Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne : les infos en direct

Programme de Frédéric Massot à Villiers-sur-Marne (POUR VOUS, POUR VILLIERS, LA GAUCHE, LES ECOLOGISTES, LES CITOYENS UNIS)

Sécurité et Police

Le renforcement de la police municipale est une priorité pour assurer la sécurité des habitants de Villiers-sur-Marne. Des mesures telles qu'une présence policière 24h/24 aux abords de la gare visent à apaiser les tensions dans la ville. La sécurité retrouvée est essentielle pour créer un cadre de vie serein et agréable.

Urbanisme et Environnement

Un moratoire sur les constructions d'immeubles est proposé pour repenser l'urbanisme de Villiers de manière plus écologique. La végétalisation du centre-ville et la création de coulées vertes favoriseront un cadre de vie plus agréable et durable. Ces initiatives visent à redonner aux habitants un espace de vie harmonieux et respectueux de l'environnement.

Services Publics

Des services publics adaptés sont cruciaux pour répondre aux besoins des Villiérais. La mise en place d'un guichet unique municipal permettra d'améliorer l'accès aux services et de les rendre plus efficaces. De plus, la création de maisons de santé dans différents quartiers répondra aux enjeux de santé publique de la ville.

Solidarité et Démocratie

La solidarité intergénérationnelle est mise en avant pour renforcer les liens entre les différentes générations à Villiers. Un budget participatif et des conseils de quartiers favoriseront une démocratie de proximité, permettant aux habitants de s'impliquer dans les décisions qui les concernent. Ces initiatives visent à créer une ville plus humaine et inclusive.