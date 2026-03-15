Résultat municipale 2026 à Villons-les-Buissons (14610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villons-les-Buissons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villons-les-Buissons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Villons-les-Buissons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean LOUVEL
Jean LOUVEL (12 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR VILLONS LES BUISSONS 		270 53,05%
  • Jean LOUVEL
  • Marie THOMAS
  • Luc PICHARD
  • Nathalie GUILLERM
  • Pierre TANGUY
  • Gwenaëlle COLLET
  • Eric DECHAUFOUR
  • Marjorie VANHOOLAND-SAINT MARTIN
  • Eric FAVRIE
  • Cécile LACROIX
  • Louis-Xavier MAHIEU
  • Elise BLAISOT
David DELALANDE
David DELALANDE (3 élus) VILLONS LES BUISSONS, AVEC VOUS, POUR VOUS 		239 46,95%
  • David DELALANDE
  • Marie BROHIER
  • Jean-Guillaume LEGRAND
Participation au scrutin Villons-les-Buissons
Taux de participation 72,74%
Taux d'abstention 27,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58%
Nombre de votants 515

Source : ministère de l’Intérieur

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