Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel

Tête de listeListe
Djida Techtach
Djida Techtach Liste du Parti socialiste
AVEC VOUS, POUR VOUS
  • Djida Techtach
  • Kevin Quenette
  • Hakima Bidelhadjela
  • Maurice Maquin
  • Mariam Cisse-Doucouré
  • Allaoui Halidi
  • Sharone Yaramis
  • Pierre Lalisse
  • Myriam Kassa
  • Mohamed Reggad
  • Fatma Guebli
  • Léon Edart
  • Fatima Tabibou Assoumani
  • Cémil Yaramis
  • Géraldine Medda
  • Cédric Planchette
  • Lilia Gilles
  • William Stephan
  • Clydie Gailan-Bassin
  • Antoine Boccara
  • Frédérique Dufros
  • Ahmad Khan
  • Zohra Slaoui
  • Chandrasegaran Parassouramane
  • Florence Taillepierre
  • Fabius Aden
  • Safaa Sari
  • Nabile Kouidi
  • Teresa Everard
  • Fabrice Nelsom
  • Véronique Bichelberger
  • Mohamed Boualaoui
  • Chantal Tomaz
  • Patrice Derudder
  • Ummuhan Céline Aydemir
  • Gérard Mabonzo
  • Carina Gradim
  • Maurice Bonnard
  • Sabaa Riasat
  • Fabrice Girard
  • Cindy Cavalli
Carlos Martens Bilongo
Carlos Martens Bilongo Liste de La France insoumise
VIILIERS LE BEL EN AVANT
  • Carlos Martens Bilongo
  • Ilham Sehhouli
  • Khalid Zougagh
  • Sabina Hassani
  • Abdelillah Bedhri
  • Ragave Thayanithy
  • Zohaib Maqsood
  • Rose Tunc
  • Yvon Atonga
  • Tatiana Mbani
  • Ruddy Robeiri
  • Nelly Loubassou
  • Jean Thomas Debe
  • Manel Benzadi
  • Martin Mofali Kolo
  • Clarisse Bastié
  • Amour Laurendot
  • Nathalie Masson
  • Naundorff-Jolivet Goba
  • Kelly Ahozin
  • David Bordes
  • Leyla Kabak
  • Jayson Atonga
  • Muge Kutuk
  • Bradley Lamvu
  • Nessrine Azala
  • Yaghoub Konaté
  • Asmaa Jbilou
  • Alfayed Omar
  • Charlène Gomis
  • Ali Damien Aydin
  • Sophie Salim
  • Kandasamy Jeyachandran Kandasamy
  • Epiphanie Ida Darosa
  • Smaine Mekkaoui
  • Lucie Tanriverdi
  • Jean-Michel Dreyer
  • Amina Sehhouli
  • Faride Leogane-Belarbi
  • Priscilla Arekion
  • Daniel Marie Biret
Sori Dembele
Sori Dembele Liste divers gauche
TOUS ENSEMBLE
  • Sori Dembele
  • Cécilia Toungsi-Simo
  • Jean-Pierre Iborra
  • Manelle Ben Younes
  • Mohamed Anajjar
  • Fatima Benali
  • Ilhan Akdogan
  • Kerline Morisseau
  • Hasan Bingol
  • Fatoumata Diallo
  • Landry Gnabou
  • Pavithra Sundararaju
  • Umair Baig
  • Céline Sahin
  • Bankaly Kaba
  • Aissata Diakite
  • Yohan Salcuk
  • Sarah Omar
  • Amin Medarbi
  • Dieneba Sow
  • Hervé Zilber
  • Virginie Saliba
  • Basha Syed
  • Marieta Nimaga
  • Mohamed Boukouiren
  • Dado-Djeny Diallo
  • Bagnan Diabate
  • Reyyan Mazlum
  • Daniel Berthelot
  • Fatoumata Gabrielle Diakite
  • Kamaran Khizar
  • Elissa Haouat
  • Michel Benemou
  • Grace N'Silu Kiketa
  • Akin Aydin
  • Lydia Mounguiala
  • Claude Lamarre
  • Tania Saban
  • Valantin Sundararaju
  • Eveline Prosperin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Marsac
Jean-Louis Marsac (27 élus) Villiers-le-bel pour tous 		2 341 51,84%
  • Jean-Louis Marsac
  • Djida Djalalli-Techtach
  • Allaoui Halidi
  • Rosa Maceira
  • Maurice Maquin
  • Mariam Cisse-Doucouré
  • Daniel Auguste
  • Véronique Chainiau
  • Christian Balossa
  • Thérésa Everard
  • Jamil Raja
  • Laëtitia Kilinc
  • Léon Edart
  • Géraldine Medda
  • Gourta Kechit
  • Myriam Kassa
  • Faouzi Brikh
  • Hakima Bidelhadjela
  • Maurice Bonnard
  • Sabrina Moreno
  • William Stephan
  • Efatt Toor
  • Pierre Lalisse
  • Carmen Boghossian
  • Cédric Planchette
  • Marine Maceira
  • Cémil Yaramis
Sori Dembele
Sori Dembele (7 élus) Ma voix ma ville ensemble pour villiers-le-bel 		1 849 40,95%
  • Sori Dembele
  • Fatima Benali
  • Jean-Pierre Iborra
  • Cécilia Toungsi-Simo
  • Mohamed Anajjar
  • Karima Daoud
  • Hervé Zilber
Michel Dufros
Michel Dufros (1 élu) Union citoyenne beauvillesoise ucb 		325 7,19%
  • Michel Dufros
Participation au scrutin Villiers-le-Bel
Taux de participation 36,64%
Taux d'abstention 63,36%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 626

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Marsac
Jean-Louis Marsac Villiers-le-bel pour tous 		1 876 46,11%
Sori Dembele
Sori Dembele Ma voix ma ville ensemble pour villiers-le-bel 		1 334 32,79%
Michel Dufros
Michel Dufros Union citoyenne beauvillesoise ucb 		421 10,34%
Sabrina Herriche
Sabrina Herriche Unis pour le renouveau 		264 6,48%
Jean-Didier Dossou
Jean-Didier Dossou Ensemble villiers le bel 2020 		173 4,25%
Participation au scrutin Villiers-le-Bel
Taux de participation 33,40%
Taux d'abstention 66,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 202

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Marsac
Jean-Louis Marsac (27 élus) A villiers-le-bel, osons l'avenir 		2 670 52,20%
  • Jean-Louis Marsac
  • Djida Techtach
  • Didier Vaillant
  • Sylvie Joary
  • Maurice Bonnard
  • Rosa Maceira
  • Sori Dembele
  • Lydia Jean
  • Daniel Auguste
  • Thérésa Everard
  • Maurice Maquin
  • Carmen Boghossian
  • Christian Balossa
  • Laëtitia Kilinc
  • Patrice Boulay
  • Michèle Ranvier
  • Barthélémy Agonhoumey
  • Nadia Karakac
  • Jamil Raja
  • Florence Judy-Regno
  • Alain Barberye
  • Jeannette M'bani
  • Faouzi Brikh
  • Mariam Cisse
  • Léon Edart
  • Rejane Prestail
  • William Stephan
Thierry Oukoloff
Thierry Oukoloff (5 élus) Croire en villiers-le-bel 		1 467 28,68%
  • Thierry Oukoloff
  • Nicole Joannes
  • Michel Dufros
  • Muriel Daloubeix
  • Michel Laurent Ducroq
Mamadou Konate
Mamadou Konate (3 élus) Unis pour le renouveau 		977 19,10%
  • Mamadou Konate
  • Sabrina Herriche
  • Chandrasegaran Parassouramane
Participation au scrutin Villiers-le-Bel
Taux de participation 39,00%
Taux d'abstention 61,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,43%
Nombre de votants 5 351

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Louis Marsac
Jean-Louis Marsac A villiers-le-bel, osons l'avenir 		2 394 49,55%
Thierry Oukoloff
Thierry Oukoloff Croire en villiers-le-bel 		1 254 25,95%
Mamadou Konate
Mamadou Konate Unis pour le renouveau 		853 17,65%
Jean-Didier Dossou
Jean-Didier Dossou Une nouvelle dynamique pour villiers-le-bel 		330 6,83%
Participation au scrutin Villiers-le-Bel
Taux de participation 37,72%
Taux d'abstention 62,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 6,50%
Nombre de votants 5 167

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