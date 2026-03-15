Résultat municipale 2026 à Villiers-sur-Orge (91700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villiers-sur-Orge a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villiers-sur-Orge, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Orge [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles FRAYSSE
Gilles FRAYSSE (24 élus) Vivre Villiers 		1 418 75,99%
  • Gilles FRAYSSE
  • Isabelle LAFAYE
  • Filipe DA SILVA
  • Caroline PELLE
  • Philippe WITTERKERTH
  • Corinne BOUETARD
  • Bruno ESTREMANHO
  • Micheline PROVOTAL
  • Jérôme GALAUD
  • Leïla AMIRI
  • Michael CHEMLA
  • Léa VERRECCHIA
  • Sébastien BOULEY
  • Chantal RENAUD
  • Jean Pierre RICAUD
  • Alice DA ROCHA
  • François DUSOLLE
  • Maude QUEUNE
  • Patrick RAYMONDI
  • Magali PICAUD
  • Cyril PETIT
  • Carole MARTIN
  • Prosper UTEGINE MWANA
  • Audrey SAMPERIZ
François DHONDT
François DHONDT (3 élus) Ensemble pour Villiers 		448 24,01%
  • François DHONDT
  • Thérèse LEROUX
  • Olivier HUMEAU
Participation au scrutin Villiers-sur-Orge
Taux de participation 61,56%
Taux d'abstention 38,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 1 920

Source : ministère de l’Intérieur

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