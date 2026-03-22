Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-Saint-Frédéric : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villiers-Saint-Frédéric

Le deuxième tour des élections municipales à Villiers-Saint-Frédéric a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Olivier Goupillon
Olivier Goupillon Divers
VILLIERS NOTRE VILLAGE
  • Olivier Goupillon
  • Clotilde Prunier
  • Frederic Pasqualini
  • Patricia Jardin
  • Didier Sceosole
  • Brigitte Grando
  • Xavier Decoopman
  • Marie Plankeele
  • Loïc Le Roy
  • Elodie Sadovije
  • Philippe Irlinger
  • Atika Branki
  • Franck Stouls
  • Stéphanie Toussaint
  • Bernard Havet
  • Sophie Lecarpentier
  • Stephane Arnold
  • Sylvie Duboc
  • Manu Jouanin
  • Marlène Machado
  • Stephane Guichon
  • Anaïs Malinowski
  • Pierre-Marie Kablan
  • Stéphanie Dubois
  • Charles Eschylle
Xavier Murat
Xavier Murat Divers
VILLIERS, ENSEMBLE POUR L'AVENIR
  • Xavier Murat
  • Clémentine Tellier Mazurek
  • Arnaud Tessalonikos
  • Carole Terrien
  • Alexandre Chibane
  • Alicia Bouchery
  • Vincent Patrone
  • Stéphanie Soulie
  • David Martin
  • Karine Bertrem
  • Christian Sassady
  • Sabine Rougirel
  • Julien Cantagalli
  • Anne Benoit
  • François-Xavier Sardou
  • Céline Croiset
  • Bruno Le Breton
  • Agnes Giraudon
  • Thomas Chirol
  • Marion Pestel
  • Grégory Mazurek
  • Audrey Wrobel
  • Mathieu Poitou
  • Evelyne Chaigneau
  • Thierry Lebeau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-Saint-Frédéric

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GOUPILLON
Olivier GOUPILLON (Ballotage) VILLIERS NOTRE VILLAGE 		664 42,35%
Xavier MURAT
Xavier MURAT (Ballotage) VILLIERS, ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		474 30,23%
Clémentine TELLIER MAZUREK
Clémentine TELLIER MAZUREK (Ballotage) Villiers Sa Force c'est vous 		430 27,42%
Participation au scrutin Villiers-Saint-Frédéric
Taux de participation 63,16%
Taux d'abstention 36,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 1 586

Source : ministère de l’Intérieur

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