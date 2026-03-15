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19:20 - Analyse socio-économique de Vimines : perspectives électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Vimines mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'impacter le résultat des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la commune, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,01%. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (93,92%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1431 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,15%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,76%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (49,25%), témoignent d'une population instruite à Vimines, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN à Vimines : quelle place aux municipales 2026 ? Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Vimines il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 22,16% des votes lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,06% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 15,78% au candidat RN au tour 1. Un score insuffisant, à Vimines comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 28,25% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,14% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 48,63% le dimanche suivant.

16:58 - Les électeurs de Vimines vont-ils se mobiliser aux municipales ? En marge de l'élection municipale de 2026, le niveau de l'abstention pèsera définitivement sur les résultats de Vimines. Pour rappel, l'abstention se montait à 64,23 % lors des dernières élections municipales, au-dessus de la moyenne nationale alors que sévissait l'épidémie de Covid. On observe pourtant traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 16,83 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 37,00 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 22,19 % au premier tour, contre 47,06 % en 2022. En prenant du recul, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une zone moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quels résultats à Vimines ? Le contexte politique de Vimines a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune apparaissait comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un paysage politique fragmenté. Pour le tour unique des européennes 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,25%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Vimines plébiscitaient ensuite Anaïs Gomero (Ensemble !) avec 35,21% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, plaçant Jean-François Coulomme (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 51,37%.

14:57 - Les électeurs de Vimines avaient clairement opté pour le centre en 2022 Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Vimines soutenaient en priorité Patrick Mignola (Ensemble !) avec 35,17% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Patrick Mignola virant de nouveau en tête avec 60,52% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Vimines plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 30,92% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 22,16%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 63,94% pour Emmanuel Macron, contre 36,06% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Vimines s'inscrit comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Évolution de la fiscalité : les chiffres clés de Vimines Dans une dynamique de recul des prélèvements locaux à Vimines, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 14,89 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 20 910 €. Un montant loin des 531 400 euros perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Vimines s'est établi à 30,27 % en 2024 (contre 16,05 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Vimines s'est établi à environ 731 euros en 2024 (contre 796 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Vimines La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Vimines s'avère riche d'enseignements. Seule en lice, la liste menée par Corine Wolff a logiquement engrangé 100,00% des soutiens dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas nécessité de second tour. Pour ces municipales 2026 à Vimines, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. À l'occasion de ces nouvelles élections ce dimanche soir, l'enjeu sera de voir si une opposition a émergé face à cette hégémonie. Un indice est probablement à chercher dans la liste des candidats publiée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).