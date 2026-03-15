En direct

19:21 - Dynamique électorale à Villiers-le-Bel : une analyse socio-démographique A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Villiers-le-Bel fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 29 238 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 370 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 7 142 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (65,60%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 7 750 résidents étrangers, soit 26,51% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 942 €/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 19,31%, annonçant une situation économique fragile. À Villiers-le-Bel, où les moins de 30 ans correspondent à 47% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Villiers-le-Bel Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections municipales à Villiers-le-Bel en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 14,20% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 32,24% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,98% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villiers-le-Bel comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,95% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 17,03% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Carlos Martens Bilongo.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Villiers-le-Bel ? Le nombre de bulletins dans les urnes de Villiers-le-Bel constituera un gros enjeu pour ces municipales 2026. Lors des municipales de 2020, la participation avait grimpé à 33,40 % lors du premier round, en deçà de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus faisait douter la population. Avec la présidentielle, les élections municipales restent pourtant le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 67,64 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 39,88 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 56,81 % au premier tour, contre 34,41 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone en déficit de participation par rapport au reste du pays.

15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Villiers-le-Bel ? Les élections européennes de juin 2024 à Villiers-le-Bel avaient vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (46,22%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 20,95% des votes. Carlos Martens Bilongo (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Villiers-le-Bel après la dissolution de l'Assemblée avec 66,74%. Thierry Fouchereau (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 17,03%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Villiers-le-Bel reste un territoire bien ancré à la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villiers-le-Bel portaient leur choix sur Carlos Martens Bilongo (Nupes) avec 46,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Carlos Martens Bilongo virant de nouveau en tête avec 65,59% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villiers-le-Bel qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 54,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,34%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 67,76%, contre 32,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.

12:58 - Élections municipales : les impôts pèseront-ils à Villiers-le-Bel ? À Villiers-le-Bel, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 705 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 674 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 41,06 % en 2024 (contre près de 23,88 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 139 470 € en 2024. Un produit qui est loin des 4 958 610 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 14,16 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Villiers-le-Bel ? Les configurations politiques locales restent encore à l'heure actuelle façonnées par le résultat des dernières élections à Villiers-le-Bel. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Louis Marsac (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 1 876 soutiens (46,11%). À sa poursuite, Sori Dembele (Divers gauche) a engrangé 1 334 bulletins valides (32,79%). Le trio de tête a été complété par Michel Dufros (Divers), obtenant 10,34% des voix. Un retard marqué. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Louis Marsac l'a finalement emporté avec 2 341 suffrages (51,84%), face à Sori Dembele rassemblant 40,95% des électeurs et Michel Dufros réunissant 325 électeurs (7,19%). La hiérarchie a prévalu, le fossé se creusant pour offrir un succès retentissant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Sori Dembele a réalisé la meilleure progression en ajoutant 515 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La formation rivale se doit obligatoirement de contrecarrer l'avantage du sortant dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.