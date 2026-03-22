Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villiers-sur-Marne

Le deuxième tour des élections municipales à Villiers-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Frédéric Massot
Frédéric Massot Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
  • Frédéric Massot
  • Yasmina Benbelkacem
  • Adel Amara
  • Virginie Cincet
  • Quentin Maleine
  • Kahina Aït-Adda
  • Yann Klein
  • Camille Paillard
  • Erdem Siginir
  • Malika Carole Ramoul
  • Bérenger Litot
  • Amandine Mille
  • Yasser Alain Narcisse Fleurisson
  • Pascale Delhaye
  • Moez Mejri
  • Nouria Mohamed
  • Philippe Martinez
  • Estelle Follet
  • Ali Benzaidi
  • Aminata Doucoure
  • Pascal Flard
  • Evelyne Bartel
  • Ibrahyema Diaoune
  • Warda Daouch
  • Boubacar Camara
  • Marielle Millot
  • Abdelkader Fares
  • Sylvie Njie
  • Stéphane Duval
  • Aude Pocholle
  • Burak Bozman
  • Elisabeth Beyenne Effila
  • Amin Guichaï
  • Sonia Thi-Phuong Pham
  • Benjamin Brouchet
  • Tiffany Ermenault
  • Jean-Paul Chaloin
  • Myriam Coutable
  • Madiboubou Diakite
  • Josette Sauvage
  • Ianik Tallet
Jacques Alain Benisti
Jacques Alain Benisti Liste divers droite
POURSUIVONS ENSEMBLE LE RAYONNEMENT DE VILLIERS
  • Jacques Alain Benisti
  • Maud Petit
  • Emmanuel Philipps
  • Florence Ferra-Wilmin
  • Nassim Boukaraoun
  • Carole Combal
  • Thomas de Almeida
  • Selda Belloin
  • Alain Tamegnon Hazoume
  • Stéphanie Stralka
  • Philippe Bonvié
  • Sita Diarrassouba-Cisse
  • Michel Marchand
  • Catherine Chetard
  • Camille Barbier
  • Evelyne Dorizon
  • François Lelièvre
  • Nicole Bricot
  • Michel Oudinet
  • Francine Freudberg
  • Arnaud Alacir
  • Irène Pereira Vaz
  • Cédric Noël
  • Carole Furet
  • Jean Claude Leseigneur
  • Piraveena Kandasamy
  • Corentin Costard
  • Monique Facchini
  • Fahardine Mze
  • Sylvie Elia-Foeillet
  • Régis Do Canto
  • Solène Antoine
  • Phiippe Jolivet
  • Florence Virbel
  • Joaquim Cardoso
  • Viththahi Jegatheepan
  • Albéric Tchobli
  • Cyntia Agbodjan Prince
  • Yoann Vaz
  • Charifa Jardi
  • Eric Antoine

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Alain BENISTI
Jacques Alain BENISTI (Ballotage) POURSUIVONS ENSEMBLE LE RAYONNEMENT DE VILLIERS 		4 406 47,46%
Frédéric MASSOT
Frédéric MASSOT (Ballotage) POUR VOUS, POUR VILLIERS, LA GAUCHE, LES ECOLOGISTES, LES CITOYENS UNIS 		2 479 26,70%
Adel AMARA
Adel AMARA (Ballotage) Villiers à venir 		2 398 25,83%
Participation au scrutin Villiers-sur-Marne
Taux de participation 52,79%
Taux d'abstention 47,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 9 506

Source : ministère de l’Intérieur

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