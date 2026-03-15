Résultat municipale 2026 à Villié-Morgon (69910) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villié-Morgon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villié-Morgon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villié-Morgon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas LAPLACE
Nicolas LAPLACE Villié-Morgon Passionnément 		538 46,06%
Thierry LAMURE
Thierry LAMURE Continuons d'agir pour Villié-Morgon 		414 35,45%
Thierry TOURNIER
Thierry TOURNIER ENSEMBLE, CULTIVONS L'AVENIR 		216 18,49%
Participation au scrutin Villié-Morgon
Taux de participation 65,93%
Taux d'abstention 34,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 194

Source : ministère de l’Intérieur

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