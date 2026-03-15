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19:21 - Comment la composition démographique de Villiers-Adam façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Villiers-Adam, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,06%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (88,15%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,64%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (5,41%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,65%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (49,24%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Villiers-Adam, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le Rassemblement national bien ancré à Villiers-Adam Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière bataille municipale à Villiers-Adam il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 25,92% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 44,14% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 23,25% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Villiers-Adam comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,32% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 39,54% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 52,48% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Ayda Hadizadeh.

16:58 - La commune de Villiers-Adam plutôt mobilisée lors des élections Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales à Villiers-Adam, l'abstention touchait 33,02 % des électeurs, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux, en pleine crise sanitaire à l'époque. Historiquement, les élections municipales restent en effet, avec la présidentielle, un rendez-vous où les électeurs se mobilisent particulièrement. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 11,94 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 38,00 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 21,17 % au premier tour, contre 40,43 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces municipales, cette donnée à Villiers-Adam sera en définitive capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Villiers-Adam classée à droite avant les municipales 2026 Nadejda Remy (Rassemblement National) avait enlevé au premier tour des élections législatives à Villiers-Adam après la dissolution de 2024 avec 39,54%. Guillaume Vuilletet (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 30,13%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nadejda Remy culminant à 52,48% des suffrages exprimés localement. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,32%). La préférence des électeurs de Villiers-Adam a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Villiers-Adam : les résultats à analyser En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Villiers-Adam plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 29,79% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 25,92%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en offrant 55,86% pour Emmanuel Macron, contre 44,14% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villiers-Adam portaient leur choix sur Guillaume Vuilletet (Ensemble !) avec 28,29% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,73%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Villiers-Adam s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts vont-ils compter à Villiers-Adam ? Alors que les impôts locaux ont baissé à Villiers-Adam depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,10 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 13 130 € la même année. Une recette bien loin des 328 800 euros perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Villiers-Adam est passé à un peu plus de 30,68 % en 2024 (contre 10,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, la facture fiscale moyenne à Villiers-Adam s'est chiffrée à 861 euros en 2024 contre 999 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Villiers-Adam S'intéresser aux scores des dernières élections municipales à Villiers-Adam peut s'avérer édifiant. Signalons que les électeurs avaient la liberté de choisir plusieurs noms à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée. 15 candidats ont par ailleurs été élus dès le premier tour. Christian Capman a récolté le plus grand nombre de électeurs avec 228 bulletins (54,15%). Juste derrière, Bruno Mace a recueilli 53,68% des votes. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin de 2026 à Villiers-Adam, les citoyens sont une nouvelle fois appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si spéciale. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.