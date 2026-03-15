Résultat municipale 2026 à Villiers-le-Bel (95400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Villiers-le-Bel. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Villiers-le-Bel, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Djida TECHTACH
Djida TECHTACH AVEC VOUS, POUR VOUS 		2 105 42,85%
Carlos Martens BILONGO
Carlos Martens BILONGO VIILIERS LE BEL EN AVANT 		1 641 33,41%
Sori DEMBELE
Sori DEMBELE TOUS ENSEMBLE 		1 166 23,74%
Participation au scrutin Villiers-le-Bel Partiels *
Taux de participation 42,83%
Taux d'abstention 57,17%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 5 045

* Résultats partiels sur 73% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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