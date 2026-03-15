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19:19 - Les défis socio-économiques de Vimy et leurs implications électorales À Vimy, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,99%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (75,65%) met en avant l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisation. Le taux de familles détenant au moins une voiture (87,03%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 2478 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (14,39%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,10%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (37,39%), témoignent d'une population instruite à Vimy, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Les derniers résultats du vote RN à Vimy Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors de l'élection municipale à Vimy en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 33,05% des bulletins exprimés lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 49,51% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 30,41% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 51,59% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,96% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin offriront, lors du premier round, un résultat de 43,64% pour le mouvement nationaliste. Il terminera d'ailleurs en tête avec 50,30% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Agnès Pannier-Runacher.

16:58 - Résultats électoraux à Vimy : le point sur la participation Dans le cadre de la municipale de 2026 à Vimy, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote jouera un rôle clé sur les résultats locaux. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 44,91 % du corps électoral (un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national), en pleine épidémie à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'élever à 19,39 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 47,70 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 27,14 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,84 %. Ce retour sur la participation depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une zone où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Vimy Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Vimy avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,96% des bulletins. Alban Heusèle (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des législatives à Vimy après la dissolution avec 43,64%. Agnès Pannier-Runacher (Majorité présidentielle) était à la deuxième place avec 23,81%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Alban Heusèle culminant à 50,30% des voix sur place. Cette analyse des scrutins de 2024 a donc confirmé que Vimy restait à l'époque une terre de droite nationaliste, dans la droite ligne de 2022.

14:57 - Les électeurs de Vimy avaient clairement privilégié le RN il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Vimy soutenaient en priorité Alban Heusèle (RN) avec 30,41% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alban Heusèle virant de nouveau en tête avec 51,59% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Vimy quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Marine Le Pen avec 33,05% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 28,71%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,49%, contre 49,51% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait de Vimy une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Pour les municipales, comment a évolué l'imposition à Vimy ? À Vimy, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 17,92 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 43 100 € la même année. Un apport qui est loin des quelque 937 700 euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Vimy est passé à 49,50 % en 2024 (contre 27,24 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Vimy s'est établi à environ 909 euros en 2024 contre 837 euros en début de mandat.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Vimy ? Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore à l'heure actuelle conditionnés par le résultat du dernier scrutin communal à Vimy. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jacques Lariviere (Divers) a pris les commandes en recueillant 33,87% des voix. Dans la position du principal opposant, Christian Sprimont (Divers droite) a obtenu 602 suffrages en sa faveur (33,53%). Le léger écart entre les concurrents semblait annoncer un 2e tour très flou. A défaut de majorité absolue, un second tour décisif s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes qualifiées. Christian Sprimont l'a finalement emporté avec 41,03% des suffrages, face à Jacques Lariviere rassemblant 40,66% des électeurs inscrits et Laurent Bacqueville réunissant 18,30% des électeurs inscrits. À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, confirmant le renversement attendu. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. Divers droite a certainement bénéficié du report de voix des listes éliminées, engrangeant 179 voix supplémentaires entre les deux tours.