Résultat municipale 2026 à Villiers-le-Bel (95400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Villiers-le-Bel. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Villiers-le-Bel, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Bel [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Djida TECHTACH AVEC VOUS, POUR VOUS
|2 105
|42,85%
|Carlos Martens BILONGO VIILIERS LE BEL EN AVANT
|1 641
|33,41%
|Sori DEMBELE TOUS ENSEMBLE
|1 166
|23,74%
|Participation au scrutin
|Villiers-le-Bel Partiels *
|Taux de participation
|42,83%
|Taux d'abstention
|57,17%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|5 045
* Résultats partiels sur 73% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Villiers-le-Bel [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Villiers-le-Bel en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Villiers-le-Bel
19:21 - Dynamique électorale à Villiers-le-Bel : une analyse socio-démographique
A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Villiers-le-Bel fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 29 238 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 1 370 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 7 142 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (65,60%) souligne le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 7 750 résidents étrangers, soit 26,51% de la population, favorise son pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1 942 €/mois, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 19,31%, annonçant une situation économique fragile. À Villiers-le-Bel, où les moins de 30 ans correspondent à 47% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.
17:57 - Dynamique électorale : le RN en hausse à Villiers-le-Bel
Le mouvement nationaliste était resté en retrait lors des élections municipales à Villiers-le-Bel en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen obtenait 14,20% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 32,24% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 10,98% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villiers-le-Bel comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,95% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 offriront, lors du premier tour, un résultat de 17,03% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Carlos Martens Bilongo.
16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Villiers-le-Bel ?
Le nombre de bulletins dans les urnes de Villiers-le-Bel constituera un gros enjeu pour ces municipales 2026. Lors des municipales de 2020, la participation avait grimpé à 33,40 % lors du premier round, en deçà de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus faisait douter la population. Avec la présidentielle, les élections municipales restent pourtant le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 67,64 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 39,88 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 56,81 % au premier tour, contre 34,41 % en 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une zone en déficit de participation par rapport au reste du pays.
15:59 - Les votes d'il y a deux ans : quels résultats à Villiers-le-Bel ?
Les élections européennes de juin 2024 à Villiers-le-Bel avaient vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (46,22%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 20,95% des votes. Carlos Martens Bilongo (Union de la gauche) avait ensuite remporté au premier tour des élections législatives à Villiers-le-Bel après la dissolution de l'Assemblée avec 66,74%. Thierry Fouchereau (Rassemblement National) échouait à la deuxième place avec 17,03%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. De quoi se dire qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.
14:57 - Au soir des municipales 2026, Villiers-le-Bel reste un territoire bien ancré à la gauche
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villiers-le-Bel portaient leur choix sur Carlos Martens Bilongo (Nupes) avec 46,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Carlos Martens Bilongo virant de nouveau en tête avec 65,59% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villiers-le-Bel qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 54,80% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,34%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 67,76%, contre 32,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un électorat massivement tourné vers la gauche.
12:58 - Élections municipales : les impôts pèseront-ils à Villiers-le-Bel ?
À Villiers-le-Bel, sur le plan de la fiscalité locale, le montant moyen acquitté par foyer fiscal a atteint 705 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 674 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 41,06 % en 2024 (contre près de 23,88 % en 2020). Par comparaison, la moyenne atteint près de 40 % en France (en augmentation de 1,2 point). Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 139 470 € en 2024. Un produit qui est loin des 4 958 610 € engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 14,16 %. Un changement pour les budgets des communes diminuant fortement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Villiers-le-Bel ?
Les configurations politiques locales restent encore à l'heure actuelle façonnées par le résultat des dernières élections à Villiers-le-Bel. Lors du premier rendez-vous électoral, Jean-Louis Marsac (Divers gauche) a pris l'ascendant sur ses adversaires en recueillant 1 876 soutiens (46,11%). À sa poursuite, Sori Dembele (Divers gauche) a engrangé 1 334 bulletins valides (32,79%). Le trio de tête a été complété par Michel Dufros (Divers), obtenant 10,34% des voix. Un retard marqué. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Louis Marsac l'a finalement emporté avec 2 341 suffrages (51,84%), face à Sori Dembele rassemblant 40,95% des électeurs et Michel Dufros réunissant 325 électeurs (7,19%). La hiérarchie a prévalu, le fossé se creusant pour offrir un succès retentissant. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Sori Dembele a réalisé la meilleure progression en ajoutant 515 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. La formation rivale se doit obligatoirement de contrecarrer l'avantage du sortant dès le premier tour aujourd'hui, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - À quelle heure ferment les 15 bureaux de vote à Villiers-le-Bel ?
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les électeurs de Villiers-le-Bel sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est en ligne plus bas dans cette page. Retenez également que les horaires d’ouverture des 15 bureaux de vote de Villiers-le-Bel sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. La diffusion des résultats du premier tour à Villiers-le-Bel débutera ici même dès 20 h.
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