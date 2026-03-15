Résultat municipale 2026 à Villiers-Saint-Frédéric (78640) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villiers-Saint-Frédéric a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villiers-Saint-Frédéric, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-Saint-Frédéric [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GOUPILLON
Olivier GOUPILLON VILLIERS NOTRE VILLAGE 		664 42,35%
Xavier MURAT
Xavier MURAT VILLIERS, ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		474 30,23%
Clémentine TELLIER MAZUREK
Clémentine TELLIER MAZUREK Villiers Sa Force c'est vous 		430 27,42%
Participation au scrutin Villiers-Saint-Frédéric
Taux de participation 63,16%
Taux d'abstention 36,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 1 586

Source : ministère de l’Intérieur

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