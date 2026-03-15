Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne

Tête de listeListe
Adel Amara
Adel Amara Liste de La France insoumise
Villiers à venir
  • Adel Amara
  • Virginie Cincet
  • Yann Klein
  • Malika Carole Ramoul
  • Yasser Alain Narcisse Fleurisson
  • Camille Paillard
  • Moez Mejri
  • Imane Coumba Sanaï Sene
  • Burak Bozman
  • Nouria Mohamed
  • Ali Benzaidi
  • Aminata Doucoure
  • Amin Guichaï
  • Karima Alouache
  • Ibrahyema Diaoune
  • Warda Daouch
  • Madiboubou Diakite
  • Jasmine-Elsa Grison
  • Renaud Randrianaly
  • Sylvie Njie
  • Fabien Letang
  • Sonia Thi-Phuong Pham
  • Abdelkader Fares
  • Lydia Rousset
  • Bamba Diaoune
  • Lydia Kheniche
  • Christophe Saunière
  • Nour Fatfat
  • Laurent Copin
  • Diénéba Diarra
  • Karim Soltani
  • Alya Gueliane
  • Ianik Tallet
  • Haida Coulibaly
  • Jean-Philippe Chevauchée
  • Sonia Gorfti
  • Baptiste Montigny
  • Myriam Coutable
  • Maxime Le Bris
Frédéric Massot
Frédéric Massot Liste d'union à gauche
POUR VOUS, POUR VILLIERS, LA GAUCHE, LES ECOLOGISTES, LES CITOYENS UNIS
  • Frédéric Massot
  • Kahina Aït-Adda
  • Quentin Maleine
  • Amandine Mille
  • Erdem Siginir
  • Yasmina Benbelkacem
  • Philippe Martinez
  • Elisabeth Beyenne Effila
  • Pascal Flard
  • Ratiba Bentaleb
  • Bérenger Litot
  • Estelle Follet
  • Philippe Monar
  • Pascale Delhaye
  • Morvan Prudon-Girard
  • Marielle Millot
  • José Luis Neto
  • Marie-France Seguro Lopes
  • Benjamin Brouchet
  • Monique Maryn
  • Jean Dambreville
  • Evelyne Bartel
  • Boubacar Camara
  • Aude Pocholle
  • Hervé Mahé
  • Evelyne Nahon
  • Stéphane Duval
  • Tiffany Ermenault
  • Guy Touche
  • Khadidiatou Diakite
  • Jean-Paul Chaloin
  • Edwige Nianzi-Gaulard
  • Albert Gozlan
  • Nabila Benthelidjane
  • Frédéric Manquin
  • Martine Dubuc
  • Frédéric de Gregorio
  • Déborah Darmon
  • Philippe Recouderc
  • Josette Sauvage
  • Dominique Lorrain
Jacques Alain Benisti
Jacques Alain Benisti Liste divers droite
POURSUIVONS ENSEMBLE LE RAYONNEMENT DE VILLIERS
  • Jacques Alain Benisti
  • Maud Petit
  • Emmanuel Philipps
  • Florence Ferra-Wilmin
  • Nassim Boukaraoun
  • Carole Combal
  • Thomas de Almeida
  • Selda Belloin
  • Alain Tamegnon Hazoume
  • Stéphanie Stralka
  • Philippe Bonvié
  • Sita Diarrassouba-Cisse
  • Michel Marchand
  • Catherine Chetard
  • Camille Barbier
  • Evelyne Dorizon
  • François Lelièvre
  • Nicole Bricot
  • Michel Oudinet
  • Francine Freudberg
  • Arnaud Alacir
  • Irène Pereira Vaz
  • Cédric Noël
  • Carole Furet
  • Jean Claude Leseigneur
  • Piraveena Kandasamy
  • Corentin Costard
  • Monique Facchini
  • Fahardine Mze
  • Sylvie Elia-Foeillet
  • Régis Do Canto
  • Solène Antoine
  • Phiippe Jolivet
  • Florence Virbel
  • Joaquim Cardoso
  • Viththahi Jegatheepan
  • Albéric Tchobli
  • Cyntia Agbodjan Prince
  • Yoann Vaz
  • Charifa Jardi
  • Eric Antoine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Alain Benisti
Jacques Alain Benisti (26 élus) Villiers ambition, c'est avec vous ! 		2 665 46,02%
  • Jacques Alain Benisti
  • Carole Combal
  • Emmanuel Philipps
  • Florence Ferra-Wilmin
  • Jean-Philippe Begat
  • Catherine Chetard
  • Alain Tamegnon Hazoumé
  • Evelyne Dorizon
  • Nassim Boukaraoun
  • Praveena Kandasamy
  • Michel Oudinet
  • Monique Facchini
  • Philippe Bonvie
  • Dorine Fumee-Gipon
  • Sghir Merabet
  • Alexandra Dosne
  • Michel Migot
  • Irène Vaz
  • Joaquim Cardoso
  • Carole Furet
  • Didier Montoursis
  • Ambrata Hamidou Mohamed
  • Eric Antoine
  • Faiza Meghara-Hadri
  • Cédric Noel
  • Sita Diarrassouba-Cisse
Frédéric Massot
Frédéric Massot (6 élus) Rassemblés pour une ville humaine et écologique 		2 145 37,04%
  • Frédéric Massot
  • Yasmina Benbelkacem
  • Jean-François Pirus
  • Sandra Reviriego
  • Jacques Grenier
  • Ratiba Bentaleb
Adel Amara
Adel Amara (3 élus) Villiers a venir 		980 16,92%
  • Adel Amara
  • Virginie Cincet
  • Mamadou Drame
Participation au scrutin Villiers-sur-Marne
Taux de participation 36,55%
Taux d'abstention 63,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 995

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Alain Benisti
Jacques Alain Benisti Villiers ambition, c'est avec vous ! 		2 022 34,94%
Frédéric Massot
Frédéric Massot Villierains unis pour une ville humaine 		1 080 18,66%
Jean-François Pirus
Jean-François Pirus Mieux vivre a villiers 		829 14,32%
Adel Amara
Adel Amara Villiers a venir 		711 12,28%
Jacques Grenier
Jacques Grenier Ensemble pour villiers ecologique sociale et citoyenne 		601 10,38%
Fernand Ferrer
Fernand Ferrer Reussir ensemble un villiers authentique et moderne 		543 9,38%
Participation au scrutin Villiers-sur-Marne
Taux de participation 36,96%
Taux d'abstention 63,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 043

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Alain Benisti
Jacques Alain Benisti (27 élus) Ensemble, portons une nouvelle ambition pour villiers 		4 605 52,43%
  • Jacques Alain Benisti
  • Catherine Chetard
  • Jean-Philippe Begat
  • Monique Facchini
  • Michel Oudinet
  • Florence Ferra Wilmin
  • Fernand Ferrer
  • Dominique Antoine
  • Stéphane Traineau
  • Danièle Lasmezas
  • Jean-Claude Cretté
  • Christiane Marti
  • Emmanuel Philipps
  • Daniele Reiman
  • Daouda Diakite
  • Carole Combal
  • Nassim Boukaraoun
  • Dorine Fumée
  • Michel Clergeot
  • Evelyne Dorizon
  • Karim Trouquet
  • Claudia Marsiglio
  • Pierre Nicolas
  • Maud Petit
  • Camille Morra
  • Segolene Duprez
  • Joaquim Cardoso
Simonne Abraham-Thisse
Simonne Abraham-Thisse (6 élus) Allons de l'avant pour villiers 		2 966 33,76%
  • Simonne Abraham-Thisse
  • Frédéric Massot
  • Piraveena Kandasamy
  • Jose-Luis Neto
  • Pascale Delhaye
  • Alain Tamegnon Hazoumé
Gilles Parmentier
Gilles Parmentier (2 élus) Rassemblement bleu marine pour villiers 		1 212 13,79%
  • Gilles Parmentier
  • Nelly Laine
Participation au scrutin Villiers-sur-Marne
Taux de participation 53,74%
Taux d'abstention 46,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,01%
Nombre de votants 9 150

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Alain Benisti
Jacques Alain Benisti Ensemble, portons une nouvelle ambition pour villiers 		4 187 47,20%
Simonne Abraham-Thisse
Simonne Abraham-Thisse Allons de l'avant pour villiers 		2 151 24,25%
Gilles Parmentier
Gilles Parmentier Rassemblement bleu marine pour villiers 		1 146 12,92%
Nadine Gouello
Nadine Gouello Un autre visage pour villiers 2014 		771 8,69%
Marc Norguez
Marc Norguez Ensemble pour une alternative de gauche sociale, ecologique, solidaire et citoyenne 		614 6,92%
Participation au scrutin Villiers-sur-Marne
Taux de participation 53,97%
Taux d'abstention 46,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,46%
Nombre de votants 9 187

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