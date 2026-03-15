Résultat municipale 2026 à Villiers-sur-Marne (94350) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villiers-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villiers-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Alain BENISTI
Jacques Alain BENISTI POURSUIVONS ENSEMBLE LE RAYONNEMENT DE VILLIERS 		4 406 47,46%
Frédéric MASSOT
Frédéric MASSOT POUR VOUS, POUR VILLIERS, LA GAUCHE, LES ECOLOGISTES, LES CITOYENS UNIS 		2 479 26,70%
Adel AMARA
Adel AMARA Villiers à venir 		2 398 25,83%
Participation au scrutin Villiers-sur-Marne
Taux de participation 52,79%
Taux d'abstention 47,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Nombre de votants 9 506

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-de-Marne ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-de-Marne. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Villiers-sur-Marne

En savoir plus sur Villiers-sur-Marne