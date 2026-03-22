Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villiers-le-Bel

Le deuxième tour des élections municipales à Villiers-le-Bel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Djida Techtach
Djida Techtach Liste du Parti socialiste
AVEC VOUS, POUR VOUS
  • Djida Techtach
  • Kevin Quenette
  • Hakima Bidelhadjela
  • Maurice Maquin
  • Mariam Cisse-Doucouré
  • Allaoui Halidi
  • Sharone Yaramis
  • Pierre Lalisse
  • Myriam Kassa
  • Mohamed Reggad
  • Fatma Guebli
  • Léon Edart
  • Fatima Tabibou-Assoumani
  • Cémil Yaramis
  • Géraldine Medda
  • Cédric Planchette
  • Lilia Gilles
  • William Stephan
  • Clydie Gailan-Bassin
  • Antoine Boccara
  • Frédérique Dufros
  • Ahmad Khan
  • Zohra Slaoui
  • Chandrasegaran Parassouramane
  • Florence Taillepierre
  • Fabius Aden
  • Safaa Sari
  • Nabile Kouidi
  • Teresa Everard
  • Fabrice Nelsom
  • Véronique Bichelberger
  • Mohamed Boualaoui
  • Chantal Tomaz
  • Patrice Derudder
  • Ummuhan Céline Aydemir
  • Gérard Mabonzo
  • Carina Gradim
  • Maurice Bonnard
  • Sabaa Riasat
  • Fabrice Girard
  • Cindy Cavalli
Carlos Martens Bilongo
Carlos Martens Bilongo Liste de La France insoumise
VIILIERS LE BEL EN AVANT TOUS ENSEMBLE
  • Carlos Martens Bilongo
  • Ilham Sehhouli
  • Sori Dembele
  • Manelle Ben Younes
  • Khalid Zougagh
  • Sabina Hassani
  • Zohaib Maqsood
  • Rose Tunc
  • Mohamed Anajjar
  • Ragave Thayanithy
  • Yvon Atonga
  • Fatima Benali
  • Abdelillah Bedhri
  • Tatiana Mbani
  • Ruddy Robeiri
  • Nelly Loubassou
  • Jean-Pierre Iborra
  • Manel Benzadi
  • Naundorff-Jolivet Goba
  • Clarisse Bastié
  • Amour Laurendot
  • Dieneba Sow
  • Martin Mofali Kolo
  • Marieta Nimaga
  • Bradley Lamvu
  • Fatoumata Diallo
  • Landry Gnabou
  • Muge Kutuk
  • Bankaly Kaba
  • Kelly Ahozin
  • Amin Medarbi
  • Cécilia Toungsi-Simo
  • Alfayed Omar
  • Nessrine Azala
  • Jayson Atonga
  • Nathalie Masson
  • David Bordes
  • Leyla Kabak
  • Umair Baig
  • Kerline Morisseau
  • Bagnan Diabate

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel

Tête de listeListe Voix % des voix
Djida TECHTACH
Djida TECHTACH (Ballotage) AVEC VOUS, POUR VOUS 		2 525 43,78%
Carlos Martens BILONGO
Carlos Martens BILONGO (Ballotage) VIILIERS LE BEL EN AVANT 		1 912 33,15%
Sori DEMBELE
Sori DEMBELE (Ballotage) TOUS ENSEMBLE 		1 331 23,08%
Participation au scrutin Villiers-le-Bel
Taux de participation 43,30%
Taux d'abstention 56,70%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,49%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 5 923

Source : ministère de l’Intérieur

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