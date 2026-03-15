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19:21 - Les données démographiques de Villiers-sur-Orge révèlent les tendances électorales La démographie et la situation socio-économique de Villiers-sur-Orge contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,09%. Le taux de familles possédant au moins une automobile (91,66%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2200 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (18,86%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,26%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (47,60%), témoignent d'une population instruite à Villiers-sur-Orge, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Villiers-sur-Orge ? Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors du scrutin municipal à Villiers-sur-Orge il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen recueillait 19,33% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 37,32% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 16,26% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Villiers-sur-Orge comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 27,44% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 31,25% pour le tout nouveau ticket ciottiste. Il clôturera le scrutin avec 36,36% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Villiers-sur-Orge vont-ils se mobiliser aux municipales ? En ce jour d'élection municipale 2026 à Villiers-sur-Orge, la participation sera décortiquée. Pour rappel, la mobilisation des électeurs atteignait 49,10 % lors des municipales de 2020, une proportion assez classique alors que le Covid-19 avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Le choix du locataire de l'Elysée avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 79,89 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 20,11 %). L'affluence pour les législatives, établie de son côté à 51,76 % en 2022, a fortement évolué pour atteindre 70,47 % en 2024. Ce regain suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 55,81 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée relativement attachée au vote en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quels résultats à Villiers-sur-Orge ? Le panorama politique de Villiers-sur-Orge a évolué lors de la très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un fief macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral. Les Européennes de juin 2024 à Villiers-sur-Orge avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,44%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,70% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants de Villiers-sur-Orge plébiscitaient ensuite Marie-Pierre Rixain (Majorité présidentielle) avec 32,56% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Marie-Pierre Rixain culminant à 63,64% des voix sur place.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Villiers-sur-Orge ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Villiers-sur-Orge choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 29,20% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 21,89%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,68% pour Emmanuel Macron, contre 37,32% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Villiers-sur-Orge accordaient leurs suffrages à Marie-Pierre Rixain (Ensemble !) avec 31,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marie-Pierre Rixain virant de nouveau en tête avec 53,67% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Villiers-sur-Orge se positionne comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Une fiscalité stable à Villiers-sur-Orge qui pèsera sur le résultat Illustration d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Villiers-sur-Orge, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,89 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 54 000 euros environ. Une somme loin des 1 563 300 € récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Villiers-sur-Orge a évolué pour se fixer à environ 36,50 % en 2024 (contre 20,13 % en 2020). Une hausse la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Villiers-sur-Orge a représenté 1 097 € en 2024 (contre 1 167 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Villiers-sur-Orge ? Les résultats des municipales précédentes à Villiers-sur-Orge ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Gilles Fraysse (Ecologiste) a fait la course en tête en récoltant 48,37% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Francois Dhondt (Divers) a capté 290 votes (19,59%). Thérèse Leroux (Divers droite) était à la troisième place, rassemblant 18,51% des bulletins. Un delta important. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Gilles Fraysse l'a finalement emporté avec 922 bulletins (62,38%), face à Francois Dhondt qui a obtenu 37,61% des électeurs inscrits. Si Francois Dhondt a réalisé la meilleure progression en ajoutant 266 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper. Le camp des battus a la lourde responsabilité de reconstruire une coalition plus solide ce dimanche, dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le schéma gagnant.