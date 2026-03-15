Résultat municipale 2026 à Vimoutiers (61120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Vimoutiers - Tour 1
- Election municipale 2026 à Vimoutiers [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vimoutiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vimoutiers, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Vimoutiers [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe TOUCHAIN (18 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE VIMOUTIERS
|741
|55,55%
|
|Sébastien GOURDEL (3 élus) VIMOUTIERS AUTREMENT
|356
|26,69%
|
|Gérard VIENNE (2 élus) Rassemblés à Vimoutiers
|237
|17,77%
|
|Participation au scrutin
|Vimoutiers
|Taux de participation
|62,71%
|Taux d'abstention
|37,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|1 369
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Vimoutiers [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Vimoutiers en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Vimoutiers
19:19 - Vimoutiers : démographie et socio-économie impactent les municipales
Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Vimoutiers comme partout. Avec une population de 3 041 habitants répartis dans 2 071 logements, cette ville présente une densité de 188 habitants/km². Avec 201 entreprises, Vimoutiers se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (44,66%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les citoyens, dont 38,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 383 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 22,04%, révélant une situation économique mitigée. Vimoutiers incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.
17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Vimoutiers
Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière bataille municipale à Vimoutiers en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 32,66% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 51,11% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 30,57% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 43,78% des voix au niveau local. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 39,10% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 40,59% pour le Rassemblement national. Il terminera avec 45,75% lors du vote final.
16:58 - Vimoutiers : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 1 254 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Vimoutiers, soit un taux de participation de 52,76 % (un score notable) alors que le pays était perturbé par le coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 1 599 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 70,41 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 49,12 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,09 %, contre seulement 48,90 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation. En ce jour de municipales 2026 à Vimoutiers, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.
15:59 - Le choc de l'année électorale 2024 à Vimoutiers
Pour le tour unique des européennes 2024 à Vimoutiers, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (39,10%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Vimoutiers avaient ensuite favorisé Gérard Vienne (Rassemblement National) avec 40,59% au premier tour, devant Véronique Louwagie (Divers droite) avec 36,27%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Véronique Louwagie (Divers droite), avec 54,25%. Le contexte politique de Vimoutiers a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.
14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Vimoutiers ?
Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Vimoutiers soutenaient en priorité Véronique Louwagie (LR) avec 33,12% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Véronique Louwagie virant de nouveau en tête avec 56,22% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Vimoutiers quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,66% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,00%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 51,11% pour Marine Le Pen, contre 48,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Vimoutiers se positionne comme une ville politiquement partagée.
12:58 - Tendance clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Vimoutiers
Côté fiscalité de Vimoutiers, le produit fiscal par foyer s'est établi à 743 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 553 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 41,56 % en 2024 (contre environ 19,56 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que près de 134 200 euros en 2024. Un produit qui est loin des 508 770 € enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 20,53 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune.
11:59 - Résultats des élections municipales 2020 : comment Guy Romain s'est imposé à Vimoutiers
Les résultats des municipales précédentes à Vimoutiers se sont avérés riches d'enseignements sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Guy Romain a décroché la tête du classement avec 64,72% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Sébastien Gourdel a recueilli 35,27% des voix. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Vimoutiers, ce décor constitue un point de départ particulier. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce colossal ce dimanche pour l'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Vimoutiers ont lieu aujourd'hui
Les 3 bureaux de vote de la commune de Vimoutiers seront ouverts jusqu'à 18 h pour accueillir les votants. Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin a pour but de désigner les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Lors des précédentes élections municipales, en raison de la crise du covid, le deuxième tour, prévu le 22 mars, avait été reporté au mois de juin. Retrouvez ci-dessous tous les candidats à Vimoutiers. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
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