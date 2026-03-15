Résultat municipale 2026 à Villons-les-Buissons (14610) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Villons-les-Buissons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Villons-les-Buissons, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Villons-les-Buissons [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean LOUVEL (12 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR VILLONS LES BUISSONS
|270
|53,05%
|
|David DELALANDE (3 élus) VILLONS LES BUISSONS, AVEC VOUS, POUR VOUS
|239
|46,95%
|
|Participation au scrutin
|Villons-les-Buissons
|Taux de participation
|72,74%
|Taux d'abstention
|27,26%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,58%
|Nombre de votants
|515
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Villons-les-Buissons [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Villons-les-Buissons en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Villons-les-Buissons
19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Villons-les-Buissons
Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Villons-les-Buissons comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 40,28% de cadres supérieurs pour 834 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 56 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 413 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (96,66%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 35,24% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,08% des familles se composent de couples avec enfants. Villons-les-Buissons incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.
17:57 - Le RN séduit-il les électeurs de Villons-les-Buissons ?
Le mouvement nationaliste était absent pour la dernière élection municipale à Villons-les-Buissons il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 11,87% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 21,24% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 7,09% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Villons-les-Buissons comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 12,58% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 18,03% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 20,31% le dimanche suivant.
16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Villons-les-Buissons ?
L'affluence dans les isoloirs de Villons-les-Buissons sera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour ces municipales. Les archives d'il y a six ans montrent que 271 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 41,69 %, un niveau conforme aux 44,7 % du pays alors que le Covid-19 perturbait la compétition. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 87,43 %. La mobilisation atteignait quant à elle 68,77 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 81,74 %, contre seulement 63,07 % en 2022. L'observation de cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Villons-les-Buissons comme une contrée assez participative au regard des moyennes nationales.
15:59 - Avant et après la dissolution, comment Villons-les-Buissons a-t-elle voté ?
Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 confirme que Villons-les-Buissons demeurait à l'époque un secteur acquis au macronisme. Lors des européennes, le résultat à Villons-les-Buissons s'était en effet figé autour de l'équipe de Valérie Hayer (29,28%), en première position devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (20,61%) et Jordan Bardella (12,58%). Bertrand Bouyx (Ensemble !) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Villons-les-Buissons quelques semaines plus tard avec 32,06%. Thomas Dupont-Federici (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 30,78%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Bertrand Bouyx culminant à 79,69% des voix dans la localité.
14:57 - Qui est arrivé en tête des élections de 2022 à Villons-les-Buissons ?
Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Villons-les-Buissons accordaient leurs suffrages à Bertrand Bouyx (Ensemble !) avec 42,55% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 64,82%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Villons-les-Buissons votaient précédemment en priorité pour Emmanuel Macron (43,98%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 17,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 78,76% pour Emmanuel Macron, contre 21,24% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Villons-les-Buissons s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.
12:58 - Municipales : les impôts pèseront-ils à Villons-les-Buissons ?
Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Villons-les-Buissons, la taxe d'habitation a affiché un taux à 10,56 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 2 400 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 96 600 euros enregistrés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait aujourd'hui un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de produit pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Villons-les-Buissons a évolué pour se fixer à 37,64 % en 2024 (contre 14,44 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Villons-les-Buissons s'est chiffrée à 605 € en 2024, alors que ce montant se situait à 450 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le bilan des dernières municipales à Villons-les-Buissons
Les résultats des élections municipales de 2020 à Villons-les-Buissons se sont avérés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Pour rappel, cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et non par des listes. Dès le premier tour, 15 candidats ont été élus. Lors de la première manche électorale, Jean Louvel a réuni le plus de suffrages avec 99,61% des voix, devançant Gérard Thybert qui a recueilli 99,61% des votes. Gwenaëlle Collet a suivi, réunissant 99,23% des voix. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Pour le scrutin 2026 à Villons-les-Buissons, ces équilibres très spécifiques aux communes rurales vont encore compter. Il convient néanmoins de préciser que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
09:57 - Municipales à Villons-les-Buissons : les horaires du bureau de vote
Pour voter, les électeurs de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture du bureau de vote de Villons-les-Buissons. Les élections municipales 2026 doivent permettre aux électeurs de Villons-les-Buissons d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste des candidats aux municipales 2026 à Villons-les-Buissons se trouve plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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