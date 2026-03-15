Résultat municipale 2026 à Vimy (62580) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Vimy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Vimy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Vimy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian SPRIMONT
Christian SPRIMONT (23 élus) VIMY AVEC VOUS 		1 451 69,19%
  • Christian SPRIMONT
  • Sylvie LANCRY
  • Julien WOJCIESZAK
  • Annie POEYDOMENGE
  • Philippe HEROGUELLE
  • Agnès LEVANT
  • René HAUTECOEUR
  • Françoise LOUVEAU
  • Franck LODER
  • Marie-Pascale CLEMENCEAU
  • Joël BECOURT
  • Anne DARRAS
  • Jean-Pierre SANSON
  • Virginie BRUNEL
  • Jean-Marie VERWAERDE
  • Elodie VANEECKE
  • Jérémy COCHET
  • Catherine VANLERBERGHE
  • Philippe DEBAS
  • Danielle BRAY
  • Roger LEMOINE
  • Hélène KAPUSCIK
  • Laurent DEBLOCK
Evelyne NACHEL
Evelyne NACHEL (4 élus) VIMY UN FUTUR A PARTAGER 		646 30,81%
  • Evelyne NACHEL
  • Michel GLACHET
  • Pascale FONTAINE
  • Pierre CATTOEN
Participation au scrutin Vimy
Taux de participation 64,35%
Taux d'abstention 35,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Nombre de votants 2 193

Source : ministère de l’Intérieur

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