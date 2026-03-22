Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne : les résultats du 2e tour

Programme de Frédéric Massot à Villiers-sur-Marne (UNION DE LA GAUCHE ET DES ECOLOGISTES)

Sécurité et services publics

Le renforcement de la police municipale est une priorité pour assurer la sécurité des habitants de Villiers-sur-Marne. Des services publics adaptés, tels que des maisons de santé pluridisciplinaires et des transports en commun améliorés, sont également envisagés. L'objectif est de créer un environnement sûr et accessible pour tous les citoyens.

Urbanisme et environnement

Un moratoire sur les constructions est proposé pour redéfinir un urbanisme plus apaisé et écologique. La végétalisation du centre-ville et la création de coulées vertes visent à améliorer la qualité de vie des habitants. Ces initiatives s'inscrivent dans une volonté de rendre Villiers plus agréable et durable.

Solidarité intergénérationnelle

Le soutien aux aînés et le renforcement des liens entre les générations sont des engagements forts de la liste menée par Frédéric Massot. Des actions concrètes seront mises en place pour favoriser la solidarité et l'entraide au sein de la communauté. Cela contribuera à créer un tissu social plus uni et solidaire.

Démocratie participative

La mise en place d'un budget participatif et de conseils de quartiers vise à impliquer les habitants dans les décisions qui les concernent. Une plateforme de démocratie participative sera également instaurée pour favoriser l'échange et la transparence. L'objectif est de redonner le pouvoir aux citoyens et de faire de Villiers une ville où chacun a son mot à dire.