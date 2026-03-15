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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Villons-les-Buissons Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Villons-les-Buissons comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 40,28% de cadres supérieurs pour 834 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 56 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 413 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (96,66%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 35,24% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,08% des familles se composent de couples avec enfants. Villons-les-Buissons incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Villons-les-Buissons ? Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière élection municipale à Villons-les-Buissons il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 11,87% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 21,24% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 7,09% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villons-les-Buissons comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 12,58% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 18,03% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 20,31% le dimanche suivant.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Villons-les-Buissons ? L'affluence dans les isoloirs de Villons-les-Buissons sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales. Les archives d'il y a six ans montrent que 271 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 41,69 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid-19 perturbait la compétition. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 87,43 %. La mobilisation atteignait quant à elle 68,77 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 81,74 %, contre seulement 63,07 % en 2022. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Villons-les-Buissons comme une contrée assez participative au regard des moyennes nationales.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Villons-les-Buissons a-t-elle voté ? Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Villons-les-Buissons demeurait à l'époque un secteur acquis au macronisme. Lors des européennes, le résultat à Villons-les-Buissons s'était en effet figé autour de l'équipe de Valérie Hayer (29,28%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,61%) et Jordan Bardella (12,58%). Bertrand Bouyx (Ensemble !) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Villons-les-Buissons quelques semaines plus tard avec 32,06%. Thomas Dupont-Federici (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 30,78%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Bertrand Bouyx culminant à 79,69% des voix dans la localité.

14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Villons-les-Buissons ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villons-les-Buissons accordaient leurs suffrages à Bertrand Bouyx (Ensemble !) avec 42,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,82%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Villons-les-Buissons votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (43,98%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 17,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 78,76% pour Emmanuel Macron, contre 21,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Villons-les-Buissons s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Municipales : les impôts pèseront-ils à Villons-les-Buissons ? Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Villons-les-Buissons, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,56 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 2 400 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 96 600 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Villons-les-Buissons a évolué pour se fixer à 37,64 % en 2024 (contre 14,44 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Villons-les-Buissons s'est chiffrée à 605 € en 2024, alors que ce montant se situait à 450 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Villons-les-Buissons Les résultats des élections municipales de 2020 à Villons-les-Buissons se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de la première manche électorale, Jean Louvel a réuni le plus de suffrages avec 99,61% des voix, devançant Gérard Thybert qui a recueilli 99,61% des votes. Gwenaëlle Collet a suivi, réunissant 99,23% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin 2026 à Villons-les-Buissons, ces équilibres très spécifiques aux communes rurales vont encore compter. Il convient néanmoins de préciser que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur dans le pays.