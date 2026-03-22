Résultat municipale 2026 à Villieu-Loyes-Mollon (01800) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villieu-Loyes-Mollon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villieu-Loyes-Mollon, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Villieu-Loyes-Mollon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe BERTRON (21 élus) VLM AUTREMENT
|977
|51,53%
|
|Eric BEAUFORT (3 élus) L'EXPÉRIENCE POUR DEMAIN
|523
|27,58%
|
|Grégory BRUGHEAT (3 élus) ÉLAN CITOYEN
|396
|20,89%
|
|Participation au scrutin
|Villieu-Loyes-Mollon
|Taux de participation
|62,05%
|Taux d'abstention
|37,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|1 931
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Villieu-Loyes-Mollon - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe BERTRON (Ballotage) VLM AUTREMENT
|857
|45,18%
|Eric BEAUFORT (Ballotage) L'EXPÉRIENCE POUR DEMAIN
|542
|28,57%
|Grégory BRUGHEAT (Ballotage) ÉLAN CITOYEN
|498
|26,25%
|Participation au scrutin
|Villieu-Loyes-Mollon
|Taux de participation
|61,89%
|Taux d'abstention
|38,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,42%
|Nombre de votants
|1 926
Election municipale 2026 à Villieu-Loyes-Mollon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Villieu-Loyes-Mollon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Villieu-Loyes-Mollon.
L'actu des élections municipales 2026 à Villieu-Loyes-Mollon
18:35 - Avant et après la dissolution, comment Villieu-Loyes-Mollon a-t-elle voté ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Villieu-Loyes-Mollon, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (41,15%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Andréa Kotarac (Rassemblement National) en pole position avec 46,38% au premier tour, devant Romain Daubié (Ensemble !) avec 22,63%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Andréa Kotarac culminant à 52,53% des votes localement. Ce retour sur les résultats de 2024 révèle donc que Villieu-Loyes-Mollon s'affirmait alors toujours comme une terre souverainiste voire nationaliste.
15:57 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Villieu-Loyes-Mollon
La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Villieu-Loyes-Mollon s'avère très instructive. Seule en lice, 'Ensemble pour un avenir durable' a naturellement rassemblé 493 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Villieu-Loyes-Mollon, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains voudront peut-être dépasser. Au moment des résultats des municipales à Villieu-Loyes-Mollon, l'intérêt se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité sortante. Un élément de réponse limpide a d'ores et déjà été donné avec la publication des candidatures.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de l'élection municipale à Villieu-Loyes-Mollon
Les électeurs ont donc à disposition ce dimanche, dans les isoloirs, les bulletins de Eric Beaufort, Philippe Bertron et Grégory Brugheat, d'après les listes des candidats au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Les 4 bureaux de vote de la commune de Villieu-Loyes-Mollon sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les citoyens.
11:59 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 à Villieu-Loyes-Mollon ?
Les élections municipales 2026 à Villieu-Loyes-Mollon ont vu Philippe Bertron arriver en tête dimanche dernier avec 45,18 % des bulletins valides. Dans son sillage, Eric Beaufort s'est classé deuxième avec 28,57 %. Un écart important séparait les deux candidats. Par ailleurs, avec 26,25 %, Grégory Brugheat a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Villieu-Loyes-Mollon, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 38,11 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
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