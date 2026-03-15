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19:20 - Le poids démographique et économique de Villiers-Saint-Frédéric aux municipales Quel portrait faire de Villiers-Saint-Frédéric, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 40,50% de cadres supérieurs pour 3 231 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 228 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la localité, 36% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 6,34% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 158 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 8,26%, Villiers-Saint-Frédéric se classe comme un exemple d'ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 48,86% des ménages se composent de couples avec enfants. À Villiers-Saint-Frédéric, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Villiers-Saint-Frédéric ? Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière bataille municipale à Villiers-Saint-Frédéric il y a six ans, les débats s'étant tenus sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 13,80% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 27,16% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 9,72% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Villiers-Saint-Frédéric comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 20,98% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 25,85% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 25,27% lors du vote définitif.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 33,74 % de participation L'absence ou non de votants à Villiers-Saint-Frédéric sera un 'game changer' pour ces élections municipales 2026. Lors des municipales de 2020, l'abstention avait plafonné à 66,26 % lors du premier tour (un score notable). C'étaient 722 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de Covid-19 se propageait dans le pays. Le scrutin municipal est pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs participent le plus, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 16,75 % des citoyens inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 39,80 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 23,68 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 45,22 % des inscrits. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la ville apparaît visiblement comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention.

15:59 - À Villiers-Saint-Frédéric, les élections d'il y a deux ans en faveur de la gauche L'orientation des électeurs de Villiers-Saint-Frédéric a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes. Pour le tour unique des européennes du printemps 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (20,98%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Villiers-Saint-Frédéric avaient ensuite favorisé Karl Olive (Majorité présidentielle) avec 42,91% au premier tour, devant Christophe Massiaux (Union de la gauche) avec 27,13%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Karl Olive culminant à 49,23% des votes localement.

14:57 - Villiers-Saint-Frédéric : des suffrages très instructifs lors des scrutins il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Villiers-Saint-Frédéric s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Villiers-Saint-Frédéric plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 37,42% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 17,70%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 72,84% pour Emmanuel Macron, contre 27,16% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Villiers-Saint-Frédéric portaient leur choix sur Karl Olive (Ensemble !) avec 37,70% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Karl Olive virant de nouveau en tête avec 62,65% des voix.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Villiers-Saint-Frédéric À Villiers-Saint-Frédéric, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 9,24 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 19 840 €. Un produit qui est loin des 565 400 euros engrangés en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale limitant drastiquement son produit et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Villiers-Saint-Frédéric a évolué pour se fixer à 20,84 % en 2024 (contre 9,26 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Villiers-Saint-Frédéric a atteint environ 993 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 901 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Unis Pour Villiers" grande gagnante des dernières municipales à Villiers-Saint-Frédéric Dans la commune de Villiers-Saint-Frédéric, les forces politiques en présence sont encore à l'heure actuelle déterminées par l'issue du dernier scrutin municipal. Unique liste en présence, 'Unis pour villiers' menée par Sylvain Durand a naturellement obtenu 661 voix (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Villiers-Saint-Frédéric, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Un élément de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures.