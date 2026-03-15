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19:17 - Les défis socio-économiques de Villiers-en-Désœuvre et leurs implications électorales À Villiers-en-Désœuvre, les données démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les municipales. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,99%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (79,22%) souligne le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (23,77%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 428 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (21,93%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,49%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Villiers-en-Désœuvre mettent en avant une diversité de qualifications, avec 22,80% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Vers une avancée du RN à Villiers-en-Désœuvre aux municipales ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Villiers-en-Désœuvre il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen amassait 31,19% des votes lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,18% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 32,76% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste obtenait 51,69% des voix de la municipalité. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 41,10% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 46,65% pour le parti nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 51,71% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Christine Loir.

16:58 - Quelle participation attendre à Villiers-en-Désœuvre aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Villiers-en-Désœuvre, l'abstention frappait 60,98 % des électeurs, un score dans la norme, de nombreux électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de l'épidémie de coronavirus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 22,73 % dans la ville (77,27 % de participation). La fuite des électeurs atteignait de son côté 40,35 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 31,85 %, contre 52,91 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour d'élection municipale 2026 à Villiers-en-Désœuvre, cette variable sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Villiers-en-Désœuvre Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Villiers-en-Désœuvre accordaient leurs suffrages à Christine Loir (Rassemblement National) avec 46,65% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Christine Loir culminant à 51,71% des suffrages exprimés sur place. Lors des élections européennes quelques semaines plus tôt, le résultat à Villiers-en-Désœuvre s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,10%), challengée par Raphaël Glucksmann (11,23%) et Valérie Hayer (9,86%). L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Villiers-en-Désœuvre demeurait à l'époque une localité à dominante nationaliste, fortifiant sa position historique.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la commune de Villiers-en-Désœuvre s'était résolument tournée vers la droite radicale La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Villiers-en-Désœuvre plaçait en effet Marine Le Pen à l'avant de la course avec 31,19% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 26,61%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,18% pour Marine Le Pen, contre 48,82% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Villiers-en-Désœuvre plébiscitaient Christine Loir (RN) avec 32,76% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,69% des suffrages.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Villiers-en-Désœuvre À Villiers-en-Désœuvre, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 11,63 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 15 800 euros environ la même année. Un produit qui est loin des quelque 107 300 euros enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement son produit et forçant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Villiers-en-Désœuvre s'est établi à près de 35,84 % en 2024 (contre 14,56 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale tourne autour de 40 %. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Villiers-en-Désœuvre s'est chiffrée à 580 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 458 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Villiers-en-Désœuvre Comment s'étaient achevées les précédentes municipales à Villiers-en-Désœuvre ? Il convient de souligner que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec seulement des candidatures à titre individuel, et la possibilité pour les électeurs de retenir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de ce premier round, Christian Bidot a récolté le plus de votes avec 97,84% des suffrages. Juste derrière, Yannick Gambier a rassemblé 227 bulletins valides (97,84%). Enfin, on retrouvait Lionel Machut, obtenant 224 voix (96,55%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Villiers-en-Désœuvre, cette logique très singulière sera à nouveau scrutée avec attention. Il convient cependant de noter que, à la suite d' une refonte des règles électorales, la formation de listes paritaires est obligatoire, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, interdisant à présent les candidatures isolées.