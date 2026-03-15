Résultat municipale 2026 à Vimoutiers (61120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vimoutiers a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vimoutiers, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vimoutiers [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe TOUCHAIN
Philippe TOUCHAIN (18 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE VIMOUTIERS 		741 55,55%
  • Philippe TOUCHAIN
  • Isabelle ROUTIER
  • Michel BIGOT
  • Marie-Christine LAIGRE
  • Luc BÉQUET
  • Marie TESSIER
  • Charles HAUTON
  • Aurélie GOFFINET
  • Didier RIVIÈRE
  • Halima KARIM
  • Didier HAREL
  • Catherine COTIN
  • Eric POUJOL-LURASCHI
  • Hélène STÉPHAN
  • Ulysse BLAU
  • Fabienne CORDEY
  • Guy ROMAIN
  • Sabine DE LAET
Sébastien GOURDEL
Sébastien GOURDEL (3 élus) VIMOUTIERS AUTREMENT 		356 26,69%
  • Sébastien GOURDEL
  • Marie TASSUS
  • Bruno AMATO
Gérard VIENNE
Gérard VIENNE (2 élus) Rassemblés à Vimoutiers 		237 17,77%
  • Gérard VIENNE
  • Véronique VENARD
Participation au scrutin Vimoutiers
Taux de participation 62,71%
Taux d'abstention 37,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 1 369

Source : ministère de l’Intérieur

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