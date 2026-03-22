Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel : les résultats du 2e tour

Programme de Djida Techtach à Villiers-le-Bel (AVEC VOUS, POUR VOUS)

Engagement local

Le texte met en avant l'importance d'un engagement local fort et constant, centré sur les besoins des habitants de Villiers-le-Bel. La candidate, Djida TECHTACH, souligne que son action est guidée par l'intérêt général plutôt que par des stratégies partisanes. Cela reflète une volonté de maintenir une proximité avec la population et de répondre à ses attentes.

Actions réalisées

Depuis 2020, l'équipe municipale a entrepris des actions significatives pour transformer Villiers-le-Bel. Parmi ces actions, on note le renouvellement urbain, la reconstruction d'écoles et le soutien aux services publics. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants tout en préservant leur pouvoir d'achat.

Vision pour l'avenir

La candidate propose une vision ambitieuse et réaliste pour les années à venir, construite en concertation avec les habitants. Elle insiste sur la nécessité d'une équipe engagée et expérimentée pour faire face aux défis futurs. Cette vision se veut à la fois responsable sur le plan financier et axée sur le développement durable de la ville.

Détermination et sérieux

Djida TECHTACH exprime sa détermination à agir pour Villiers-le-Bel avec sérieux et constance. Elle se positionne contre l'agitation politique et les promesses vides, en prônant des actions concrètes et efficaces. Son message appelle à un choix clair le 15 mars 2026, en faveur d'un engagement sincère et fidèle envers la communauté.