Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villiers-le-Bel sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villiers-le-Bel.
L'actu des élections municipales 2026 à Villiers-le-Bel
13:46 - Élections municipales : les impôts pèseront-ils à Villiers-le-Bel ?
À Villiers-le-Bel, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 705 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 674 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 41,06 % en 2024 (contre près de 23,88 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 139 470 € en 2024. Un produit qui est loin des 4 958 610 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 14,16 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Villiers-le-Bel ?
Les configurations politiques locales restent encore à l'heure actuelle façonnées par le résultat des dernières élections à Villiers-le-Bel. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Louis Marsac (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 1 876 soutiens (46,11%). À sa poursuite, Sori Dembele (Divers gauche) a engrangé 1 334 bulletins valides (32,79%). Le trio de tête a été complété par Michel Dufros (Divers), obtenant 10,34% des voix. Un retard marqué. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Louis Marsac l'a finalement emporté avec 2 341 suffrages (51,84%), face à Sori Dembele rassemblant 40,95% des électeurs et Michel Dufros réunissant 325 électeurs (7,19%). La hiérarchie a prévalu, le fossé se creusant pour offrir un succès retentissant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Sori Dembele a réalisé la meilleure progression en ajoutant 515 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La formation rivale se doit obligatoirement de contrecarrer l'avantage du sortant dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les 15 bureaux de vote à Villiers-le-Bel ?
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les électeurs de Villiers-le-Bel sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Retenez également que les horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Villiers-le-Bel sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. La diffusion des résultats du premier tour à Villiers-le-Bel débutera ici même dès 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel
|Tête de listeListe
|
Djida Techtach
Liste du Parti socialiste
AVEC VOUS, POUR VOUS
|
|
Carlos Martens Bilongo
Liste de La France insoumise
VIILIERS LE BEL EN AVANT
|
|
Sori Dembele
Liste divers gauche
TOUS ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Marsac (27 élus) Villiers-le-bel pour tous
|2 341
|51,84%
|
|Sori Dembele (7 élus) Ma voix ma ville ensemble pour villiers-le-bel
|1 849
|40,95%
|
|Michel Dufros (1 élu) Union citoyenne beauvillesoise ucb
|325
|7,19%
|
|Participation au scrutin
|Villiers-le-Bel
|Taux de participation
|36,64%
|Taux d'abstention
|63,36%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 626
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Marsac Villiers-le-bel pour tous
|1 876
|46,11%
|Sori Dembele Ma voix ma ville ensemble pour villiers-le-bel
|1 334
|32,79%
|Michel Dufros Union citoyenne beauvillesoise ucb
|421
|10,34%
|Sabrina Herriche Unis pour le renouveau
|264
|6,48%
|Jean-Didier Dossou Ensemble villiers le bel 2020
|173
|4,25%
|Participation au scrutin
|Villiers-le-Bel
|Taux de participation
|33,40%
|Taux d'abstention
|66,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 202
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Marsac (27 élus) A villiers-le-bel, osons l'avenir
|2 670
|52,20%
|
|Thierry Oukoloff (5 élus) Croire en villiers-le-bel
|1 467
|28,68%
|
|Mamadou Konate (3 élus) Unis pour le renouveau
|977
|19,10%
|
|Participation au scrutin
|Villiers-le-Bel
|Taux de participation
|39,00%
|Taux d'abstention
|61,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,43%
|Nombre de votants
|5 351
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Louis Marsac A villiers-le-bel, osons l'avenir
|2 394
|49,55%
|Thierry Oukoloff Croire en villiers-le-bel
|1 254
|25,95%
|Mamadou Konate Unis pour le renouveau
|853
|17,65%
|Jean-Didier Dossou Une nouvelle dynamique pour villiers-le-bel
|330
|6,83%
|Participation au scrutin
|Villiers-le-Bel
|Taux de participation
|37,72%
|Taux d'abstention
|62,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|6,50%
|Nombre de votants
|5 167
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