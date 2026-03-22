Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villiers-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villiers-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Villiers-sur-Marne
11:52 - Jacques Alain Benisti, Frédéric Massot et Adel Amara forment le trio de tête à Villiers-sur-Marne
Il y a une semaine à Villiers-sur-Marne, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 47,21 %. Au terme de ce vote, c'est Jacques Alain Benisti (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 47,46 % des bulletins valides. À sa suite, Frédéric Massot (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 26,70 %. La confrontation a nettement tourné à l'avantage du leader. Jacques Alain Benisti a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, et il s'est même envolé avec 12,52 points supplémentaires. Du côté des autres candidats, avec 25,83 %, Adel Amara (La France insoumise) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Villiers-sur-Marne
Le deuxième tour des élections municipales à Villiers-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Frédéric Massot
Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES
|
|
Jacques Alain Benisti
Liste divers droite
POURSUIVONS ENSEMBLE LE RAYONNEMENT DE VILLIERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Alain BENISTI (Ballotage) POURSUIVONS ENSEMBLE LE RAYONNEMENT DE VILLIERS
|4 406
|47,46%
|Frédéric MASSOT (Ballotage) POUR VOUS, POUR VILLIERS, LA GAUCHE, LES ECOLOGISTES, LES CITOYENS UNIS
|2 479
|26,70%
|Adel AMARA (Ballotage) Villiers à venir
|2 398
|25,83%
|Participation au scrutin
|Villiers-sur-Marne
|Taux de participation
|52,79%
|Taux d'abstention
|47,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,82%
|Nombre de votants
|9 506
Source : ministère de l’Intérieur
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