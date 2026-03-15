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19:21 - Villiers-le-Bâcle : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans les rues de Villiers-le-Bâcle, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 53,52% de cadres pour 1 040 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. Ses 93 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans le bourg, 18,85% des résidents sont des enfants, et 5,96% de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,58% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 44,30% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 889,37 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Villiers-le-Bâcle, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Villiers-le-Bâcle Le parti à la flamme ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Villiers-le-Bâcle il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 13,41% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,16% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 10,20% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop limité, à Villiers-le-Bâcle comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 20,24% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 23,68% pour le RN. Il était ensuite écarté du trio de tête lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Villiers-le-Bâcle aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales à Villiers-le-Bâcle, l'abstention frappait 34,41 % du corps électoral, une abstention exceptionnellement basse alors que l'épidémie de coronavirus bousculait l'événement. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 14,27 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 33,15 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 22,74 % au premier tour, contre 38,01 % en 2022. Si on tente de dégager une tendance, la commune s'affiche visiblement comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Cette particularité à Villiers-le-Bâcle constituera en conséquence l'un des pivots de cette municipale.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Villiers-le-Bâcle a-t-elle voté ? Le rendez-vous électoral des Européennes 2024 à Villiers-le-Bâcle avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (20,24%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,55% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Villiers-le-Bâcle avaient ensuite propulsé aux avants-postes Pierre Larrouturou (Union de la gauche) avec 34,26% au premier tour, devant Paul Midy (Ensemble !) avec 26,03%. C'est pourtant Paul Midy (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 56,31% des suffrages exprimés. Un écho très fort des résultats des élections deux années plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux de Villiers-le-Bâcle il y a 4 ans ? La physionomie politique de Villiers-le-Bâcle dessine un territoire aux votes hétérogènes. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Villiers-le-Bâcle votaient en priorité pour Emmanuel Macron (34,24%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,05%. Lors de la finale de l'élection à Villiers-le-Bâcle, les électeurs accordaient 72,84% pour Emmanuel Macron, contre 27,16% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Villiers-le-Bâcle accordaient leurs suffrages à Cédric Villani (Nupes) avec 40,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Cédric Villani virant de nouveau en tête avec 55,37% des voix.

12:58 - Focus sur l'évolution de la fiscalité à Villiers-le-Bâcle S'agissant de la pression fiscale de Villiers-le-Bâcle, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 1 640 € en 2024 (relevé le plus récent), alors que ce montant se situait à 731 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 29,86 % en 2024 (contre près de 13,49 % en 2020). Une hausse bien souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 9 800 euros de recettes en 2024, loin des 195 600 euros récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 9,19 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections municipales 2020 : la liste "Bien Vivre À Villiers 2020" majoritaire à Villiers-le-Bâcle Les résultats du scrutin municipal précédent à Villiers-le-Bâcle se sont avérés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. Au soir du premier tour à l'époque, Guillaume Valois a pris l'ascendant sur ses concurrents en récoltant 306 suffrages (54,35%). À sa poursuite, Frederic Villevy a capté 45,64% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villiers-le-Bâcle, ce décor pose les bases. Le bloc minoritaire devra décupler le nombre de voix favorables ce dimanche afin de remettre en cause cette domination, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.