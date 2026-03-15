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19:20 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Villiers-le-Mahieu Dans les rues de Villiers-le-Mahieu, les élections s'achèvent. Avec ses 34,16% de cadres pour 872 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 63 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 427 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (5,26%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 18,18% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 57,47% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 310,51 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Villiers-le-Mahieu, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Villiers-le-Mahieu ? Le mouvement nationaliste n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Villiers-le-Mahieu en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 26,01% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 44,73% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 26,52% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Villiers-le-Mahieu comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 35,80% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 44,26% pour le Rassemblement national. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 45,18% lors du vote définitif et la victoire de Karl Olive.

16:58 - Les électeurs de Villiers-le-Mahieu très mobilisés lors des scrutins Lors des municipales de 2020, la participation à Villiers-le-Mahieu avait atteint 41,39 % au premier tour, une proportion assez classique, représentant 250 votants alors que le pays était impacté par le Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 530 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 85,48 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 64,76 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 77,42 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 59,48 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les données semblent constituer une commune relativement attachée au vote au regard des moyennes nationales. Au soir des élections municipales de 2026, le niveau de la participation jouera en tout cas sur les résultats de Villiers-le-Mahieu.

15:59 - Villiers-le-Mahieu classée à droite lors des derniers scrutins Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution de 2024, les votants de Villiers-le-Mahieu portaient leur choix sur Jean-Louis Mettelet (Rassemblement National) avec 44,26% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Louis Mettelet culminant à 45,18% des voix localement. Pour le tour unique des européennes précédemment, les choix s'étaient cette fois majoritairement portés sur Jordan Bardella (35,80%). La physionomie politique de Villiers-le-Mahieu a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.

14:57 - Villiers-le-Mahieu : des suffrages très parlants lors des élections en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Villiers-le-Mahieu un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Villiers-le-Mahieu plaçait en effet Emmanuel Macron devant avec 29,67% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 26,01%. Le second tour n'a fait que confirmer ce tour préliminaire en livrant 55,27% pour Emmanuel Macron, contre 44,73% pour de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Villiers-le-Mahieu soutenaient en priorité Jean-Louis Mettelet (RN) avec 26,52% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Karl Olive (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 66,30% des suffrages.

12:58 - Quel bilan fiscal pour la maire de Villiers-le-Mahieu à l'approche des municipales 2026 ? À Villiers-le-Mahieu, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 7,67 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 7 300 euros, bien en deçà des 101 840 € récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Villiers-le-Mahieu atteint désormais 25,05 % en 2024 (contre 9,95 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Villiers-le-Mahieu a atteint 965 euros en 2024 contre 593 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Villiers-le-Mahieu Il y a 6 ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Villiers-le-Mahieu ? Précisons qu'à l'époque, cette élection s'est déroulée avec des candidatures individuelles et non de listes, avec la possibilité de panacher. 15 candidats ont été élus au premier tour. Arnaud Goepp a récolté le plus de suffrages avec 234 bulletins (99,15%). Ensuite, Sandrine Hagnier a rassemblé 99,15% des bulletins valides. Julien Thoron suivait, rassemblant 233 électeurs (98,72%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors des municipales 2026 à Villiers-le-Mahieu, les citoyens sont à nouveau invités à désigner leurs élus dans cette configuration si particulière. Depuis une réforme des règles électorales, il faut cependant noter que la constitution de listes paritaires est obligatoire, même dans les communes de moins de 1 000 habitants, empêchant dorénavant les candidatures isolées.