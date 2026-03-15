Résultat municipale 2026 à Villiers-Adam (95840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villiers-Adam a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villiers-Adam, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-Adam [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent BARRAILLER
Vincent BARRAILLER (12 élus) VILLIERS-ADAM, LE COEUR A L'OUVRAGE 		276 53,59%
  • Vincent BARRAILLER
  • Sarah NENAN
  • Matthieu MOULIN
  • Maria PASSARO
  • Michel GANZ
  • Béatrice DUTHILLEUL
  • Patrick CHADAIGNE
  • Laetitia FAUGIÈRES
  • Franck LELAURE
  • Floriane ROSSI
  • Christophe NOËL
  • Agnès CORDIER
Eric MONTAGNIER
Eric MONTAGNIER (2 élus) UN ESPRIT VILLAGE, UN AVENIR COMMUN 		147 28,54%
  • Eric MONTAGNIER
  • Sandra LOPES
Christelle AMENDOLA
Christelle AMENDOLA (1 élu) AGIR ENSEMBLE POUR VILLIERS-ADAM 		92 17,86%
  • Christelle AMENDOLA
Participation au scrutin Villiers-Adam
Taux de participation 83,41%
Taux d'abstention 16,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 518

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Villiers-Adam