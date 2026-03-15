Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Villiers-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villiers-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Villiers-sur-Marne
13:46 - Les contribuables de Villiers-sur-Marne voteront-ils sur la fiscalité ?
Dans une dynamique de baisse des taxes locales à Villiers-sur-Marne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 34,19 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 749 300 euros environ, contre quelque 15,45087 millions d'euros perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Villiers-sur-Marne est passé à un peu plus de 34,75 % en 2024 (contre 21,50 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Villiers-sur-Marne s'est établi à 924 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 360 € quatre ans auparavant.
11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Villiers-sur-Marne
Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Villiers-sur-Marne ? À l'occasion du premier vote à l'époque, Jacques Alain Benisti (Les Républicains) a surclassé ses adversaires en totalisant 34,94% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Frédéric Massot (Divers gauche) a recueilli 1 080 votes (18,66%). Un delta considérable. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Jacques Alain Benisti l'a finalement emporté avec 2 665 voix (46,02%), face à Frédéric Massot rassemblant 2 145 électeurs inscrits (37,04%) et Adel Amara obtenant 980 électeurs (16,92%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Frédéric Massot a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 065 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.
09:57 - Bureaux de vote à Villiers-sur-Marne : les horaires d'ouverture
Les 22 bureaux de vote de la ville de Villiers-sur-Marne sont ouverts de 8 h à 20 h pour accueillir les votants. En 2026, les 17 211 électeurs de Villiers-sur-Marne sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Ci-dessous, vous pouvez parcourir la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Villiers-sur-Marne. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Adel Amara
Liste de La France insoumise
Villiers à venir
|
|
Frédéric Massot
Liste d'union à gauche
POUR VOUS, POUR VILLIERS, LA GAUCHE, LES ECOLOGISTES, LES CITOYENS UNIS
|
|
Jacques Alain Benisti
Liste divers droite
POURSUIVONS ENSEMBLE LE RAYONNEMENT DE VILLIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Alain Benisti (26 élus) Villiers ambition, c'est avec vous !
|2 665
|46,02%
|
|Frédéric Massot (6 élus) Rassemblés pour une ville humaine et écologique
|2 145
|37,04%
|
|Adel Amara (3 élus) Villiers a venir
|980
|16,92%
|
|Participation au scrutin
|Villiers-sur-Marne
|Taux de participation
|36,55%
|Taux d'abstention
|63,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 995
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Alain Benisti Villiers ambition, c'est avec vous !
|2 022
|34,94%
|Frédéric Massot Villierains unis pour une ville humaine
|1 080
|18,66%
|Jean-François Pirus Mieux vivre a villiers
|829
|14,32%
|Adel Amara Villiers a venir
|711
|12,28%
|Jacques Grenier Ensemble pour villiers ecologique sociale et citoyenne
|601
|10,38%
|Fernand Ferrer Reussir ensemble un villiers authentique et moderne
|543
|9,38%
|Participation au scrutin
|Villiers-sur-Marne
|Taux de participation
|36,96%
|Taux d'abstention
|63,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 043
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Alain Benisti (27 élus) Ensemble, portons une nouvelle ambition pour villiers
|4 605
|52,43%
|
|Simonne Abraham-Thisse (6 élus) Allons de l'avant pour villiers
|2 966
|33,76%
|
|Gilles Parmentier (2 élus) Rassemblement bleu marine pour villiers
|1 212
|13,79%
|
|Participation au scrutin
|Villiers-sur-Marne
|Taux de participation
|53,74%
|Taux d'abstention
|46,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,01%
|Nombre de votants
|9 150
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Alain Benisti Ensemble, portons une nouvelle ambition pour villiers
|4 187
|47,20%
|Simonne Abraham-Thisse Allons de l'avant pour villiers
|2 151
|24,25%
|Gilles Parmentier Rassemblement bleu marine pour villiers
|1 146
|12,92%
|Nadine Gouello Un autre visage pour villiers 2014
|771
|8,69%
|Marc Norguez Ensemble pour une alternative de gauche sociale, ecologique, solidaire et citoyenne
|614
|6,92%
|Participation au scrutin
|Villiers-sur-Marne
|Taux de participation
|53,97%
|Taux d'abstention
|46,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,46%
|Nombre de votants
|9 187
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