2024 (contre 800 € en 2020).

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Villié-Morgon Les résultats des précédentes municipales à Villié-Morgon ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Seule en lice, 'Demain avec vous' menée par Thierry Lamure a sans surprise recueilli 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition a logiquement mis fin au processus électoral, dispensant les électeurs d'un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villié-Morgon, cet équilibre constitue un point de départ particulier. L'émergence ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux après cette élection sans réelle concurrence. C'est sans doute dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à trouver.