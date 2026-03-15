Résultat municipale 2026 à Villiers-en-Désœuvre (27640) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villiers-en-Désœuvre a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villiers-en-Désœuvre, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-en-Désœuvre [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Agnès LENEVEU
Agnès LENEVEU (12 élus) ENSEMBLE POUR VILLIERS 		232 54,21%
  • Agnès LENEVEU
  • Dorian COSSALTER
  • Oriane CEBILE
  • Thibault PERRET
  • Juliette PERRET
  • Jeremy SERIEYS
  • Magali DROUIN
  • Clement CARRASCO
  • Annick CHICARD (CRITON)
  • Christophe CLUIZEL
  • Frederique CLAVEL
  • Benjamin BOURAND
Angeline DAVID
Angeline DAVID (3 élus) RACINES ET AVENIR 		196 45,79%
  • Angeline DAVID
  • Stephane VOGEL
  • Martine NAUDTS
Participation au scrutin Villiers-en-Désœuvre
Taux de participation 72,20%
Taux d'abstention 27,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 439

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Eure ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en . Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Villiers-en-Désœuvre