Résultat de l'élection municipale 2026 à Vimines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Vimines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Vimines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Vimines.
L'actu des élections municipales 2026 à Vimines
11:45 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Vimines pour les municipales
Les élections municipales 2026 à Vimines ont vu Pierre Grossi prendre la première place dimanche dernier avec 36,92 % des votes. Philippe Mantey a obtenu la seconde place avec 33,39 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 29,70 %, Corine Wolff s'est classée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. À noter que pour ce premier tour à Vimines, le rendez-vous électoral a vu 65,80 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Vimines
Le deuxième tour des élections municipales à Vimines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Mantey
Divers
Collectif.v
|
|
Corine Wolff
Divers
DEMAIN VIMINES
|
|
Pierre Grossi
Divers
VIMINES AVENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Vimines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre GROSSI (Ballotage) VIMINES AVENIR
|460
|36,92%
|Philippe MANTEY (Ballotage) Collectif.v
|416
|33,39%
|Corine WOLFF (Ballotage) DEMAIN VIMINES
|370
|29,70%
|Participation au scrutin
|Vimines
|Taux de participation
|65,80%
|Taux d'abstention
|34,20%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,24%
|Nombre de votants
|1 262
Source : ministère de l’Intérieur
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