Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-Saint-Frédéric : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-Saint-Frédéric [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villiers-Saint-Frédéric sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villiers-Saint-Frédéric.
L'actu des élections municipales 2026 à Villiers-Saint-Frédéric
11:46 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Villiers-Saint-Frédéric pour la municipale
Dimanche dernier à Villiers-Saint-Frédéric, le scrutin a vu 63,16 % des inscrits se déplacer dans la ville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Olivier Goupillon qui est arrivé en tête en s'adjugeant 42,35 % des voix. Dans son sillage, Xavier Murat a pris la position de dauphin avec 30,23 %. Un écart très large a séparé les deux candidats. Par ailleurs, avec 27,42 %, Clémentine Tellier Mazurek s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villiers-Saint-Frédéric
Le deuxième tour des élections municipales à Villiers-Saint-Frédéric a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Olivier Goupillon
Divers
VILLIERS NOTRE VILLAGE
|
|
Xavier Murat
Divers
VILLIERS, ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-Saint-Frédéric
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier GOUPILLON (Ballotage) VILLIERS NOTRE VILLAGE
|664
|42,35%
|Xavier MURAT (Ballotage) VILLIERS, ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|474
|30,23%
|Clémentine TELLIER MAZUREK (Ballotage) Villiers Sa Force c'est vous
|430
|27,42%
|Participation au scrutin
|Villiers-Saint-Frédéric
|Taux de participation
|63,16%
|Taux d'abstention
|36,84%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|1 586
Source : ministère de l’Intérieur
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