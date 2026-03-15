Résultat municipale 2026 à Vimines (73160) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vimines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vimines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vimines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre GROSSI
Pierre GROSSI VIMINES AVENIR 		460 36,92%
Philippe MANTEY
Philippe MANTEY Collectif.v 		416 33,39%
Corine WOLFF
Corine WOLFF DEMAIN VIMINES 		370 29,70%
Participation au scrutin Vimines
Taux de participation 65,80%
Taux d'abstention 34,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,24%
Nombre de votants 1 262

Source : ministère de l’Intérieur

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