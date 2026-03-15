Résultat municipale 2026 à Villiers-le-Mahieu (78770) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villiers-le-Mahieu a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villiers-le-Mahieu, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-le-Mahieu [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick BOURDEAUX
Patrick BOURDEAUX (12 élus) UNIS POUR DEMAIN 		283 58,11%
  • Patrick BOURDEAUX
  • Sandrine HAGNIER
  • Charles CHAMPENOIS
  • Laura RIVOIRE
  • Philippe TURQUETY
  • Monique WILLAUME - BOURDEAUX
  • Patrice BRETON
  • Melanie HONORE
  • Maxime LESTAGE
  • Peggy FUNEDDA
  • Alain GILLET
  • Christel POUPEAU
Arnaud GOEPP
Arnaud GOEPP (3 élus) Ensemble pour demain 		204 41,89%
  • Arnaud GOEPP
  • Mélanie DELANGE
  • Fabrice LECLERC
Participation au scrutin Villiers-le-Mahieu
Taux de participation 77,67%
Taux d'abstention 22,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 494

Source : ministère de l’Intérieur

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