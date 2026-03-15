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19:19 - Vimoutiers : démographie et socio-économie impactent les municipales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Vimoutiers comme partout. Avec une population de 3 041 habitants répartis dans 2 071 logements, cette ville présente une densité de 188 habitants/km². Avec 201 entreprises, Vimoutiers se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (44,66%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 38,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 383 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 22,04%, révélant une situation économique mitigée. Vimoutiers incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Vimoutiers Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Vimoutiers en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 32,66% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,11% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 30,57% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 43,78% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 39,10% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 40,59% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 45,75% lors du vote final.

16:58 - Vimoutiers : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 254 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Vimoutiers, soit un taux de participation de 52,76 % (un score notable) alors que le pays était perturbé par le coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 599 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 70,41 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 49,12 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,09 %, contre seulement 48,90 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation. En ce jour de municipales 2026 à Vimoutiers, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Vimoutiers Pour le tour unique des européennes 2024 à Vimoutiers, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,10%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Vimoutiers avaient ensuite favorisé Gérard Vienne (Rassemblement National) avec 40,59% au premier tour, devant Véronique Louwagie (Divers droite) avec 36,27%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Véronique Louwagie (Divers droite), avec 54,25%. Le contexte politique de Vimoutiers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Vimoutiers ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vimoutiers soutenaient en priorité Véronique Louwagie (LR) avec 33,12% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Véronique Louwagie virant de nouveau en tête avec 56,22% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Vimoutiers quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,66% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,00%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,11% pour Marine Le Pen, contre 48,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Vimoutiers se positionne comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Vimoutiers Côté fiscalité de Vimoutiers, le produit fiscal par foyer s'est établi à 743 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 553 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 41,56 % en 2024 (contre environ 19,56 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 134 200 euros en 2024. Un produit qui est loin des 508 770 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 20,53 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Guy Romain s'est imposé à Vimoutiers Les résultats des municipales précédentes à Vimoutiers se sont avérés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Guy Romain a décroché la tête du classement avec 64,72% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Sébastien Gourdel a recueilli 35,27% des voix. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vimoutiers, ce décor constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.