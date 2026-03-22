Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villiers-le-Bel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villiers-le-Bel.
L'actu des élections municipales 2026 à Villiers-le-Bel
11:51 - Les résultats du premier tour des élections municipales à Villiers-le-Bel
Il y a une semaine à Villiers-le-Bel, le scrutin s'est soldé par une participation de 43,30 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. Pour ce premier tour, c'est Djida Techtach (Parti socialiste) qui a terminé première avec 43,78 % des voix. Ensuite, Carlos Martens Bilongo (La France insoumise) est arrivé en deuxième position avec 33,15 %. La leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Sori Dembele, étiqueté Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villiers-le-Bel
Le deuxième tour des élections municipales à Villiers-le-Bel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Djida Techtach
Liste du Parti socialiste
AVEC VOUS, POUR VOUS
|
|
Carlos Martens Bilongo
Liste de La France insoumise
VIILIERS LE BEL EN AVANT TOUS ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Djida TECHTACH (Ballotage) AVEC VOUS, POUR VOUS
|2 525
|43,78%
|Carlos Martens BILONGO (Ballotage) VIILIERS LE BEL EN AVANT
|1 912
|33,15%
|Sori DEMBELE (Ballotage) TOUS ENSEMBLE
|1 331
|23,08%
|Participation au scrutin
|Villiers-le-Bel
|Taux de participation
|43,30%
|Taux d'abstention
|56,70%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,49%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|5 923
Source : ministère de l’Intérieur
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