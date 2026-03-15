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19:21 - Villiers-sur-Marne : élections municipales et dynamiques démographiques Comment les électeurs de Villiers-sur-Marne peuvent-ils affecter les résultats des municipales ? Dans l'agglomération, 19,14% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 5,59% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 26,94%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 24,70% et d'une population étrangère de 19,64% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, de 7,17% à Villiers-sur-Marne, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Le RN progresse à Villiers-sur-Marne Le RN restait loin du match lors des municipales à Villiers-sur-Marne en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 13,60% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 27,77% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 12,69% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Villiers-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 20,80% lors du scrutin européen, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 21,53% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 20,88% lors du vote final.

16:58 - Villiers-sur-Marne classée chez les abstentionnistes avant ces municipales La mobilisation atteignait 36,96 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Villiers-sur-Marne, un chiffre assez faible alors que débutait la crise du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 12 838 habitants qui ont voté au premier tour, soit 76,14 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 52,57 % des électeurs (soit environ 9 109 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 69,02 %, bien au-delà des 45,42 % enregistrés en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune assez peu mobilisée par rapport aux moyennes françaises. Dans le cadre de ces élections municipales à Villiers-sur-Marne, cette réalité aura quoi qu'il en soit un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Villiers-sur-Marne il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de 2024 à Villiers-sur-Marne, les votes s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (23,11%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Adel Amara (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 42,32% au premier tour, devant Maud Petit (Ensemble !) avec 26,93%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Adel Amara culminant à 46,90% des voix dans la localité. Une confirmation très claire des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Villiers-sur-Marne : retour sur les scores de la dernière présidentielle en date Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Villiers-sur-Marne portaient leur choix sur Mirabelle Lemaire (Nupes) avec 37,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,57% des suffrages. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Villiers-sur-Marne choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 33,95% des voix, devant Emmanuel Macron avec 27,85%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 72,23%, contre 27,77% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Villiers-sur-Marne s'affirme comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - Les contribuables de Villiers-sur-Marne voteront-ils sur la fiscalité ? Dans une dynamique de baisse des taxes locales à Villiers-sur-Marne, le taux de la taxe d'habitation est passé à 34,19 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de près de 749 300 euros environ, contre quelque 15,45087 millions d'euros perçus en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Villiers-sur-Marne est passé à un peu plus de 34,75 % en 2024 (contre 21,50 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Villiers-sur-Marne s'est établi à 924 € en 2024, alors que ce montant se situait à 1 360 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats des dernières élections municipales à Villiers-sur-Marne Qui l'avait emporté lors des municipales de 2020 à Villiers-sur-Marne ? À l'occasion du premier vote à l'époque, Jacques Alain Benisti (Les Républicains) a surclassé ses adversaires en totalisant 34,94% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Frédéric Massot (Divers gauche) a recueilli 1 080 votes (18,66%). Un delta considérable. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Jacques Alain Benisti l'a finalement emporté avec 2 665 voix (46,02%), face à Frédéric Massot rassemblant 2 145 électeurs inscrits (37,04%) et Adel Amara obtenant 980 électeurs (16,92%). Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Frédéric Massot a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 065 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter.