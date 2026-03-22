Résultat de l'élection municipale 2026 à Vimines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vimines

Le deuxième tour des élections municipales à Vimines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Mantey
Philippe Mantey Divers
Collectif.v
  • Philippe Mantey
  • Elise Lépinay
  • François Bigo
  • Mathilde Ingold
  • Damien Zisswiller
  • Claire Homat Chavy
  • Olivier Michel
  • Astride Beill
  • Dominique Pillet
  • Maxence Chirossel
  • Baptiste Gouachon
  • Véronique Rey
  • Maxime Preuilh
  • Sarah Ferreira
  • Gilles Nougarède
  • Françoise Perrier
  • Philippe Lamour
  • Angélique Barbero
  • Romain Fetet
  • Coline Donjon
  • Corentin Favrel
Corine Wolff
Corine Wolff Divers
DEMAIN VIMINES
  • Corine Wolff
  • Gérard Guggiari
  • Gaëlle Bernard-Peyre
  • Jean-François Vellard
  • Sandrine Berlioz
  • Thomas Battaglia
  • Armelle Benoit
  • Sébastien Bleuse
  • Françoise de Sandi
  • Gauthier Castaldi
  • Karine Labriet
  • Nicolas Champrond
  • Amélie Richard
  • Guillaume Bourbon
  • Véronique Pecqueux
  • Jean-Christophe Dénarié
  • Dominique Sellem
  • Charles Deuterand
  • Céline Prunier-Bourgeois
  • Anthony Deuterand
  • Cyrielle Frison
Pierre Grossi
Pierre Grossi Divers
VIMINES AVENIR
  • Pierre Grossi
  • Héloïse Carraz
  • Adrien Perrier
  • Annie Van Sante
  • Thomas Bord
  • Laura Hepp
  • Gabriel Hepp
  • Anne Thomas
  • Damien Faux-Girard
  • Emmanuelle Flammier
  • Jonathan Bacot
  • Marine Curtet
  • Bertrand Kurasinski
  • Audrey Philibert
  • Pierrick Bernard-Colombat
  • Laurence Perrier
  • Sergio Lopes
  • Nicole Curtet
  • Jean-Michel Pergent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vimines

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre GROSSI
Pierre GROSSI (Ballotage) VIMINES AVENIR 		460 36,92%
Philippe MANTEY
Philippe MANTEY (Ballotage) Collectif.v 		416 33,39%
Corine WOLFF
Corine WOLFF (Ballotage) DEMAIN VIMINES 		370 29,70%
Participation au scrutin Vimines
Taux de participation 65,80%
Taux d'abstention 34,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Nombre de votants 1 262

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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