Résultat municipale 2026 à Villiers-le-Bâcle (91190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villiers-le-Bâcle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villiers-le-Bâcle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bâcle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bertrand BILLON
Bertrand BILLON (13 élus) Avec Vous 		423 65,79%
  • Bertrand BILLON
  • Marianne GAULHET
  • Luc COYETTE
  • Fatima BAKHTI
  • Jérémy FERRAND
  • Amandine EYMARD
  • Rémy GRÜNBLATT
  • Sylvaine GASPARINI
  • Stéphane GIBOUIN
  • Eléonore PERES
  • Eric TRAN
  • Flore LARDANT
  • Ludwig VANDEWEGHE
Guillaume VALOIS
Guillaume VALOIS (2 élus) Bien vivre à Villiers 2026 		220 34,21%
  • Guillaume VALOIS
  • Nadia MAQUET
Participation au scrutin Villiers-le-Bâcle
Taux de participation 71,24%
Taux d'abstention 28,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 654

Source : ministère de l’Intérieur

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