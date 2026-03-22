Résultat municipale 2026 à Villieu-Loyes-Mollon (01800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villieu-Loyes-Mollon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villieu-Loyes-Mollon, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villieu-Loyes-Mollon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BERTRON
Philippe BERTRON (21 élus) VLM AUTREMENT 		977 51,53%
  • Philippe BERTRON
  • Christelle PEYROU
  • Patrick DUCHANOIS
  • Nathalie NOUET
  • Sebastien GRIMOUD
  • Lidia PEDOUSSAUD
  • Jean-Paul ARCHENY
  • Marion DURANTIER
  • Luc CICOLETTI
  • Agnes CAZAUX
  • Gregory BADEL
  • Séréna VELPRY
  • Romain MONATTE
  • Alice GARRAU
  • Raymond DUBOIS
  • Marie PARRA
  • Regis CARREL
  • Brigitte BONENFANT
  • Eric BOIREAU
  • Anne-Marie GUINAMAND
  • Regis DESCOLLONGES
Eric BEAUFORT
Eric BEAUFORT (3 élus) L'EXPÉRIENCE POUR DEMAIN 		523 27,58%
  • Eric BEAUFORT
  • Rita ERIGONI
  • Alain GONARD
Grégory BRUGHEAT
Grégory BRUGHEAT (3 élus) ÉLAN CITOYEN 		396 20,89%
  • Grégory BRUGHEAT
  • Lucie DALPHIN
  • Nicolas BISTER
Participation au scrutin Villieu-Loyes-Mollon
Taux de participation 62,05%
Taux d'abstention 37,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 1 931

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Villieu-Loyes-Mollon - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe BERTRON
Philippe BERTRON (Ballotage) VLM AUTREMENT 		857 45,18%
Eric BEAUFORT
Eric BEAUFORT (Ballotage) L'EXPÉRIENCE POUR DEMAIN 		542 28,57%
Grégory BRUGHEAT
Grégory BRUGHEAT (Ballotage) ÉLAN CITOYEN 		498 26,25%
Participation au scrutin Villieu-Loyes-Mollon
Taux de participation 61,89%
Taux d'abstention 38,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,42%
Nombre de votants 1 926

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